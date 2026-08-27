River quedó contra las cuerdas: qué necesita para jugar la Libertadores 2027

River sufrió un duro golpe en el Monumental: quedó eliminado de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe y perdió una de las posibilidades que tenía para clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

El equipo necesitaba coronarse campeón del certamen continental para asegurarse un lugar en la próxima edición de la Libertadores, tal como lo consiguieron Racing y Lanús en las temporadas anteriores. Sin embargo, la derrota ante el conjunto colombiano terminó anticipadamente con ese camino.

Con la Sudamericana fuera del horizonte, al Millonario le quedan solamente dos vías para alcanzar uno de sus principales objetivos del segundo semestre: conquistar el Torneo Clausura o mejorar considerablemente su posición en la Tabla Anual.

River necesita ser campeón del Torneo Clausura

La primera posibilidad es quedarse con el título del Clausura, que entrega una clasificación directa a la Copa Libertadores 2027. Ese fue el camino utilizado por Belgrano, campeón del Apertura y con su boleto continental ya asegurado.

El panorama de River en el campeonato local, sin embargo, es complejo. El equipo acumula apenas cuatro puntos después de seis fechas y ocupa el 14° puesto de su zona.

Actualmente está a cinco unidades de Gimnasia y Esgrima La Plata, que suma nueve puntos y ocupa el último lugar disponible para disputar los playoffs. Antes de pensar en el título, River deberá escalar posiciones para ingresar entre los equipos que avanzarán a la fase eliminatoria.

Clasificarse a los playoffs le permitiría conservar esta vía, aunque después tendría que superar todas las instancias y consagrarse campeón para asegurar su presencia en la Libertadores.

La Tabla Anual también complica al Millonario

La segunda alternativa es la Tabla Anual, que reúne los puntos obtenidos durante toda la temporada. En esta clasificación, River también aparece relegado y actualmente no consigue boleto para ninguna competencia internacional.

El conjunto de Núñez suma 33 puntos en 22 partidos y se ubica en el undécimo puesto. Está a siete unidades de Vélez, que con 40 ocupa el último lugar de clasificación a la Libertadores mediante esta vía.

Además, River se encuentra por debajo de otros siete equipos que todavía no tienen asegurado su lugar en el principal torneo continental. Por eso, no solo necesita mejorar su producción, sino también superar a varios rivales durante las fechas restantes.

Así está la Tabla Anual

Independiente Rivadavia: 42 puntos — Libertadores Argentinos Juniors: 42 puntos — Libertadores Vélez: 40 puntos — Libertadores Rosario Central: 39 puntos — Sudamericana Estudiantes: 37 puntos — Sudamericana Boca Juniors: 37 puntos — Sudamericana Belgrano: 36 puntos — Libertadores, como campeón del Apertura Gimnasia: 35 puntos — Sudamericana Independiente: 34 puntos — Sudamericana Instituto: 34 puntos — Sudamericana River: 33 puntos — No clasifica Lanús: 31 puntos — No clasifica Tigre: 31 puntos — No clasifica Gimnasia de Mendoza: 31 puntos — No clasifica Sarmiento: 31 puntos — No clasifica Huracán: 30 puntos — No clasifica Talleres: 30 puntos — No clasifica Barracas Central: 30 puntos — No clasifica Defensa y Justicia: 30 puntos — No clasifica San Lorenzo: 29 puntos — No clasifica Unión: 28 puntos — No clasifica Racing: 26 puntos — No clasifica Banfield: 25 puntos — No clasifica Newell’s: 25 puntos — No clasifica Platense: 24 puntos — No clasifica Atlético Tucumán: 23 puntos — No clasifica Central Córdoba: 22 puntos — No clasifica Riestra: 18 puntos — No clasifica Aldosivi: 10 puntos — No clasifica Estudiantes de Río Cuarto: 10 puntos — No clasifica

La eliminación de la Sudamericana redujo el margen de error de River. El Millonario deberá reaccionar en el Clausura y sostener una remontada en la acumulada para evitar quedar nuevamente fuera de la Copa Libertadores.