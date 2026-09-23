El presidente Javier Milei expuso este miércoles ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, con un discurso atravesado por cuatro ejes: el reclamo argentino por las Islas Malvinas, sus cuestionamientos al funcionamiento de la ONU, el alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel y la apuesta del Gobierno por impulsar el desarrollo de inteligencia artificial con menores restricciones regulatorias. Fue su tercera presentación ante la Asamblea General como jefe de Estado.

Uno de los puntos centrales fue la cuestión Malvinas. Milei sostuvo que se trata de una “causa nacional” y pidió al Reino Unido “reanudar las negociaciones” para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía. También cuestionó a Naciones Unidas por considerar que no logró avanzar en el cumplimiento de las resoluciones vinculadas con el conflicto.

El reclamo por Malvinas y el mensaje a las empresas

El Presidente rechazó además que el principio de autodeterminación pueda aplicarse a los habitantes de las islas y sostuvo que se trata de una población implantada por la potencia ocupante. En paralelo, vinculó el reclamo territorial con la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.

Milei advirtió que la Argentina no permanecerá indiferente frente a empresas que exploten recursos en el área en disputa sin autorización argentina y afirmó que el país tomará medidas propias sin esperar una intervención de la comunidad internacional.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la tensión con el Reino Unido ya había escalado durante los últimos días alrededor del proyecto petrolero Sea Lion, las acciones contra empresas vinculadas con operaciones en las islas y el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso para ampliar el régimen de sanciones.

Las críticas de Milei a Naciones Unidas

Otro tramo de la exposición estuvo dedicado al funcionamiento de la ONU. Milei la calificó como una “organización inútil” y planteó que el organismo no cumplió, a su criterio, con algunas de las funciones para las que fue creado mientras avanzó sobre áreas que deberían permanecer bajo la órbita de los Estados.

Dentro de ese cuestionamiento volvió a apuntar contra la Agenda 2030 y mencionó también la denominada Agenda 2045, las políticas ambientales, las agendas de género y las regulaciones económicas. Esas definiciones formaron parte de la postura política planteada por el mandatario y no de una evaluación independiente sobre los resultados de esas iniciativas.

Milei también volvió a cuestionar las medidas sanitarias aplicadas durante la pandemia de Covid-19. En su discurso utilizó el término “genocidio” para caracterizar sus consecuencias y responsabilizó a organismos internacionales por haber promovido políticas de aislamiento. Se trató de una caracterización expresada por el Presidente durante su exposición.

Estados Unidos, Israel y el alineamiento internacional

En materia de política exterior, Milei ratificó el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel y sostuvo que el Gobierno realizó una elección geopolítica vinculada con Occidente.

También repudió los ataques del régimen iraní contra Israel y mencionó la decisión argentina de considerar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Iraní, junto con el reclamo de justicia por los atentados ocurridos en la Argentina en 1992 y 1994.

La apuesta por una inteligencia artificial con menos regulación

El último gran eje fue la inteligencia artificial. Milei rechazó que los Estados avancen con regulaciones preventivas que, según sostuvo, puedan limitar el desarrollo tecnológico y planteó que la Argentina buscará posicionarse como un destino competitivo para inversiones relacionadas con el sector.

El Presidente enumeró entre las ventajas del país la disponibilidad de energía, minerales críticos y capital humano, y anticipó como lineamientos un marco jurídico favorable, responsabilidad limitada para empresas que trabajen con agentes de IA y beneficios fiscales. También coincidió con la postura de Donald Trump respecto de que Occidente debería encabezar el desarrollo de estas tecnologías.

El mensaje cerró con una defensa de la cooperación internacional, aunque Milei marcó una distinción entre cooperación y subordinación. Su intervención dejó así planteados los lineamientos que el Gobierno busca trasladar a su política exterior: reforzar el reclamo por Malvinas, sostener su alianza con Estados Unidos e Israel y promover a la Argentina como plataforma para inversiones vinculadas con nuevas tecnologías.