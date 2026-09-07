Una mayoría de los argentinos interpreta que el cambio de postura del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas responde principalmente a razones de conveniencia política. Según una encuesta de Management & Fit realizada después de la cadena nacional, el 61,1% eligió esa explicación, frente al 24,7% que consideró que el giro obedece a una convicción del mandatario y un 14,2% que mencionó otros motivos.

El relevamiento midió la reacción social al mensaje presidencial del jueves 3 de septiembre, cuando Milei anunció una serie de medidas vinculadas con la soberanía sobre las Islas Malvinas, la explotación de recursos en el Atlántico Sur y el fortalecimiento de la presencia estratégica argentina en Tierra del Fuego.

Entre los anuncios estuvieron el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cambios sobre el régimen de sanciones para compañías asociadas a operaciones hidrocarburíferas no autorizadas y nuevos recursos para avanzar con una base naval en el sur del país.

Nueve de cada diez estaban al tanto de la cadena

La exposición presidencial tuvo un nivel de conocimiento elevado: el 90,3% de los consultados dijo haber escuchado, leído o recibido información sobre la cadena nacional. Sin embargo, las opiniones quedaron prácticamente empatadas al evaluar el contenido concreto del mensaje.

El 44,6% consideró que Milei presentó medidas concretas, mientras que el 44,2% entendió que el discurso estuvo compuesto principalmente por declaraciones generales. Otro 11,2% no pudo precisar qué tipo de anuncios había realizado el Gobierno.

La lectura sobre la finalidad política del mensaje también mostró una fuerte división. Para el 35,9%, el principal objetivo fue defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, mientras que el 34,5% interpretó la cadena como una acción de marketing o posicionamiento electoral.

El resultado complementa lo observado en el ecosistema digital inmediatamente después del discurso. Como informó GrupoLaProvincia.com, la cadena multiplicó por 26 la conversación política sobre Malvinas en X y el balance posterior mostró un 47% de rechazo y un 43% de apoyo.

La mayoría desconfía del llamado a la unidad

Otro de los ejes del estudio fue la convocatoria de Milei a dejar de lado las diferencias partidarias para construir una posición común alrededor de Malvinas.

El 51,6% respondió que no le cree ni confía en el Presidente cuando realiza ese llamado. Al sumar el 4,8% que manifestó confiar poco, las respuestas negativas alcanzaron el 56,4%. En cambio, el 41,6% expresó mucha o alguna confianza.

La percepción del Presidente después de la cadena tampoco registró una mejora mayoritaria. Para el 43,7% de los encuestados, su imagen se mantuvo igual; el 36,5% afirmó que empeoró y solo el 17,9% señaló que mejoró.

Las respuestas variaron con fuerza según la evaluación previa de la gestión nacional. Entre quienes aprueban al Gobierno, la mayoría interpretó que la defensa de la soberanía fue el motivo central del discurso. Entre quienes desaprueban la administración de Milei, predominó la lectura vinculada con el marketing electoral.

Cómo se hizo la encuesta

El estudio de Management & Fit fue realizado entre el 4 y el 6 de septiembre, inmediatamente después de la cadena nacional. Incluyó 1.000 personas de entre 16 y 75 años residentes en la Argentina y presenta un margen de error de ±3,1%.

Los resultados muestran así un contraste entre el alto alcance que consiguió el mensaje presidencial y la interpretación de sus motivaciones: mientras nueve de cada diez consultados conocían los anuncios, más de seis de cada diez atribuyeron el cambio de Milei sobre Malvinas a una conveniencia política.