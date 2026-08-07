De Almada a Riquelme: los pases millonarios que rompieron el mercado argentino

Thiago Almada se convirtió en el protagonista de la compra más cara en la historia del fútbol argentino. River acordó su llegada desde el Atlético de Madrid por 20 millones de euros, alrededor de 22 millones de dólares, una cifra que lo colocó por encima de todas las operaciones realizadas hasta ahora por clubes de Primera División.

La incorporación del futbolista de la Selección volvió a poner a River en el centro del mercado de pases. El club adquirió el 100% de su ficha y el Atlético de Madrid conserva una cláusula de recompra de 40 millones de euros.

El movimiento también consolidó una tendencia: River concentra buena parte de los mayores desembolsos registrados en el fútbol argentino durante los últimos años.

Almada, Castaño y Correa: River copó los primeros puestos

El segundo lugar del ranking pertenece a Kevin Castaño. River pagó 16 millones de dólares por el colombiano al Krasnodar en marzo de 2025, una operación que hasta la llegada de Almada había sido la más costosa en la historia del club.

Su paso, sin embargo, no consiguió responder a la inversión realizada. Después de un año y medio, quedó apartado de la consideración para el segundo semestre y con posibilidades de continuar su carrera en Brasil.

En el tercer escalón aparece otro nombre de River: Ángel Correa. Su incorporación desde Tigres se concretó por 15 millones de dólares.

La misma cifra había pagado Estudiantes a comienzos de 2025 por Cristian Medina, mediante la ejecución de la cláusula de rescisión que el volante tenía en Boca.

El desembolso por Medina estuvo asociado a la inversión del empresario estadounidense Foster Gillett. Más tarde, tras la salida del magnate, el futbolista rescindió su vínculo con el Pincha y pasó a Botafogo.

Pese a ese desenlace, la operación continúa siendo la compra más cara de un futbolista realizada entre dos clubes del fútbol argentino.

Pratto y una inversión decisiva para River

Lucas Pratto ocupa otro lugar destacado entre las transferencias más costosas.

River lo incorporó desde San Pablo en enero de 2018 por 13 millones de euros, una suma que, de acuerdo con el tipo de cambio de aquel momento, representaba algo más de 14,3 millones de dólares.

La inversión terminó teniendo una fuerte incidencia deportiva. Pratto fue una de las piezas importantes del equipo que conquistó la Copa Libertadores 2018 y convirtió tanto en la ida como en la vuelta de la histórica final frente a Boca.

Riquelme y un récord que duró 11 años

Juan Román Riquelme también ocupa un lugar central en este repaso.

Boca terminó pagando 14 millones de dólares por su pase desde Villarreal a fines de 2007. Durante 11 años, esa operación se mantuvo como la compra más cara realizada por un club del fútbol argentino.

Además, continúa siendo el mayor desembolso en la historia de Boca.

Riquelme había regresado al Xeneize en febrero de ese año y posteriormente fue la gran figura del equipo campeón de la Copa Libertadores 2007.

Barco y tres operaciones de 10 millones de dólares

River también pagó 11 millones de dólares por Esequiel Barco, procedente de Atlanta United.

El ex Independiente atravesó distintos momentos durante su etapa en Núñez, aunque fue una pieza importante en la Liga Profesional 2023. A mediados de 2024 fue transferido al Spartak Moscú por 13 millones de dólares, lo que permitió recuperar la inversión.

Un escalón más abajo aparecen tres operaciones cerradas en 10 millones de dólares.

Boca desembolsó esa cifra para incorporar a Alan Velasco desde Dallas. El jugador, que tenía 22 años al momento de su llegada, se convirtió en la segunda compra más cara de la historia del club.

River, por su parte, pagó el mismo monto por Sebastián Driussi, procedente de Austin.

También invirtió una cifra equivalente en Rodrigo Villagra, cuya transferencia desde Talleres incluyó dinero y porcentajes de otros futbolistas.

Villagra no logró consolidarse y en marzo del año siguiente continuó su carrera en el CSKA de Moscú.

Salas, Borja y Marcone completan el listado

La transferencia de Salas desde Racing a River quedó entre las operaciones más resonantes.

Ante la falta de acuerdo entre los clubes, River ejecutó la cláusula de rescisión fijada en ocho millones de euros, equivalentes a unos 9,4 millones de dólares.

La operación deterioró la relación institucional entre ambos clubes. Luego de un año en Núñez y tras quedar apartado del plantel, el delantero fue cedido a Independiente Rivadavia.

Miguel Borja también aparece entre las principales inversiones de River.

El club pagó ocho millones de dólares entre Palmeiras y Junior, instituciones que compartían la ficha del delantero colombiano.

Borja encontró su mejor rendimiento en 2024, cuando convirtió 31 goles durante la temporada. Posteriormente perdió protagonismo y dejó River a fines de 2025 en condición de libre.

El último lugar de este ranking corresponde a Iván Marcone.

Boca pagó cerca de 7,8 millones de dólares a Cruz Azul en 2019, durante el último año de la gestión de Daniel Angelici. Dos años después, el mediocampista fue vendido al Elche por poco más de tres millones.

River marca la diferencia en los grandes desembolsos

El repaso deja a River como el gran protagonista de las inversiones más elevadas del fútbol argentino.

Almada, Castaño, Correa, Pratto, Barco, Driussi, Villagra, Salas y Borja integran distintos escalones de una lista que muestra la magnitud de los desembolsos realizados por el club de Núñez.

Boca también tiene presencia con Riquelme, Velasco y Marcone, mientras que Estudiantes logró instalarse entre los primeros puestos gracias a la operación por Medina.

Entre los demás grandes, Independiente es el que más se aproxima: la compra de Cecilio Domínguez demandó alrededor de 6,1 millones de dólares.

Con la llegada de Almada, el mercado argentino alcanzó así un nuevo techo y River volvió a quedar como principal referencia entre las transferencias más caras realizadas por clubes del país.