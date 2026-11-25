Octavio Argüello confirmó que la central obrera impulsará ceses de actividades durante diciembre y no descartó una movilización.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a endurecer sus críticas contra el gobierno de Javier Milei y anticipó nuevas medidas de fuerza para diciembre, en medio de los reclamos por la caída del poder adquisitivo, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades que atraviesa el sistema de salud. El cosecretario general de la central obrera, Octavio Argüello, advirtió que el malestar social continúa creciendo y cuestionó la ausencia de una instancia de diálogo con el Ejecutivo.

El dirigente de Camioneros confirmó que la conducción sindical analiza realizar ceses de actividades de entre dos y cuatro horas, acompañados por asambleas en los lugares de trabajo, durante la primera quincena de diciembre. Tampoco descartó una movilización para acompañar las protestas.

Las declaraciones llegan en la antesala de la marcha convocada para este jueves 26 de noviembre frente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde los gremios reclamarán soluciones al financiamiento de las obras sociales.

En ese contexto, Argüello lanzó una advertencia sobre el impacto de las medidas económicas del Gobierno: “Todo ajuste aguanta hasta que aguante el ajustado”. Además, sostuvo que la población está “cada vez aguantando menos” y describió el escenario económico como una “recesión muy profunda”.

La CGT prepara ceses de actividades y no descarta una marcha

La central sindical busca modificar su estrategia de protesta antes del cierre del año. En lugar de convocar inmediatamente a un nuevo paro general de 24 horas, la conducción evalúa impulsar interrupciones parciales de tareas, una modalidad que permitiría realizar asambleas sin detener completamente la actividad durante toda la jornada.

Argüello explicó que estas acciones forman parte de un plan de lucha que la organización mantiene desde el comienzo de la administración libertaria. “Es la continuidad del plan de lucha que venimos manteniendo”, afirmó, al recordar que la CGT ya realizó huelgas y movilizaciones contra las políticas oficiales.

Otro de los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, también anticipó que se busca concretar una protesta durante la primera quincena de diciembre y sumar a los gremios del transporte.

🏥 TU SALUD ESTÁ EN JUEGO Cuando el sistema se achica, lo paga tu familia. Cuando la salud está en riesgo, tenemos que salir a defenderla. 🗓️ Jueves 26 de noviembre 🕒 15:00 📍 Diagonal Norte y Bartolomé Mitre https://t.co/P3bwjZjKjA — CGT (@cgtoficialra) November 24, 2026

“Nunca tuvimos un canal de diálogo con el Gobierno”

Uno de los principales cuestionamientos de Argüello estuvo dirigido a la relación entre la CGT y la Casa Rosada. El dirigente rechazó que la central obrera esté intentando preservar un acercamiento con el Ejecutivo mediante la elección de protestas de menor duración.

“No se puede romper lo que nunca se inició. Nunca tuvimos un canal de diálogo con el Gobierno”, afirmó y agregó que no recibió una convocatoria formal para discutir las demandas sindicales y cuestionó la posibilidad de que el Ejecutivo convoque reuniones únicamente para comunicar decisiones ya adoptadas.

Sus declaraciones contrastan con la posición expresada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que el Gobierno está dispuesto a escuchar los reclamos gremiales. “El diálogo siempre está abierto”, sostuvo el funcionario al ser consultado por la crisis financiera de las obras sociales.

Salarios, jubilaciones y empleo: las críticas al programa económico

Argüello vinculó las próximas medidas de fuerza con lo que considera un deterioro sostenido de las condiciones económicas de los trabajadores. El dirigente cuestionó las restricciones salariales, las dificultades para recuperar el consumo y las decisiones del Gobierno que, según sostuvo, afectan directamente a los jubilados.

También afirmó que no observa señales suficientes de recuperación y advirtió que la continuidad del ajuste podría incrementar la conflictividad. Las declaraciones profundizan una posición que otros integrantes de la conducción cegetista ya habían expresado durante las últimas semanas.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el cosecretario general Cristian Jerónimo había cuestionado el rumbo económico y advertido sobre las consecuencias del deterioro del empleo, los salarios y el consumo.

“Cada vez Milei lleva más argentinos a la pobreza, este gobierno nos está llevando a un abismo”, sostuvo entonces el sindicalista. Jerónimo también anticipó que la conflictividad podría profundizarse durante 2027 si no aparecen respuestas a los reclamos laborales y sociales.

Las advertencias coinciden con indicadores recientes del mercado de trabajo. Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2026 se registró una reducción neta de 32.429 empleadores y 467.989 trabajadores cubiertos por el sistema.