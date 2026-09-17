El escenario electoral rumbo a 2027 permanece abierto y con una diferencia mínima entre las dos principales fuerzas políticas. Una nueva Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés registró 24% de intención de voto para La Libertad Avanza y 23% para el peronismo, mientras una porción significativa de los consultados todavía no expresó una preferencia definida.

La distancia de un punto porcentual se encuentra dentro del intervalo de credibilidad informado por el estudio, estimado en aproximadamente ±3,15 puntos porcentuales para una muestra de 1.000 casos. Por esa razón, los resultados describen un escenario de empate técnico entre ambos espacios y no permiten establecer una diferencia estadísticamente concluyente entre ellos.

Uno de cada cinco todavía no sabe a quién votar

El dato que amplía la incertidumbre electoral es el volumen de personas que todavía no definieron su voto. El 20% respondió que no sabe qué fuerza elegiría si las elecciones presidenciales fueran hoy. A ese grupo se suma otro 6% que prefirió no responder y un 6% que manifestó que votaría en blanco.

Detrás de La Libertad Avanza y el peronismo aparece el Frente de Izquierda con el 5%. El PRO alcanza el 3%, al igual que Provincias Unidas, mientras que la UCR, los partidos provinciales y otras alternativas registran porcentajes menores. Otro 4% respondió que no votaría.

La medición muestra, además, diferencias en el grado de consolidación de los electorados provenientes de la elección presidencial de 2023. El peronismo conserva actualmente el 66% de quienes habían votado a Sergio Massa en primera vuelta, mientras La Libertad Avanza retiene el 57% del voto que había acompañado a Javier Milei.

Uno de los movimientos más marcados aparece entre quienes habían elegido a Patricia Bullrich en aquella primera vuelta. Según el relevamiento, el 39% de ese segmento hoy se inclinaría por La Libertad Avanza, mientras el resto se distribuye entre otras opciones, indecisos y voto en blanco.

Qué pasa entre quienes aprueban y desaprueban al Gobierno

La intención electoral también cambia de forma significativa de acuerdo con la evaluación de la administración nacional. Entre quienes aprueban al Gobierno, el 65% votaría a La Libertad Avanza y el 17% permanece sin definir su voto.

Entre quienes desaprueban la gestión, el 36% elegiría al peronismo, mientras el 21% continúa indeciso. El Frente de Izquierda y el voto en blanco alcanzan 8% cada uno dentro de ese segmento. Los datos muestran que la evaluación del Gobierno está fuertemente asociada con la intención electoral, aunque ninguno de los dos grandes espacios concentra por completo a cada grupo.

La encuesta también relevó la imagen de los dirigentes. Javier Milei registró 33% de valoración positiva, mientras Axel Kicillof alcanzó 29%. Ambos mostraron porcentajes de evaluación negativa superiores a los positivos en esta medición.

Como informó GrupoLaProvincia.com, otra encuesta nacional difundida esta semana sí midió directamente un eventual balotaje entre Milei y Kicillof: en ese estudio de Proyección Consultores, el Presidente obtuvo 40,8% y el gobernador bonaerense 40,2%, también con una diferencia comprendida dentro del margen de error.

Cómo se realizó la encuesta

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública fue elaborada por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. Se relevaron 1.004 personas mayores de 18 años conectadas a internet entre el 3 y el 9 de septiembre de 2026.

La muestra fue estratificada por región, nivel socioeconómico y edad, con cobertura de CABA, Gran Buenos Aires, interior bonaerense, Centro, Cuyo, NOA, NEA y Sur. Los resultados fueron ponderados de acuerdo con parámetros del voto de octubre de 2025. Para una muestra de aproximadamente 1.000 casos, el estudio estima un intervalo de credibilidad del 95% de alrededor de ±3,15 puntos porcentuales.