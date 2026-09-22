La Selección argentina vuelve al trabajo después del Mundial y este martes inicia en el predio de Ezeiza la preparación para una serie de tres amistosos que marcará el comienzo de una nueva etapa para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El cronograma culminará con la despedida de Lionel Messi ante Benín, en el estadio Monumental.

Con la mayoría de los futbolistas convocados ya en el país, el plantel tendrá este martes desde las 10 su primera práctica grupal, a puertas cerradas. Será el punto de partida de una preparación que se extenderá durante los próximos días antes del primer compromiso internacional.

La agenda contempla tres partidos: Bolivia, Burkina Faso y Benín, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Los dos últimos encuentros se disputarán en el Monumental, mientras que el primero tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Cómo será la semana de entrenamientos

Después de la práctica de este martes, la Selección volverá a entrenarse el miércoles 23 a las 10, nuevamente sin acceso para la prensa.

El jueves 24 la actividad comenzará a las 10.30 y los medios acreditados anualmente por la AFA podrán observar los últimos 15 minutos del entrenamiento. El viernes 25 y el sábado 26 habrá nuevamente trabajos matutinos a puertas cerradas.

Tras una pausa el domingo, la actividad se retomará el lunes 28 a las 16. Ese día estarán habilitados para la prensa los primeros 30 minutos de la práctica.

El martes 29 será la última jornada antes del debut en esta ventana internacional. Scaloni brindará una conferencia de prensa a las 14.15 y posteriormente, desde las 15.30, el plantel realizará su último entrenamiento antes del partido, con los primeros 15 minutos abiertos para los medios.

Cuándo juega la Selección argentina

El primer amistoso será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.

Tres días después, el sábado 3 de octubre, Argentina recibirá a Burkina Faso en el Monumental.

La serie se cerrará el martes 6 de octubre frente a Benín, nuevamente en el estadio de River. Ese encuentro estará atravesado por uno de los momentos centrales de la fecha FIFA: la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina.

Los tres amistosos:

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia — Estadio Mario Alberto Kempes.

3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso — Estadio Monumental.

6 de octubre: Argentina vs. Benín — Estadio Monumental, con la despedida de Lionel Messi.

El homenaje preparado para Messi

La AFA prepara una jornada especial para el último encuentro de la serie. Además del partido frente a Benín, el evento tendrá shows musicales e intervenciones vinculadas con el homenaje al capitán argentino.

Las entradas para ese partido comenzarán a venderse este martes desde las 18 horas a través de Deportick.

El encuentro marcará así uno de los momentos más significativos de esta serie posterior al Mundial y acompañará el inicio de una nueva etapa deportiva para el equipo de Scaloni, que volverá a reunirse después de la Copa del Mundo y comenzará a proyectar su próximo ciclo competitivo.