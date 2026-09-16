Boca pasó a semifinales, pero Arruabarrena dejó un aviso: “Todavía falta mucho”

Boca se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con San Pablo en el Morumbí y cerrar la serie con un resultado global de 2-1. Después del encuentro, Rodolfo Arruabarrena valoró el rendimiento del plantel, aunque pidió que el festejo no desviara la atención de los próximos compromisos.

“Hay que tener los pies sobre la tierra, todavía falta mucho y vienen partidos tan o más importantes de los que tuvimos, hay que serenarnos”, sostuvo el entrenador. Su mensaje tuvo un destinatario inmediato: el equipo deberá volver a enfocarse en el Torneo Clausura, donde lo espera San Lorenzo.

El Vasco reconoció que se quedó con ganas de ganar también en Brasil. “Me hubiese gustado ganar, es la verdad, pero el empate nos da la posibilidad de pasar a las semifinales”, expresó durante la conferencia de prensa.

El balance de Arruabarrena y el error que terminó en empate

El entrenador destacó especialmente la actuación de Boca durante la primera mitad. Según su análisis, el equipo logró imponer el planteo y disputar el encuentro con la seriedad que exigía la instancia.

“En el primer tiempo dominamos en todos los aspectos”, afirmó. Para el complemento, describió un desarrollo diferente, con un San Pablo que adelantó sus líneas y generó más aproximaciones en busca de revertir la serie.

Boca abrió el marcador con Leandro Lozano, quien superó en velocidad a Domingos Duarte y definió con un remate cruzado cuando faltaba alrededor de media hora para el final. El conjunto brasileño consiguió la igualdad a los 88 minutos, mediante un cabezazo del propio Duarte que venció a Álvaro Montero.

Arruabarrena reconoció una falla defensiva en esa acción y señaló que los cambios habían aumentado la altura del equipo respecto de la formación inicial. “Hay un error, pero es fútbol, se cometen errores”, explicó.

Pese al empate sobre el cierre, respaldó la entrega del plantel y destacó la intención de presionar arriba para recuperar la pelota en campo rival. “A mí me ha gustado el equipo y me sentí representado los 90 minutos”, resumió.

Un festejo breve y la atención puesta en San Lorenzo

La clasificación mantuvo a Boca en carrera en el torneo continental, pero el entrenador también puso el foco en el desgaste acumulado. Señaló que el plantel atraviesa una seguidilla exigente y que necesita seguir mejorando para acercarse a las primeras posiciones de la liga.

“Llevamos tres meses, estamos vivos en todas las competencias, venimos de un trajín largo y complicado de todas finales”, manifestó.

Por eso, marcó un límite al festejo: “Obviamente vamos a festejar, pero ya en el avión hay que calmarse y pensar en San Lorenzo”.

El Vasco también valoró la experiencia que sumaron los futbolistas más jóvenes en una instancia de eliminación directa. Consideró que competir en ese escenario será útil para el desarrollo de los jugadores de 19 y 20 años que integran el equipo.

Vasco da Gama, el próximo rival de Boca en la Sudamericana

Boca enfrentará en semifinales a Vasco da Gama, que eliminó a Independiente Santa Fe. La serie contempla el partido de ida en la Bombonera y la revancha en el estadio São Januário, de Río de Janeiro.

Antes de retomar la competencia internacional, el Xeneize tendrá compromisos en el ámbito local: San Lorenzo por el Torneo Clausura y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La continuidad en los tres torneos explica el pedido de mesura de Arruabarrena: Boca superó otra instancia, pero todavía tiene por delante los partidos que definirán sus aspiraciones de la temporada.