River sufrió una baja sensible antes de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe. Gonzalo Montiel sufrió una distensión en el aductor izquierdo y quedó descartado para el encuentro que se disputará este miércoles 19 de agosto en Bogotá.

El lateral había comenzado de manera positiva su partido número 200 con la camiseta del club al convertir el primer gol frente a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. Sin embargo, al inicio del segundo tiempo sintió una molestia en el aductor izquierdo y debió abandonar el campo de juego.

El diagnóstico confirmó posteriormente la lesión y el cuerpo técnico apunta ahora a recuperarlo para el compromiso del domingo frente a Vélez en el Monumental. La revancha frente a Independiente Santa Fe, prevista para el miércoles 26 de agosto, también aparece como una posible fecha para su regreso.

El problema de River para reemplazar a Montiel

La ausencia del campeón del mundo genera una dificultad adicional para Eduardo Coudet: River no cuenta con otro lateral derecho natural habilitado en la lista utilizada para la Copa Sudamericana.

El club utilizó las cinco modificaciones permitidas en la nómina para incorporar a Thiago Almada, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada. Entre quienes quedaron afuera aparece Giovani González, justamente el futbolista que ingresó por Montiel ante Argentinos Juniors.

Las restantes alternativas naturales tampoco están disponibles. Fabricio Bustos se entrena de manera diferenciada, Ulises Giménez fue cedido a Sarmiento de Junín y Matías Unyicio salió a préstamo a Racing de Montevideo. Lucas Obregón y Thiago Salvatierra, ambos incluidos en el plantel, se encuentran lesionados.

El único lateral derecho con ficha habilitada para la Sudamericana es Yutiel Susano, defensor de 19 años que todavía no debutó oficialmente en la Primera de River.

El juvenil llegó al club cuando tenía 8 años y también llegó a desempeñarse como mediocampista central en Reserva. Además, integró la delegación juvenil que disputó el amistoso de pretemporada frente a Flamengo en Portugal.

Las alternativas que analiza Coudet

Pese a contar con Susano, la principal opción que maneja Coudet no sería utilizar al juvenil desde el inicio.

Una de las posibilidades es modificar la estructura defensiva y disponer una línea de tres centrales acompañada por carrileros. Dentro de ese esquema, Tobías Andrada o Juan Cruz Meza podrían ocupar el sector derecho.

Otra variante sería desplazar a un marcador central hacia el lateral. River ya utilizó esa solución durante la temporada con Lautaro Rivero, aunque por la derecha la alternativa disponible sería Lucas Martínez Quarta.

El inconveniente aparece además en un momento en el que el plantel acumula otras bajas. Marcos Acuña arrastra un desgarro en el isquiotibial derecho desde el 29 de julio, mientras que Sebastián Driussi todavía no pudo jugar durante el segundo semestre debido a un desgarro en el gemelo derecho sufrido durante la pretemporada.

Ambos serán evaluados antes del viaje a Colombia, aunque sus posibilidades de sumar minutos frente a Independiente Santa Fe son reducidas.

River afrontará así la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana con la necesidad de reorganizar su defensa y conseguir un resultado favorable en Bogotá antes de definir la serie el miércoles 26 de agosto en el Monumental.