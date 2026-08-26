El pedido de Arruabarrena que reactivó el mercado de pases de Boca

El pedido de Rodolfo Arruabarrena por un marcador central reactivó el mercado de pases de Boca. La dirigencia comenzó a evaluar alternativas para reforzar la defensa antes del 2 de septiembre, aunque no avanzará con una incorporación que solo sirva para completar el plantel.

El entrenador hizo pública la necesidad después del empate frente a Racing, pero también marcó el perfil que pretende: un futbolista capaz de elevar el nivel del equipo. La urgencia defensiva no alcanzará para convencerlo si ninguno de los nombres disponibles representa una mejora concreta.

“Nosotros fuimos claros, estamos en negociaciones, es difícil. El que venga es para un salto de calidad, no es para sumar. Aunque estamos en defensa con algunos jugadores averiados, si no hay salto de calidad...”, sostuvo Arruabarrena.

La dirigencia comparte parte de ese diagnóstico y no tiene previsto realizar una operación desmedida solamente para cubrir el puesto. El poco tiempo disponible y la dificultad de las negociaciones condicionan una búsqueda que podría extenderse hasta las últimas horas del mercado.

El defensor por el que Boca realizó un sondeo

La salida de Gonzalo Gelini a Peñarol dejó a Boca con tres cupos disponibles para incorporar. Esa posibilidad mantiene abierta la puerta a nuevos movimientos, aunque por el momento no se presentó una oferta formal por ninguno de los defensores evaluados.

Uno de los jugadores que aparece en el radar es Francisco Álvarez. Boca ya realizó un sondeo para conocer las condiciones de una posible operación por el marcador central de Argentinos Juniors. El futbolista, sin embargo, declaró que no tenía información sobre el interés.

También fueron mencionados Kevin Lomónaco e Ignacio Ovando, además de otras alternativas que podrían sumarse durante los próximos días. Hasta ahora, ninguno de esos nombres registra avances decisivos.

Distinto es el caso de Nehuén Pérez. El defensor del Porto y con presencia en la Selección apareció como una opción de jerarquía, pero en Boca consideran que su llegada es inviable. Su continuidad como titular en el conjunto portugués reduce cualquier posibilidad de negociación.

“Juega siempre, no lo van a negociar”, señalaron desde el club al descartar esa alternativa.

Una búsqueda que comenzó durante la pretemporada

La intención de incorporar un marcador central no surgió solamente por las bajas actuales. El tema ya había aparecido durante los primeros días de la pretemporada, cuando Boca intentó avanzar por Jhohan Romaña. El defensor de San Lorenzo finalmente continuó su carrera en México.

Arruabarrena había aceptado aquella gestión, aunque el colombiano tampoco figuraba como una prioridad absoluta dentro de sus planes. En paralelo, el entrenador pidió expresamente que Nicolás Figal permaneciera en el plantel ante la posibilidad de una cesión.

Esa confianza se trasladó a la competencia. Figal comenzó el semestre como titular y volvió a recibir el respaldo del Vasco después del encuentro frente a Racing.

El mercado de Boca terminó concentrándose primero en la búsqueda de un arquero y un lateral derecho. Después llegaron el cierre prioritario de Sebastián Villa y la necesidad de incorporar un delantero.

Cuando se abrió la posibilidad de sumar otro futbolista, Arruabarrena no terminó de convencerse con Ezequiel “Chimy” Ávila. En cambio, mantuvo su pedido por un marcador central que pueda cambiar la ecuación defensiva.

La postura de Boca para los últimos días del mercado

La definición dependerá de las conversaciones entre el cuerpo técnico, Marcelo Delgado y Juan Román Riquelme. Boca tiene cupos disponibles y todavía cuenta con algunos días para negociar, pero la postura está marcada: solo avanzará si encuentra un defensor que represente un verdadero salto de calidad.

Si esa oportunidad no aparece, Arruabarrena está dispuesto a afrontar la continuidad de la temporada con los jugadores que ya forman parte del plantel y con los juveniles que buscan ganar espacio, entre ellos Jagger Herrera y Matías Satas.