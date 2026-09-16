Fábricas con equipos parados: seis sectores utilizaron menos de la mitad de su capacidad

El indicador cayó al 58,2% en julio y acumuló nueve meses consecutivos debajo del 60%. La metalmecánica, la industria automotriz y otros cuatro sectores trabajaron a menos de la mitad de su potencial.
Economía16 de septiembre de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Industria

La industria manufacturera utilizó el 58,2% de su capacidad instalada durante julio, lo que representó una caída de 0,9 puntos porcentuales frente a junio y un leve retroceso interanual. El dato expuso que el 41,8% del potencial productivo permaneció sin utilizarse.

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El indicador quedó por noveno mes consecutivo debajo del 60%. En junio se había ubicado en 59,1%, mientras que en julio de 2025 había alcanzado el 58,4%, por lo que la comparación interanual arrojó una disminución de 0,2 puntos.

La utilización de la capacidad instalada mide qué proporción del potencial productivo de las plantas se encuentra efectivamente en funcionamiento. Para calcularla, el INDEC releva entre 600 y 700 empresas y considera variables como el aprovechamiento técnico de los establecimientos, la cantidad máxima de turnos y las paradas necesarias para tareas de mantenimiento.

Capacidad Instalada INDEC

Durante 2026, el indicador comenzó en 53,9% en enero y avanzó a 54,6% en febrero. Posteriormente subió al 59,8% en marzo y al 59,9% en abril, antes de retroceder al 58,3% en mayo, recuperarse al 59,1% en junio y volver a bajar en julio.

Seis ramas trabajaron por debajo de la mitad de su potencial

La situación mostró fuertes diferencias entre las distintas actividades. Seis bloques sectoriales operaron con menos del 50% de su capacidad: productos minerales no metálicos, con 48,6%; productos textiles, con 45,3%; productos del tabaco, con 45,2%; caucho y plástico, con 40,2%; industria automotriz, con 39%; y metalmecánica, excepto automotores, con 38,3%.

La metalmecánica registró el nivel más bajo del relevamiento y también el mayor retroceso interanual. En julio de 2025 utilizaba el 49% de su capacidad, por lo que perdió 10,7 puntos porcentuales en doce meses.

El INDEC vinculó esa caída con los menores niveles de fabricación de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico. La producción de maquinaria para el campo disminuyó 46,6% interanual, mientras que la fabricación de electrodomésticos retrocedió 20,9%.

Capacidad Instalada gráfico

Los productos minerales no metálicos también mostraron una contracción marcada: pasaron del 57,1% al 48,6% en un año. El desempeño estuvo condicionado por la menor elaboración de vidrio, cemento y otros insumos relacionados con la construcción.

La industria automotriz, por su parte, utilizó el 39% de su capacidad, frente al 44,1% registrado en julio de 2025. La disminución estuvo relacionada con una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales.

Edición e impresión también quedó debajo del promedio general, aunque por encima de la mitad de su potencial, con un nivel de utilización del 54,6%.

Los sectores que operaron por encima del promedio

En el extremo opuesto, la refinación del petróleo alcanzó el nivel más alto de utilización, con el 89,9%, frente al 81,7% del mismo mes del año pasado. El aumento respondió a un mayor procesamiento de petróleo crudo.

Las industrias metálicas básicas trabajaron al 71,8% de su capacidad, casi ocho puntos por encima del 63,9% registrado un año antes. El avance estuvo acompañado por un crecimiento interanual del 15,3% en la producción de acero crudo.

Papel y cartón alcanzó una utilización del 69,6%, frente al 59,7% de julio de 2025. También se ubicaron por encima del promedio los productos alimenticios y bebidas, con 66%, y las sustancias y productos químicos, con 61,4%.

En alimentos, la mejora estuvo impulsada principalmente por una mayor molienda de oleaginosas. El sector había utilizado el 65,2% de su capacidad un año atrás.

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El nuevo dato de capacidad instalada se conoció después de que el Índice de Producción Industrial Manufacturero registrara en julio una caída del 4,9% interanual y del 5% frente a junio. La serie desestacionalizada quedó así en su nivel más bajo desde junio de 2024.

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