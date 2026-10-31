Llega el Papa León XIV a la Argentina: feriados, agenda oficial y misas multitudinarias

El pontífice visitará el país del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Argentina se prepara para recibir al papa León XIV, quien llegará al país el próximo domingo 8 de noviembre para cumplir una agenda que se extenderá hasta el miércoles 11. La visita, que será la primera de un pontífice en casi cuatro décadas, incluirá encuentros con el presidente Javier Milei, misas multitudinarias y actividades en distintos puntos del territorio nacional.

A pocos días de su llegada, el Gobierno nacional ajusta los últimos detalles de seguridad, logística y protocolo. El próximo lunes está prevista una reunión de coordinación con representantes del Vaticano para repasar el cronograma definitivo y la participación de funcionarios en las ceremonias.

El encuentro se realizará en el Palacio San Martín, con la presencia del secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida; y Mara Gorini, colaboradora de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por parte de la Santa Sede participarán integrantes de la Oficina de Viajes, responsables de organizar los desplazamientos del pontífice y el funcionamiento del papamóvil.

La visita también tendrá consecuencias sobre el calendario laboral: el Gobierno estableció tres feriados, aunque solamente uno tendrá alcance nacional.

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el 28 de septiembre en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso un esquema especial para facilitar los operativos de seguridad y los desplazamientos durante las principales actividades.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, por lo que alcanzará a todo el territorio argentino. El martes 10 de noviembre, en cambio, la medida regirá exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

La decisión responde a la necesidad de ordenar la circulación y evitar que las grandes concentraciones de fieles coincidan con el movimiento habitual de jornadas laborales y educativas.

La agenda del domingo: Milei recibirá a León XIV en la Casa Rosada

El pontífice llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo, en el marco de una gira sudamericana que también incluirá a Perú. El presidente Javier Milei participará de la recepción oficial y posteriormente mantendrá una reunión bilateral con el jefe de la Iglesia católica en la Casa Rosada.

El programa contempla además un homenaje al general José de San Martín y una actividad institucional en el Palacio Libertad, donde ambos compartirán un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil.

El mandatario argentino tiene previsto pronunciar un discurso durante esa ceremonia. Se analiza la posibilidad de transmitir por cadena nacional tanto el acto del Palacio Libertad como la misa principal del día siguiente.

El pontífice llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre , procedente de Montevideo, en el marco de una gira sudamericana que también incluirá a Perú.

Misas y actividades: el recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará por la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde mantendrá un encuentro con trabajadores y personas con discapacidad atendidas en la institución.

Más tarde, a las 11.30, celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, que será uno de los acontecimientos de mayor convocatoria. Está prevista la asistencia del Presidente, integrantes del Gabinete nacional, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y otras autoridades.

Durante la tarde, el Papa desarrollará una agenda centrada en el diálogo social y religioso. Entre las actividades programadas figura un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA) con representantes del mundo del trabajo y movimientos sociales. También se reunirá con referentes de diferentes comunidades religiosas y participará de una celebración junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, la actividad se trasladará a Córdoba, donde el pontífice encabezará otra misa multitudinaria por la mañana, en un predio vinculado a la Escuela de Aviación Militar.

La jornada incluirá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de la capital provincial. En representación del Ejecutivo nacional está prevista la participación de Karina Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

También asistirá el gobernador cordobés Martín Llaryora junto con integrantes de su administración. Tras regresar a Buenos Aires, León XIV participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La misa en Luján y el encuentro con Kicillof

La última jornada de la visita, el miércoles 11 de noviembre, tendrá especial relevancia para la provincia de Buenos Aires. Durante la mañana, el Papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, donde está previsto un encuentro con personas privadas de la libertad.

Posteriormente viajará a Luján, donde a las 10 celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país. Se espera una convocatoria multitudinaria, motivo por el cual las autoridades bonaerenses preparan operativos especiales de circulación, seguridad y asistencia.

Entre los funcionarios que participarán de la jornada estarán el gobernador Axel Kicillof, el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El Gobierno nacional aclaró que no tendrá representación oficial en todas las actividades pastorales. Entre las excluidas de esa participación figuran las visitas a instituciones sociales, los encuentros con sectores laborales y determinadas celebraciones religiosas.

La despedida del pontífice está prevista para las 14 del miércoles, cuando partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima, para continuar su gira por Sudamérica.

El miércoles 11 a las 10, el Papa celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Una visita histórica y un nuevo encuentro entre Milei y la Iglesia

La llegada de León XIV tendrá un fuerte significado para la comunidad católica. La última visita papal al país ocurrió en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió distintas ciudades durante su segundo viaje a la Argentina.

Su regreso al país marcará además una nueva etapa en la relación institucional entre la Santa Sede y el Gobierno nacional. En paralelo, el pontífice mantendrá reuniones con sectores sociales, trabajadores y organizaciones populares que vienen planteando preocupaciones sobre la desigualdad, la pobreza y las condiciones laborales.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, movimientos populares y representantes de la Iglesia elaboraron recientemente un documento que advierte sobre la “deshumanización y crueldad”, reivindica las demandas de Tierra, Techo y Trabajo y reclama mayor protección para los sectores vulnerables.

Con el cronograma general confirmado, las autoridades nacionales y provinciales trabajan ahora en los últimos detalles operativos, las restricciones de tránsito y las condiciones de acceso a los eventos masivos.

Entre feriados especiales, ceremonias multitudinarias, encuentros políticos y actividades sociales, la Argentina se prepara para recibir al Papa en una visita histórica que movilizará a miles de fieles y tendrá repercusiones más allá del ámbito religioso.