El gasto mensual de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en servicios públicos cayó 7,3% en septiembre frente a agosto y se ubicó en $268.405 para una familia promedio sin subsidios, de acuerdo con el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet.

La disminución estuvo explicada principalmente por la salida del invierno y el consecuente descenso del consumo de electricidad y gas natural. Esa baja estacional logró más que compensar los ajustes aplicados sobre distintos componentes de las tarifas durante el mes.

Se trató, además, del segundo retroceso mensual consecutivo de la canasta de servicios públicos. Sin embargo, la comparación interanual sigue mostrando un fuerte incremento: el gasto total se ubicó 55% por encima de septiembre de 2025.

La electricidad y el gas explicaron la mayor parte de la caída

La factura eléctrica estimada para un usuario sin subsidios quedó en $49.770 mensuales, con una reducción del 18,8% frente a agosto. Aunque el cargo fijo aumentó 1,7% y el componente variable retrocedió 0,8%, la menor utilización de energía tras los meses de invierno fue determinante para el resultado.

En el caso del gas natural, la factura promedio se ubicó en $49.370, un 19,9% menos que el mes anterior. El descenso se produjo pese a que el cargo fijo subió 1,9% y el variable avanzó 1%. También en este caso prevaleció la reducción estacional del consumo.

Entre ambos servicios energéticos explicaron prácticamente toda la baja mensual registrada por la canasta.

El gasto en agua, por su parte, retrocedió 0,9%, hasta los $42.576 mensuales. El resultado combinó un mes con menos días de consumo que agosto y un incremento del 2,4% en el componente variable del servicio.

El transporte fue el único servicio que aumentó

La dinámica fue diferente en el transporte público, que registró una suba mensual del 2,4% y llevó el gasto estimado hasta los $126.689.

Este rubro concentra actualmente el mayor peso dentro de la canasta analizada por el IIEP: representa alrededor del 47% del gasto mensual en servicios públicos de una familia promedio del AMBA.

Las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron durante septiembre un incremento del 4,1%, asociado al mecanismo de actualización que combina la inflación con un adicional de dos puntos porcentuales. Los servicios interjurisdiccionales, en cambio, no registraron un nuevo ajuste durante el mes, después de las subas aplicadas previamente.

Pese a la baja mensual, la canasta aumentó 55% en un año

La reducción de septiembre responde principalmente a factores estacionales y no modifica la tendencia de la comparación anual.

Frente al mismo mes de 2025, la canasta de servicios públicos aumentó 55%. El transporte encabezó las subas interanuales con un avance del 70%, seguido por la electricidad, con 48%; el gas natural, con 42%; y el agua, con 40%.

De los 55 puntos porcentuales de incremento interanual de la canasta, el transporte explicó 30 puntos, mientras que el gas aportó nueve, la electricidad ocho y el agua siete.

El informe también señala que desde diciembre de 2023 la canasta acumula una suba del 867%, frente a una variación del 254% del índice general de precios durante el mismo período.

Cuánto del costo cubren las tarifas

El relevamiento indica que las tarifas pagadas por los usuarios del AMBA cubren, en promedio ponderado, alrededor del 54% del costo de los servicios, mientras que el 46% restante es financiado por el Estado mediante subsidios.

La situación cambia según el servicio y el tipo de usuario. En electricidad, quienes no reciben subsidios afrontan el precio de referencia completo, mientras los hogares alcanzados por las bonificaciones pagan una porción menor. En gas, la cobertura tarifaria promedio ronda el 60%; en transporte se ubica en torno al 35%, mientras que en agua alcanza el costo completo.

Así, septiembre dejó una reducción significativa del gasto mensual por el menor consumo energético tras el invierno, aunque la comparación con un año atrás continúa mostrando aumentos en todos los componentes de la canasta de servicios públicos.