Empleo en retroceso: se perdieron 266 mil puestos privados desde la llegada de Milei y el salario mínimo cayó 40,8%

Un informe de la UBA y el Conicet reveló que el trabajo registrado acumula 14 meses consecutivos de caída y volvió a niveles de 2014.

El empleo privado registrado en Argentina acumula 14 meses consecutivos de caída y se ubica en niveles similares a los de mayo de 2014, según el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet.

Desde noviembre de 2023, las empresas privadas redujeron sus planteles en 266.000 puestos de trabajo, mientras que el salario mínimo perdió el 40,8% de su poder adquisitivo y cayó a su nivel más bajo en más de dos décadas.

El relevamiento, elaborado a partir de datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), mostró que en julio de 2026 se perdieron 12.700 empleos asalariados formales privados, una contracción mensual del 0,2% que profundizó el deterioro iniciado en junio de 2025. Con este resultado, el sector quedó integrado por aproximadamente 6,1 millones de trabajadores registrados, después de una reducción interanual de 134.000 puestos, equivalente al 2,1%.

La situación también alcanza al conjunto del empleo asalariado formal, que incluye trabajadores privados, públicos y de casas particulares. En ese universo, la caída acumulada desde noviembre de 2023 llega a 370.000 puestos, mientras que la pérdida interanual alcanza los 155.000 empleos. Solo durante julio, la cantidad total de asalariados registrados se redujo en unos 9.000 trabajadores y quedó en 9,93 millones de personas.

Industria y comercio encabezan la pérdida de puestos de trabajo

El deterioro del mercado laboral se concentró principalmente en actividades vinculadas con la producción y el consumo interno. Durante julio, ocho de los trece sectores privados relevados registraron caídas en sus dotaciones de personal, con retrocesos destacados en la industria manufacturera, el comercio y la construcción.

El comercio perdió 3.800 puestos de trabajo en un solo mes, mientras que la industria manufacturera redujo su plantilla en 2.800 trabajadores. Ambas actividades encabezaron las bajas en términos absolutos y mantienen una trayectoria negativa que se repite desde septiembre de 2025.

La situación industrial presenta uno de los balances más desfavorables del relevamiento. Según el IIEP, desde septiembre de 2023 se perdieron casi 95.000 empleos manufactureros, con variaciones mensuales negativas en 33 de los últimos 35 meses. El sector explicó aproximadamente el 38% de la contracción interanual del empleo privado registrado, en un escenario de dificultades para recuperar puestos laborales.

En la construcción, la disminución fue del 0,6% mensual, la más pronunciada desde marzo de 2025. La actividad quedó con alrededor de 377.000 trabajadores registrados, después de perder 94.000 puestos desde su máximo de mayo de 2023.

El informe señala que, tras una recuperación parcial a fines de 2025 y comienzos de 2026, la construcción volvió a registrar caídas durante el segundo trimestre y en julio, sin lograr sostener la mejora de los meses anteriores.

Como contrapartida, la minería registró un crecimiento mensual del empleo del 0,4%, el tercero consecutivo. Sin embargo, incluso en esa actividad, que presentó una expansión interanual de la producción del 8,4%, el número de trabajadores permaneció 1,3% por debajo del registrado un año atrás.

Buenos Aires concentró el 66% de los empleos perdidos en julio

La distribución territorial del deterioro mostró que la reducción del empleo no fue uniforme. Durante julio, 17 jurisdicciones registraron caídas, seis presentaron aumentos y una se mantuvo sin modificaciones. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de bajas, con aproximadamente 8.000 puestos privados registrados menos, equivalentes al 66% de la pérdida neta nacional de ese mes.

El resultado se vincula con el peso que tienen las actividades industriales y comerciales dentro de la estructura productiva bonaerense, justamente dos de los sectores que registraron los mayores retrocesos.

Detrás de Buenos Aires se ubicaron Mendoza, con una reducción de 1.600 empleos, y Santa Fe, con alrededor de 1.400 puestos menos. En términos porcentuales, las caídas mensuales más importantes se observaron en Santa Cruz (-0,9%), Corrientes (-0,7%) y Mendoza (-0,7%).

El relevamiento también identificó diferencias en la evolución acumulada desde noviembre de 2023. Neuquén y Río Negro fueron las únicas provincias que mantuvieron un nivel de empleo privado formal superior al registrado entonces, con aumentos del 8,9% y 3,5%, respectivamente.

En Neuquén, la expansión estuvo vinculada con el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, que permitió sumar aproximadamente 12.800 puestos de trabajo respecto del inicio del período analizado.







La pérdida de empleos registrados estuvo acompañada por un fuerte deterioro del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que continúa sin recuperar el poder de compra perdido desde fines de 2023. Según el informe de la UBA y el Conicet, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026 el salario mínimo real cayó 40,8%, una contracción que lo ubicó por debajo de los niveles registrados durante la crisis de 2001.

En septiembre, el ingreso mínimo establecido oficialmente fue de $383.800 mensuales, sin registrar una variación real respecto de agosto. Esa estabilidad interrumpió una secuencia de 14 meses consecutivos de retrocesos en su poder adquisitivo, pero no permitió recuperar las pérdidas acumuladas.

El estudio señala que el salario mínimo se encuentra en su nivel más bajo desde junio de 2003, mientras que su capacidad de compra equivale a aproximadamente un tercio del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011.

El retroceso salarial no fue idéntico para todos los trabajadores. En el sector privado registrado, la remuneración promedio mostró una caída real del 0,4% durante julio, aunque la estimación preliminar de agosto anticipó una recuperación del 1,3%. Con esa mejora, la remuneración promedio habría alcanzado los $2.303.686 nominales y se habría ubicado 0,8% por encima del nivel real de noviembre de 2023.

Los salarios estatales siguen 15,3% por debajo de noviembre de 2023

El informe también examinó la situación del empleo público, donde las remuneraciones mantienen un deterioro considerable frente al comienzo del actual gobierno. De acuerdo con los datos del Índice de Salarios del INDEC, los ingresos de los trabajadores estatales registraron una mejora real del 0,6% durante agosto, aunque continuaron 15,3% por debajo del poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023.

La pérdida es todavía mayor si se compara con el máximo de la serie registrado aproximadamente una década atrás: en ese caso, la contracción acumulada llega al 39,1%. En materia de puestos laborales, el sector público registró un incremento de 4.700 empleos durante julio, equivalente al 0,1% mensual. Sin embargo, desde noviembre de 2023 acumula una reducción de 83.000 puestos, con una caída del 2,4% en la dotación de asalariados formales.

En el caso del personal de casas particulares, el relevamiento identificó una disminución de 1.100 trabajadores durante julio, que llevó el total a aproximadamente 442.400 personas registradas.

El sector también presenta una contracción acumulada del 4,7% desde noviembre de 2023, y se encuentra un 11,6% por debajo de su máximo histórico, alcanzado en octubre de 2019.







La actividad económica creció, pero el empleo no logró recuperarse

Uno de los principales resultados del informe es la diferencia entre la evolución de la producción y la cantidad de trabajadores registrados. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la actividad económica acumuló una expansión del 2,2%, mientras que el empleo privado formal se contrajo más del 4%.

El estudio identifica ese comportamiento como un “desacople” entre el nivel de actividad y la ocupación, porque el crecimiento agregado de la economía no estuvo acompañado por una recuperación proporcional del trabajo asalariado registrado.

La divergencia también aparece en los relevamientos de empresas. Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), durante agosto las firmas grandes redujeron sus planteles un 0,1%, las pequeñas registraron un incremento de igual magnitud y las medianas no mostraron variaciones.

Esas diferencias indican que la dinámica del empleo continúa siendo heterogénea, tanto entre sectores económicos como según el tamaño de las empresas.

El informe de la UBA muestra además que las actividades con mayores avances productivos no necesariamente están generando una cantidad equivalente de nuevos puestos formales, mientras que ramas intensivas en mano de obra, como la industria, el comercio y la construcción, siguen mostrando dificultades para recuperar sus niveles anteriores.