Boca ganó, pero Arruabarrena bajó la euforia antes de la revancha en Brasil

Boca Juniors dio el primer paso ante San Pablo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero Rodolfo Arruabarrena evitó cualquier exceso de confianza. Después del triunfo por 1-0 en la Bombonera, el entrenador destacó la seriedad de su equipo y advirtió que todavía quedan otros 90 minutos en Brasil.

El Vasco consideró que el partido estuvo marcado por la táctica y por la necesidad de cometer la menor cantidad de errores posible.

“Ha sido un partido muy táctico, en el cual sabíamos que los pequeños detalles iban a ser importantes y había que tratar de no cometer errores tontos. Estuvimos serios”, analizó en conferencia de prensa.

Arruabarrena reconoció que San Pablo comenzó mejor, aunque sostuvo que Boca consiguió acomodarse con el correr de los minutos y luego pudo controlar el desarrollo.

“Arrancaron un poquito mejor ellos, después nos asentamos y tuvimos el control. No fue un partido vistoso de ambos equipos, pero nosotros sacamos una mínima diferencia en nuestro campo”, explicó.

La advertencia de Arruabarrena para la revancha

Pese a la victoria, el entrenador dejó en claro que la clasificación está lejos de estar asegurada.

“Son partidos muy cerrados. Es muy raro que haya un resultado abultado. Muchas veces se ven partidos más cerrados y tácticos por el miedo de no cometer errores”, sostuvo.

Para Arruabarrena, Boca apenas completó la primera mitad de una serie que todavía tiene mucho por delante.

“Son dos clubes con mucha historia, ganamos los primeros 90 minutos solamente. Ahora faltan otros 90 minutos en Brasil y trataremos de ir a buscar el partido con nuestras armas y poder clasificar”, señaló.

Antes de pensar definitivamente en la revancha, el Xeneize deberá afrontar un nuevo compromiso por el Torneo Clausura. El entrenador anticipó que primero evaluará la recuperación de sus jugadores para preparar el próximo partido.

El difícil momento que atravesó Álvaro Montero

Uno de los jugadores destacados del encuentro fue Álvaro Montero, quien respondió con dos intervenciones importantes en una jornada marcada además por una situación personal muy delicada.

Arruabarrena reveló que el arquero recibió una dura noticia familiar antes del encuentro.

“Hoy, antes del partido falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una buena actuación”, contó.

El Vasco explicó que el cuerpo técnico busca acompañar el proceso de adaptación del arquero a Boca sin imponerle exigencias especiales.

“No trabajamos nada en particular con él, solo hablamos con la intención de que tenga los tiempos suficientes para que se adapte al Mundo Boca”, afirmó.

También lo respaldó frente a los cuestionamientos que había recibido anteriormente.

“Muchas veces la adaptación lleva su tiempo. Igual, cuando lo criticaban tampoco tenían mucha razón. Ya sabe lo que opino yo. Tiene que estar tranquilo”, añadió.

Por qué salió Merentiel

Miguel Merentiel, autor del gol que le dio el triunfo a Boca, dejó el campo durante el segundo tiempo y Arruabarrena explicó que la modificación estuvo vinculada con una molestia física.

“En la segunda pausa de hidratación me dijo que sentía algún aviso en el gemelo”, reveló.

El entrenador destacó además el esfuerzo del delantero y su adaptación a una función que no es la más habitual para él.

“Presiona, corre, hoy jugó bien de espaldas, se ha adaptado a un puesto que no es el más cómodo para él y lo está haciendo muy bien. Nos está dando muchas alegrías. Espero que siga por ese camino”, sostuvo.

El crecimiento de Alan Velasco

Otro de los futbolistas que recibió elogios fue Alan Velasco, quien completó una buena actuación y salió reemplazado entre aplausos de los hinchas.

Arruabarrena remarcó que el mérito de su crecimiento pertenece principalmente al propio jugador.

“No es virtud mía que tenga este nivel, es la de él. Tiene que seguir trabajando y mejorando. Todavía puede dar mucho más. Yo solo le puedo dar confianza, ellos son los que responden en la cancha”, afirmó.

El Vasco también destacó la actitud del ex Independiente para revertir su situación.

“Es un chico que tiene hambre y ganas. Quiso revertir la situación y espero que estos aplausos tampoco lo hagan crecer demasiado. Sabe que los elogios pueden hacer daño. La gente ve el sacrificio y las ganas, eso es lo importante”, expresó.

Paredes y el desgaste del plantel

Arruabarrena también habló del estado físico de Leandro Paredes y reveló que varios jugadores atravesaron malestares durante los últimos días.

“Ha habido en estos días tres o cuatro chicos con principio de gripe o malestar que por suerte no tuvieron fiebre y han jugado. Lea es uno de ellos. Ascacíbar, Merentiel, Charly Palacios y quieren estar”, detalló.

El calendario aparece como otro de los desafíos para un Boca que acumula partidos y deberá administrar esfuerzos.

“Cada tres o cuatro días se va a caer algún soldado y espero que el que entre esté a la altura”, reconoció el entrenador.

Boca intentará ahora estirar su invicto de 11 partidos este viernes, cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize marcha octavo en la Zona A con 11 puntos, a cinco del líder Gimnasia de Mendoza. Después llegará la revancha ante San Pablo en Brasil, donde buscará defender la mínima ventaja conseguida en la Bombonera y avanzar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.