Una nueva encuesta nacional mostró un escenario de empate técnico entre el peronismo y La Libertad Avanza de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La diferencia entre ambas fuerzas fue de apenas dos décimas, mientras que seis de cada diez personas consultadas manifestaron que prefieren un cambio en la orientación del país.

El relevamiento fue realizado por la consultora Synopsis entre el 10 y el 18 de agosto sobre 1.224 casos de todo el país. La medición informó un margen de error de más o menos 2,8 puntos porcentuales.

Ante la consulta sobre qué espacio elegirían si las elecciones presidenciales se realizaran hoy, el peronismo obtuvo el 35,7% y La Libertad Avanza alcanzó el 35,5%. La distancia se encuentra ampliamente dentro del margen de error de la encuesta.

Como informó GrupoLaProvincia.com en una cobertura reciente, otra medición también detectó una ventaja del peronismo en un escenario de unidad, aunque con una diferencia mayor frente al oficialismo.

El resto de los espacios y los indecisos

Detrás de las dos fuerzas principales apareció la izquierda, con el 7,1% de intención de voto. El PRO reunió el 6,1% y Provincias Unidas obtuvo el 2,4%.

La opción correspondiente a otros espacios llegó al 5,3%, mientras que el 7,9% respondió que no sabe o no contestó.

Al agrupar las fuerzas según su afinidad política, el peronismo y la izquierda alcanzaron conjuntamente el 42,8%. La suma de La Libertad Avanza y el PRO, por su parte, llegó al 41,6%.

Los resultados muestran un escenario polarizado, pero con franjas de electores que todavía no encuentran una representación definida o mantienen abierta su decisión para 2027.

El 60,2% se inclina por un cambio

Uno de los datos centrales del estudio surgió de la pregunta sobre la continuidad del modelo impulsado por el Gobierno nacional.

El 60,2% de las personas consultadas manifestó que prefiere un cambio respecto de la situación actual. En contraste, el 35,6% se inclinó por darle continuidad al rumbo vigente y el 4,1% eligió la opción no sabe o no contesta.

La encuesta también buscó diferenciar el respaldo firme a Javier Milei de los votos que podría recibir por falta de alternativas. El 22,6% afirmó que elegiría al Presidente “sí o sí”, mientras que otro 17,2% señaló que lo votaría porque no encuentra otra opción.

La suma de ambos grupos le asignaría a Milei un potencial electoral del 39,8%, aunque menos de una cuarta parte del electorado consultado aparece como respaldo incondicional.

En el campo opositor, el 43,1% sostuvo que votaría a un candidato contrario al Gobierno “sí o sí”. Otro 14,7% expresó que preferiría una opción opositora, aunque considera que todavía no está disponible.

Entre ambas respuestas, la inclinación opositora alcanzó el 57,8%.

El peso del voto negativo

El relevamiento también consultó qué fuerza no debería imponerse en la próxima elección. El 47,3% respondió que no quiere que gane La Libertad Avanza, mientras que el 36,7% se manifestó en contra de un eventual triunfo del peronismo.

La diferencia muestra que el rechazo al oficialismo es más amplio que el voto negativo dirigido al principal espacio opositor. Sin embargo, la fragmentación entre distintas alternativas continúa siendo un factor central para transformar esa demanda de cambio en una opción electoral concreta.

Qué respondió el electorado sobre Cristina Kirchner

Synopsis incorporó un escenario hipotético sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner, más allá del impedimento judicial que actualmente le prohíbe ocupar cargos públicos.

Entre los votantes del peronismo, el 69,6% afirmó que preferiría que la expresidenta fuera candidata, mientras que el 23,7% respondió que no.

El resultado se invirtió al considerar la muestra general: el 31,3% se pronunció a favor de una candidatura de Cristina Kirchner y el 63% expresó su rechazo.

La distancia entre la valoración dentro del electorado peronista y el resultado nacional expone uno de los desafíos que enfrentará ese espacio al momento de definir su estrategia, sus alianzas y una eventual candidatura presidencial para 2027.