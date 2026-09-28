El Gobierno nacional oficializó los feriados que regirán durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El esquema contempla un feriado nacional para todo el país y otros dos feriados con alcance territorial limitado, de acuerdo con las actividades y desplazamientos previstos para el Pontífice. Boletín Oficial

La medida quedó establecida a través del Decreto 1103/2026, publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial. La norma también declaró de interés nacional la visita y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y organizativas vinculadas con la llegada de León XIV. Boletín Oficial

Cómo quedaron los feriados de noviembre

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino. La jornada coincide con una de las principales actividades de la agenda papal en Buenos Aires: León XIV tiene previsto visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y posteriormente celebrar una misa multitudinaria en Palermo.

El martes 10 de noviembre, en tanto, será feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ese día está previsto que el Papa viaje a Córdoba, donde encabezará una celebración y otras actividades, antes de regresar a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. La última jornada de la visita incluye una actividad en un complejo penitenciario federal y una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de la partida del Pontífice hacia Perú.

De esta manera, el cronograma queda definido de la siguiente forma:

- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

- Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y CABA.

- Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La precisión es relevante porque el decreto utiliza expresamente la figura de feriado para las tres jornadas, aunque con alcances geográficos diferentes. El 9 alcanza a todo el territorio nacional, mientras que los días 10 y 11 se limitan a las jurisdicciones señaladas.

Por qué el Gobierno dispuso los feriados

Entre los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo mencionó las necesidades de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación derivadas de las actividades previstas y de la cantidad de personas que podrían movilizarse durante la visita.

El decreto señala que la superposición de los actos con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales habituales de una jornada hábil podría dificultar los operativos. Las provincias de Córdoba y Buenos Aires, junto con la Ciudad de Buenos Aires, habían solicitado la declaración de feriados con alcance territorial específico.

La norma también crea, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las acciones necesarias para la organización de la visita. Su vigencia no podrá superar los doce meses.

La agenda de León XIV en Argentina

León XIV permanecerá en el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores.

El lunes 9 será una de las jornadas de mayor actividad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que el martes 10 tendrá como uno de sus principales destinos a Córdoba. La visita concluirá el miércoles 11 en territorio bonaerense, con la actividad prevista en Luján antes de la partida hacia Lima.