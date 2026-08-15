¿Quiénes se van de Boca? Riquelme acelera la salida de cuatro jugadores

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

El mercado de pases de Boca entró en una etapa decisiva y la dirigencia de Juan Román Riquelme puso el foco en un objetivo concreto: reducir el plantel y resolver el futuro de los futbolistas que quedaron relegados en la consideración de Rodolfo Arruabarrena.

Con cuatro incorporaciones ya confirmadas en esta ventana —Leandro Lozano, Álvaro Montero, Sebastián Villa y Enner Valencia—, el club trabaja ahora sobre las salidas. Hay cuatro negociaciones abiertas y dos nombres aparecen por encima del resto: Exequiel Zeballos y Mauricio Benítez. Williams Alarcón y Milton Giménez completan el grupo de jugadores que podrían dejar la institución en los próximos días.

El escenario tiene además una particularidad: mientras algunas operaciones podrían representar ingresos importantes para Boca, otras permitirían liberar lugares dentro de un plantel que Arruabarrena comenzó a reordenar desde su regreso al club. El entrenador firmó contrato hasta diciembre de 2027 y asumió oficialmente su segundo ciclo al frente del equipo en junio.

Zeballos, la venta que Boca quiere cerrar

El caso de Exequiel Zeballos es el que mayor expectativa genera en la dirigencia. El delantero de 24 años tiene contrato con Boca hasta fin de 2026 y, según los reportes sobre la negociación, su continuidad quedó comprometida luego de que no prosperara la posibilidad de renovar el vínculo.

El Napoli había aparecido inicialmente como uno de los principales interesados, pero esa alternativa perdió fuerza. En las últimas horas, el Celta de Vigo tomó protagonismo y avanzó por el futbolista.

Marcos Garcés, director deportivo del conjunto español, reconoció públicamente el interés. “Es muy necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio, habilidad en el uno contra uno y nos ayude a abrir defensas cerradas. Es uno de los jugadores que estamos viendo”, señaló.

La información disponible difiere respecto del monto exacto de la operación. Planeta Boca Juniors consignó una propuesta cercana a los 6 millones de dólares, mientras que Bolavip informó posteriormente una oferta formal de 8 millones. En ambos casos, el punto central es que Boca pretende una cifra superior para desprenderse del delantero.

Exequiel Zeballos tiene contrato con Boca hasta fin de 2026.

Mauricio Benítez es el segundo nombre que la dirigencia considera prioritario. El mediocampista surgido de las inferiores de Boca regresó al club después de una temporada en el Royal Antwerp de Bélgica, donde tuvo continuidad y sumó experiencia europea.

El conjunto belga pretende volver a contar con el volante. La diferencia está en el monto de la operación. El Royal Antwerp no ejecutó la opción de compra que estaba fijada en cinco millones de euros y ahora negocia una nueva fórmula con Boca.

Según la información publicada en las últimas horas, el club europeo puso sobre la mesa una propuesta cercana a los 2,5 millones de dólares y la dirigencia encabezada por Riquelme debe decidir si acepta esa cifra o intenta mejorarla.

Benítez disputó 41 partidos durante su experiencia en Bélgica y marcó tres goles, de acuerdo con los datos difundidos sobre su paso por el Royal Antwerp. Su regreso coincidió, sin embargo, con una zona del mediocampo donde Boca sumó competencia y Arruabarrena no le encontró un lugar entre sus principales alternativas.

La operación tendría, por lo tanto, un doble efecto para Boca: permitiría darle continuidad a un futbolista que tuvo un buen paso por Europa y, al mismo tiempo, generar un ingreso por un jugador formado en el club.

Williams Alarcón, mediocampista chileno.

Alarcón, con una puerta abierta hacia la MLS

Williams Alarcón también quedó en una posición comprometida dentro del plantel. El mediocampista chileno llegó a Boca después de destacarse en Huracán, en una operación que rondó los cuatro millones de dólares, pero no consiguió consolidarse como titular.

Con Arruabarrena al frente, su situación perdió todavía más terreno y Atlanta United apareció como una alternativa concreta. El equipo estadounidense, dirigido por Gerardo “Tata” Martino, negocia una cesión que incluiría una opción de compra.

Las conversaciones todavía deben resolver los términos económicos de la operación, pero el interés del conjunto de la MLS está instalado. En Boca, mientras tanto, no descartan que el volante continúe su carrera fuera del club durante este mercado.

Alarcón había tenido participación durante los primeros partidos del ciclo de Arruabarrena. De hecho, ingresó durante el segundo tiempo del triunfo ante Athletico Paranaense y también fue utilizado ante Sarmiento por Copa Argentina. Sin embargo, con el avance de la competencia quedó por detrás de otras opciones para el mediocampo.

El cuarto caso es el de Milton Giménez. El delantero todavía tiene contrato con Boca, pero su futuro quedó abierto ante la falta de continuidad y la competencia que existe en el ataque.

Olimpia de Paraguay fue uno de los clubes que mostró interés y, según los reportes, realizó una propuesta para incorporarlo a préstamo. Boca todavía no avanzó con esa alternativa. También aparecieron Vélez y Gimnasia de La Plata como posibles destinos, aunque sin una negociación formal cerrada.

En paralelo, Bolavip ubicó a Vélez como uno de los clubes que más interés tiene en el atacante. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto busca alternativas para reforzar su ofensiva y Giménez quedó entre los nombres analizados.

El delantero llegó a Boca desde Banfield y tuvo participación importante desde su llegada. Sin embargo, el panorama cambió con la reconfiguración del ataque y la incorporación de Enner Valencia. En este mercado, su salida aparece como una posibilidad concreta aunque todavía no existe un acuerdo definitivo con ningún club.

Riquelme busca cerrar el plantel

Las cuatro situaciones forman parte de una misma decisión de mercado. Boca ya realizó movimientos importantes para reforzar el equipo y ahora necesita terminar de acomodar el grupo que tendrá Arruabarrena durante el segundo semestre.

El club ya había concretado siete salidas en el mercado, entre transferencias, préstamos y jugadores que quedaron libres, además de las cuatro incorporaciones mencionadas. Pese a ese movimiento, todavía quedan operaciones pendientes y la dirigencia mantiene abiertas las conversaciones.

La prioridad está puesta en Zeballos y Benítez, dos operaciones que podrían representar ingresos para Boca. Alarcón aparece con una alternativa en la MLS, mientras que Giménez tiene posibilidades tanto en el exterior como dentro del fútbol argentino.

Arruabarrena, por su parte, ya dejó en claro que pretende un plantel competitivo para afrontar la agenda que tiene por delante. Boca debe disputar el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, por lo que la conformación definitiva del grupo será uno de los principales temas de la dirigencia en el cierre del mercado.