Juicio por la muerte de Maradona: pedidos de hasta 16 años de prisión y una semana decisiva

Juicio por Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresará esta semana en una instancia determinante: después de que la Fiscalía y las querellas solicitaran condenas de hasta 16 años de prisión, las defensas de los profesionales acusados presentarán sus alegatos finales antes de que el tribunal avance hacia una resolución.

Las audiencias están previstas para el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, que lleva adelante el segundo debate por el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria en Tigre.

El proceso llega a esta etapa después de casi seis meses de declaraciones, peritajes y producción de pruebas. Los acusadores sostienen que las deficiencias en la atención médica contribuyeron al desenlace fatal, mientras las defensas rechazan que exista responsabilidad penal de sus representados.

La última novedad judicial fue el cierre de los alegatos de las acusaciones, el miércoles 14 de octubre. Allí quedaron definidos los pedidos de pena contra seis profesionales, las diferencias entre los representantes de la familia Maradona y el retiro de todas las acusaciones contra uno de los imputados.

Las condenas que pidieron los fiscales y las querellas

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, exmédico personal de Maradona; 10 años para Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical; y ocho años para la psiquiatra Agustina Cosachov.

Para los tres sostuvieron la acusación de homicidio simple con dolo eventual, al considerar que conocían los riesgos que enfrentaba el paciente y que, pese a ello, omitieron adoptar las medidas necesarias para evitar su muerte.

Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Alejandro Lago, integrantes del TOC N° 7 de San Isidro.

En cambio, la Fiscalía pidió cinco años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz y cuatro años para cada uno de los enfermeros Mariano Perroni y Ricardo Almirón, bajo la calificación de homicidio culposo. También solicitó inhabilitaciones para el ejercicio profesional.

Los representantes de la familia formularon pedidos diferentes. Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona, reclamó las penas más altas: 16 años de prisión para Luque y Forlini, además de 14 años para Cosachov.

Por su parte, Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, pidió 15 años para Luque, 12 para Forlini y 10 para Cosachov. También solicitó condenas para Díaz y los dos enfermeros involucrados.

La diferencia entre los planteos no se limita a la cantidad de años de prisión. Mientras algunas querellas sostienen la figura de homicidio con dolo eventual, otras acompañaron la calificación de homicidio culposo para determinados acusados, lo que supone una valoración distinta de las conductas atribuidas a cada profesional.

Las penas solicitadas tampoco constituyen condenas: serán los jueces quienes deberán resolver qué responsabilidades penales quedaron acreditadas a partir de las pruebas presentadas durante el debate.

Un acusado sin cargos y diferencias entre los hijos de Maradona

Uno de los hechos más relevantes del cierre de los alegatos fue la situación del médico clínico Pedro Di Spagna, quien llegó al juicio acusado junto con los demás integrantes del equipo sanitario.

La Fiscalía y las cinco querellas coincidieron en solicitar su absolución, al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal en la muerte de Maradona.

Los acusadores señalaron que el profesional había intervenido como médico interconsultor, que atendió al paciente en una sola oportunidad y que no tenía capacidad de decisión sobre la organización general del tratamiento.

Pedro Di Spagna, el único médico absuelto en el juicio por la muerte de Maradona.

Como consecuencia, Di Spagna quedó sin acusaciones en su contra y no está obligado a participar de las audiencias restantes. La decisión formal sobre su absolución deberá quedar plasmada en una resolución del tribunal.

Otro punto que generó diferencias fue la situación del psicólogo Carlos Díaz. Mientras los fiscales y algunas querellas reclamaron su condena, los abogados de Jana Maradona y de las hermanas del exfutbolista solicitaron absolverlo.

Félix Linfante, representante de Jana, sostuvo que no había quedado demostrada una responsabilidad penal del psicólogo en el fallecimiento. Una posición similar adoptó Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Diego.

En cambio, la querella de Dalma y Gianinna mantuvo el pedido de cinco años de prisión por homicidio culposo, mientras que la representación de Dieguito Fernando reclamó una condena de 12 años por homicidio simple con dolo eventual.

Las posiciones contrapuestas provocaron cuestionamientos públicos entre las hijas del exfutbolista y dejaron expuesta una diferencia sobre el alcance de las responsabilidades que deberán evaluar los jueces.

Qué pasará esta semana y cuándo podría conocerse el veredicto

Con los alegatos de la acusación terminados, las defensas tendrán la palabra entre el 20 y el 22 de octubre. Será la oportunidad de los abogados de exponer sus conclusiones sobre las pruebas, responder a los planteos de la Fiscalía y las querellas y fundamentar sus pedidos de absolución.

Entre los defensores que intervendrán se encuentran Francisco Oneto, por Leopoldo Luque; Vadim Mischanchuk, por Agustina Cosachov; y Nicolás D'Albora, por Nancy Forlini, junto con los demás integrantes de sus respectivos equipos jurídicos.

Dalma y Giannina Maradona.

Durante el juicio, las defensas cuestionaron la relación entre las conductas atribuidas a los profesionales y el fallecimiento del exfutbolista. También señalaron la complejidad de su estado de salud y rechazaron que las decisiones adoptadas durante la internación domiciliaria constituyeran los delitos imputados.

El cronograma establece que el jueves 22 de octubre finalizarán las exposiciones, tras lo cual el tribunal quedará en condiciones de deliberar. Sin embargo, todavía no hay una fecha firme para la lectura del veredicto.

La causa atraviesa esta instancia después de un proceso judicial marcado por la anulación del primer juicio oral, desarrollado durante 2025. Aquel debate quedó sin efecto cuando se conoció que la entonces jueza Julieta Makintach participaba en la realización de un documental sobre el caso mientras integraba el tribunal encargado de juzgarlo.

La controversia derivó en la nulidad de las actuaciones y, posteriormente, en la destitución de la magistrada. El nuevo juicio comenzó el 14 de abril de 2026, con otra integración judicial y la obligación de volver a producir las pruebas ante los nuevos jueces.

Además, existe un expediente separado contra la enfermera Gisela Dahiana Madrid, quien será juzgada mediante un juicio por jurados. Su situación no será resuelta en el mismo debate que la de los profesionales actualmente sometidos a juicio oral.

Maradona murió a los 60 años, después de haber sido sometido a una cirugía por un hematoma subdural y trasladado a una vivienda de Tigre para continuar su recuperación. Las condiciones de esa internación y las decisiones de quienes tenían responsabilidades sobre su atención constituyen el eje de la investigación.

Casi seis años después de su muerte y tras la anulación de un primer juicio, la causa llega nuevamente al momento de definir responsabilidades. Las defensas tendrán sus últimas intervenciones esta semana y, una vez concluido el debate, quedará en manos del tribunal resolver las acusaciones que todavía permanecen vigentes.