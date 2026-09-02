Riquelme abrió la puerta a otro refuerzo y dejó una frase especial sobre Messi

Juan Román Riquelme repasó la actualidad deportiva de Boca, evaluó el mercado de pases realizado por el club y mantuvo abierta la posibilidad de incorporar un defensor central. El presidente xeneize también habló sobre las polémicas arbitrales, la exigencia física que atraviesa el plantel y el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina.

El dirigente respaldó el trabajo realizado en la última ventana de transferencias y destacó las características de los jugadores que se sumaron al equipo. Aunque expresó su conformidad con la composición del plantel, aclaró que Boca seguirá atento hasta el cierre definitivo del libro de pases.

La postura de Riquelme sobre los refuerzos de Boca

“Estamos muy contentos con el libro de pases que hicimos”, aseguró Riquelme al analizar las incorporaciones. Entre ellas, mencionó especialmente la llegada del arquero Álvaro Montero, quien arribó desde Vélez por pedido del cuerpo técnico.

“El técnico quería a Álvaro, tuvimos la suerte de que esté defendiendo el arco de nuestro equipo”, explicó. También se refirió al lateral derecho Leandro Lozano, quien logró recuperarse de una molestia física, y a los delanteros contratados por el club.

“El técnico creía que necesitaba un delantero con las condiciones de Villa y tuvimos la suerte de traerlo, y Enner Valencia es un jugador mundialista”, sostuvo el presidente de Boca.

Riquelme también habló de la situación de Bareiro, cuya lesión se agravó y debió ser intervenido quirúrgicamente. El dirigente remarcó que el club tendrá que acompañar al futbolista durante su recuperación.

Ante la consulta sobre la búsqueda de un defensor central, el titular xeneize evitó descartar nuevos movimientos. “Hasta el último día, si hay posibilidades, no lo vamos a negar, pero hoy estamos contentos”, afirmó.

“Cuando nos quedamos sin técnico se habla de 15 técnicos, entiendo el trabajo de los periodistas, pero estamos muy contentos con los jugadores, es real que se habla mucho”, agregó.

El análisis sobre las lesiones y el rendimiento del equipo

El presidente de Boca vinculó las lesiones que afectan al plantel con la cantidad de compromisos acumulados. “Se juega cada tres días, sí se está viendo el fútbol con mucho nervio. Me gusta mucho el fútbol y estoy contento por cómo está jugando Boca”, señaló.

“Tenemos varios muchachos lesionados, pero son cosas que pasan. No solo a Boca, sino a todos los equipos les pasa algo parecido”, añadió.

Riquelme también se pronunció sobre las controversias arbitrales que rodearon los últimos partidos del fútbol argentino. El triunfo de Boca frente a Lanús por el Torneo Clausura quedó atravesado por la discusión sobre una entrada de Leonel Flores contra Sasha Marcich.

El árbitro Pablo Dóvalo sancionó la acción con tarjeta amarilla y el VAR, encabezado por Germán Delfino, no lo convocó para revisar la jugada. La determinación generó cuestionamientos del presidente de Lanús, Nicolás Russo, y del capitán Carlos Izquierdoz.

Riquelme evitó profundizar sobre jugadas puntuales y sostuvo que la prioridad debe estar puesta en el rendimiento del equipo. “Siempre hay que confiar en el equipo que tenemos”, expresó.

La frase de Riquelme tras el retiro de Lionel Messi

Otro de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando Riquelme fue consultado por el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. El futbolista de 39 años cerró un ciclo de 21 años con la camiseta nacional, durante el cual conquistó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima.

“Hay que agradecerle, qué más le vamos a pedir con todo lo que ha hecho. Ha cumplido con todo lo que él soñaba y con todo lo que nosotros soñábamos”, manifestó el presidente de Boca.

Riquelme también destacó la relación personal que mantiene con el rosarino y recordó la experiencia de haber compartido equipo con él. “Siempre hablo con él. Tengo una relación muy linda, él me quiere mucho, yo también. Me hubiese encantado jugar mucho más a la pelota a su lado, pero tuve la suerte de poder jugar con él, eso para mí es único”, expresó.

Cuando le preguntaron sobre una eventual posibilidad de que Messi juegue en Boca, el dirigente fue contundente: “Pudo jugar en España y eligió la camiseta de nuestro país, hay que dejarlo tranquilo, que juegue hasta cuando tenga ganas, que siga jugando en Estados Unidos y siga jugando para todos los argentinos”.