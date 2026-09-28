Visita del papa León XIV: qué días serán feriados y dónde regirá cada uno

El Gobierno oficializó el esquema mediante el Decreto 1103/2026. El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país; el martes 10 alcanzará a Córdoba y CABA, y el miércoles 11 regirá exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.
Argentina28 de septiembre de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Papa Leon XIV 2

El Gobierno nacional oficializó los feriados que regirán durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El esquema contempla un feriado nacional para todo el país y otros dos feriados con alcance territorial limitado, de acuerdo con las actividades y desplazamientos previstos para el Pontífice. Boletín Oficial

MileiImagen de dirigentes: una nueva encuesta dejó a Milei con más de 60% de valoración negativa

La medida quedó establecida a través del Decreto 1103/2026, publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial. La norma también declaró de interés nacional la visita y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y organizativas vinculadas con la llegada de León XIV. Boletín Oficial

Cómo quedaron los feriados de noviembre

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino. La jornada coincide con una de las principales actividades de la agenda papal en Buenos Aires: León XIV tiene previsto visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y posteriormente celebrar una misa multitudinaria en Palermo.

El martes 10 de noviembre, en tanto, será feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ese día está previsto que el Papa viaje a Córdoba, donde encabezará una celebración y otras actividades, antes de regresar a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes. 

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. La última jornada de la visita incluye una actividad en un complejo penitenciario federal y una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de la partida del Pontífice hacia Perú.

De esta manera, el cronograma queda definido de la siguiente forma:

- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.
- Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y CABA.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La precisión es relevante porque el decreto utiliza expresamente la figura de feriado para las tres jornadas, aunque con alcances geográficos diferentes. El 9 alcanza a todo el territorio nacional, mientras que los días 10 y 11 se limitan a las jurisdicciones señaladas.

Papa Leon XIV 2

Por qué el Gobierno dispuso los feriados

Entre los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo mencionó las necesidades de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación derivadas de las actividades previstas y de la cantidad de personas que podrían movilizarse durante la visita.

El decreto señala que la superposición de los actos con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales habituales de una jornada hábil podría dificultar los operativos. Las provincias de Córdoba y Buenos Aires, junto con la Ciudad de Buenos Aires, habían solicitado la declaración de feriados con alcance territorial específico.

La norma también crea, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las acciones necesarias para la organización de la visita. Su vigencia no podrá superar los doce meses.

La agenda de León XIV en Argentina

León XIV permanecerá en el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores.

JP MorganJP Morgan cambió su pronóstico para Argentina: prevé recesión en el tercer trimestre

El lunes 9 será una de las jornadas de mayor actividad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que el martes 10 tendrá como uno de sus principales destinos a Córdoba. La visita concluirá el miércoles 11 en territorio bonaerense, con la actividad prevista en Luján antes de la partida hacia Lima.

¿Cree que el peronismo llegará unido a las elecciones presidenciales de 2027?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Empresas de fundación

Argentina tiene 31.342 empresas menos que en noviembre de 2023

Juan Manuel Villarreal
Argentina18 de septiembre de 2026
El Monitor mensual de Fundar registró 481.015 empresas empleadoras en junio de 2026, una caída del 6,1% frente al último mes previo a la asunción de Javier Milei. La serie acumula 17 retrocesos mensuales y 28 bajas interanuales consecutivas.
Desempleo

El desempleo subió al 7,9% y alcanzó su nivel más alto desde 2021

Juan Manuel Villarreal
Argentina17 de septiembre de 2026
El INDEC informó que la desocupación aumentó 0,3 puntos frente al mismo período de 2025 y alcanzó a alrededor de 1,2 millones de personas en los 31 aglomerados relevados. El dato convivió con una mayor participación en el mercado laboral y con una suba significativa de la informalidad, que llegó al 45%.
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL