El peronismo llega a la discusión electoral de 2027 con una candidatura todavía sin definir y una fuerte demanda de renovación entre los consultados. Una encuesta nacional de DC Consultores indagó qué debería cambiar el espacio para presentar una opción competitiva, quién podría representarlo y qué sensaciones generan sus principales dirigentes.

Ante la pregunta sobre qué necesita el peronismo para construir una candidatura con posibilidades electorales, el 35,4% eligió la opción “otra”. Muy cerca, el 34,5% respondió que hace falta una cara nueva sin pasado de gestión.

Otro 19,2% consideró que el espacio debe resolver primero su interna, mientras que el 10,9% señaló la necesidad de definir una primaria abierta, simultánea y obligatoria.

Las respuestas abiertas incluidas dentro de la categoría “otra” permitieron precisar parte de esas demandas. El 46,7% mencionó la necesidad de integridad y ética, asociadas con honestidad y transparencia. Un 31,1% expresó directamente su rechazo al espacio o planteó un fin de ciclo, mientras que el 22,2% reclamó una renovación de doctrina, ideas y liderazgos.

Kicillof lidera entre los nombres, pero no despeja la incertidumbre

Cuando se preguntó quién terminará siendo el candidato del peronismo en 2027, la respuesta más elegida fue “todavía lo están buscando”, con el 46,2%. El resultado quedó por encima de todos los dirigentes incluidos y mostró que, para una porción importante de los participantes, la definición electoral continúa abierta.

Axel Kicillof fue el dirigente mejor posicionado, con el 40,8%. Sergio Massa apareció en segundo lugar entre las figuras políticas, con el 9,4%, mientras que Juan Schiaretti reunió el 3,6%.

De esta manera, el gobernador bonaerense lideró con claridad entre los nombres propuestos, pero quedó 5,4 puntos por debajo de la opción vinculada con la falta de un candidato definido. Los resultados completos del relevamiento de DC Consultores exhiben así una combinación entre reconocimiento de liderazgo e incertidumbre sobre la resolución final.

Qué sensaciones generan los dirigentes

La encuesta también consultó qué sensación despiertan diferentes figuras del peronismo. Cristina Kirchner concentró un 37,8% de odio o rechazo y un 26,8% de decepción o hartazgo. Al mismo tiempo, registró un 21,4% de confianza o admiración.

En el caso de Kicillof, la respuesta más mencionada fue vergüenza ajena, con el 29,1%. Luego aparecieron “perder lo que tengo”, con 23,6%; indiferencia, con 17,9%; y desconfianza o temor, con 15,4%. La confianza o admiración hacia el gobernador alcanzó el 2,6%.

Sergio Massa obtuvo un 25,8% de desconfianza o temor, un 20,3% de vergüenza ajena, un 18,5% de indiferencia y un 14,5% en la categoría “perder lo que tengo”. Su nivel de confianza o admiración también fue del 2,6%.

Los resultados muestran diferencias entre las figuras medidas. Cristina Kirchner combina el mayor nivel de rechazo con un porcentaje de confianza superior al registrado por Kicillof y Massa. El gobernador bonaerense, en tanto, aparece mejor ubicado en la carrera por la candidatura, aunque con bajos niveles de confianza dentro de esta pregunta específica.

Otra parte del estudio preguntó qué dirigente representa mejor el pasado que los consultados no quieren que vuelva. Cristina Kirchner quedó en el primer lugar, con el 47,1%.

La siguió Mauricio Macri, con el 23,6%, mientras que Massa alcanzó el 18,1% y Kicillof obtuvo el 9,3%. Más atrás quedaron Elisa Carrió, con el 1,8%, y Miriam Bregman, con el 0,1%.

Esta medición incluyó dirigentes pertenecientes a diferentes espacios políticos y volvió a ubicar a Cristina Kirchner como la figura que genera mayor rechazo entre los nombres presentados.

Cómo se realizó la encuesta

El relevamiento de DC Consultores se efectuó entre el 28 y el 31 de agosto de 2026 y reunió 2.345 casos efectivos en todo el país.

El estudio utilizó un muestreo no probabilístico con distribución aleatoria. El cuestionario fue semiestructurado y se administró mediante dispositivos móviles. Por sus características metodológicas, los resultados describen las respuestas de la muestra relevada y deben interpretarse dentro de ese alcance.