Una nueva encuesta nacional modificó el orden de la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027. Axel Kicillof quedó levemente por encima de Javier Milei en un escenario de primera vuelta y amplió la diferencia a 8,7 puntos porcentuales en una eventual definición entre ambos.

El relevamiento fue realizado por la consultora Tendencias entre el 24 y el 29 de agosto de 2026. La muestra incluyó a 4.958 personas habilitadas para votar en todo el país, consultadas mediante un sistema online CAWI.

Los resultados fueron ponderados de acuerdo con variables demográficas y el voto anterior. La ficha técnica informó un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 1,4 puntos porcentuales.

Los porcentajes ofrecen una fotografía de la opinión pública al momento del trabajo de campo. No constituyen una predicción electoral, especialmente porque falta más de un año para los comicios y las candidaturas todavía no fueron formalizadas.

Kicillof pasó al frente en la primera vuelta

En la medición general de intención de voto, Kicillof obtuvo el 33,7% y Milei alcanzó el 32,4%. La diferencia entre ambos fue de 1,3 puntos, por debajo del margen de error informado, por lo que el primer escenario muestra una competencia estadísticamente pareja.

La novedad es que, según la serie de Tendencias, se trata de la primera medición del año en la que el gobernador bonaerense aparece por encima del jefe de Estado.

La consultora atribuyó el cambio principalmente a la caída del oficialismo. Milei había comenzado el año con una intención de voto superior al 38%, mientras que el apoyo al peronismo se mantuvo relativamente estable, dentro de una franja de entre 30% y 33%.

Myriam Bregman quedó en el tercer lugar con el 10,2% y Juan Schiaretti se ubicó detrás con el 6,6%. Los indecisos representaron el 9,7% y el voto en blanco reunió el 7,4%.

Como informó GrupoLaProvincia.com en una cobertura reciente, otro relevamiento nacional había registrado una diferencia de apenas dos décimas entre el peronismo y La Libertad Avanza, dentro de un escenario marcado por la paridad y el reclamo de cambios en el rumbo del país.

Una diferencia mayor en el balotaje

La distancia se amplía cuando la encuesta plantea una eventual segunda vuelta entre Kicillof y Milei. En ese escenario, el gobernador bonaerense consigue el 46,1% de los votos y el Presidente, el 37,4%.

La diferencia alcanza los 8,7 puntos porcentuales. El cuadro se completa con un 7,3% que votaría en blanco, un 5,8% que afirma que no concurriría a votar y un 3,5% que todavía no definió su posición.

La suma de esos tres grupos representa el 16,6% del electorado relevado. Se trata de un segmento que mantiene abierto el escenario y que podría modificar la distancia entre los dos principales dirigentes durante el período previo a la elección.

Milei tiene más voto firme, pero también mayor rechazo

El estudio también consultó la disposición individual a votar por cada dirigente. Milei conserva la base electoral más consolidada: el 28,8% respondió que seguramente lo votaría.

Sin embargo, el Presidente también registra el rechazo más alto. El 55,8% aseguró que nunca lo votaría y solamente el 7,4% indicó que podría acompañarlo. Esa combinación muestra un núcleo firme importante, pero un margen reducido para incorporar nuevos apoyos.

Kicillof obtiene un 23,9% de voto seguro, cinco puntos menos que Milei. Su espacio de crecimiento, no obstante, aparece más amplio: el 20,2% señaló que podría votarlo. El rechazo hacia el gobernador bonaerense alcanza el 47,6%, ocho puntos por debajo del registrado por el Presidente.

Los datos permiten observar dos perfiles diferentes. Milei conserva una base dura más grande, aunque enfrenta mayores dificultades para superar su techo actual. Kicillof tiene un voto firme más pequeño, pero cuenta con una proporción mayor de electores dispuestos a considerar su candidatura.

Bregman se consolida como tercera opción

Myriam Bregman registró un 10,5% de voto seguro, un 23,6% de voto potencial y un rechazo del 52,3%. La dirigente de la izquierda se mantuvo durante el año dentro de una franja de intención de voto de entre 10% y 15%, según la evolución presentada por la consultora.

También quedó tercera en el ranking nacional de imagen positiva, con el 40,4%. Fue superada por Cristina Fernández de Kirchner, que obtuvo el 42,5%, y Kicillof, con el 41,6%.

Milei quedó en el cuarto lugar de ese segmento de la medición, con una imagen positiva del 35,5%.

El relevamiento muestra así una competencia centralizada entre Kicillof y Milei, con una primera vuelta pareja y una ventaja más amplia para el gobernador bonaerense en el balotaje. A la vez, el elevado rechazo al Presidente aparece como una de las principales restricciones para su intento de ampliar la base electoral rumbo a 2027.