El PBI volvió a caer: consumo e inversión frenaron la economía en el segundo trimestre

El PBI retrocedió frente a los primeros tres meses del año, aunque todavía mostró una mejora interanual del 2%. El consumo privado, el gasto público y la inversión cayeron en la comparación trimestral, mientras las exportaciones crecieron 2,5%.
Economía18 de septiembre de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Economía

La economía argentina registró una caída del 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con los primeros tres meses del año, según el informe de avance del nivel de actividad publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato marca un retroceso después del crecimiento trimestral del 0,7% registrado entre enero y marzo.

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La comparación con el mismo período de 2025, sin embargo, mantiene signo positivo: el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2% interanual, mientras que durante el primer semestre acumuló una expansión del 2,2% frente a los primeros seis meses del año pasado. La serie tendencia-ciclo, por su parte, avanzó 0,8% respecto del trimestre previo.

El consumo privado cayó 2,4%

La evolución de los componentes de la demanda mostró un deterioro generalizado en el segundo trimestre. En términos desestacionalizados, el consumo privado bajó 2,4% respecto del primer trimestre, mientras que el consumo público retrocedió 2,3%.

La formación bruta de capital fijo, utilizada para medir la evolución de la inversión, también quedó en terreno negativo, con una baja trimestral del 0,8%. Las exportaciones fueron la excepción: crecieron 2,5%, mientras que las importaciones disminuyeron 3,5%.

La diferencia entre las mediciones trimestral e interanual expone un escenario con matices. Frente al segundo trimestre de 2025, el consumo privado todavía registró una mejora del 0,4%, pero el consumo público cayó 4,1% y la inversión se contrajo 11,1%. Las exportaciones, en cambio, avanzaron 13,7%.

Avance del nivel de actividad

La inversión mostró fuertes retrocesos

El detalle de la inversión revela que la mayor caída interanual se produjo en los bienes destinados a ampliar o renovar la capacidad productiva.

La inversión en maquinaria y equipo disminuyó 15,2% frente al segundo trimestre de 2025, mientras que la correspondiente a equipos de transporte retrocedió 22,1%. Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional cayó 15,5% y el importado 15%.

Las construcciones tuvieron una variación mucho menor, con una baja del 0,1% interanual, aunque el segmento denominado “otras construcciones” mostró un descenso del 8,2%.

Qué sectores crecieron y cuáles quedaron en rojo

El comportamiento de las distintas actividades también fue heterogéneo. La pesca encabezó las subas con un crecimiento interanual del 44,7%, seguida por explotación de minas y canteras, con 16,4%, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 6,9%.

También registraron avances electricidad, gas y agua, con 5%; intermediación financiera, con 4,8%; hoteles y restaurantes, con 1,6%; y transporte, almacenamiento y comunicaciones, también con 1,6%.

Del otro lado, la industria manufacturera cayó 2,1% interanual, mientras que la administración pública y defensa retrocedió 1,4%. El comercio mayorista, minorista y reparaciones quedó prácticamente estancado, con una variación del 0%, y la construcción apenas creció 0,2%.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, los datos posteriores al cierre del trimestre también mostraron dificultades en el frente fabril: en julio la industria utilizó apenas el 58,2% de su capacidad instalada y acumuló nueve meses consecutivos debajo del 60%.

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El resultado del segundo trimestre deja así dos referencias diferentes para medir la actividad: la economía continúa por encima del nivel de un año atrás, pero perdió terreno frente al comienzo de 2026. El desempeño del consumo, la inversión y los sectores ligados al mercado interno aparece entre las principales variables a seguir durante la segunda mitad del año.

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