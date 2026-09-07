Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a retroceder en agosto. La actividad cayó 2,7% frente a julio, medida a precios constantes, y acumuló una contracción del 2,4% durante los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La comparación con agosto de 2025 también mostró un resultado negativo, aunque más moderado: las ventas bajaron 0,2% interanual. El dato prolonga las dificultades del comercio minorista para consolidar una recuperación sostenida y vuelve a poner el foco sobre la capacidad de compra de los hogares.

CAME atribuyó el desempeño a la reducción del poder adquisitivo, el incremento de las tarifas de los servicios y el endeudamiento familiar. También señaló el menor movimiento posterior a las vacaciones de invierno y una menor disponibilidad de ingresos, que llevó a concentrar las compras en productos considerados indispensables.

Como informó GrupoLaProvincia.com, el endeudamiento de los hogares ya llegó al Congreso, donde la Comisión de Finanzas de Diputados comenzó a tratar 34 proyectos vinculados con la problemática y estableció un cronograma de discusión durante septiembre. Endeudamiento familiar: la estrategia de LLA y la ofensiva opositora para acelerar el debate en Diputados

Casi la mitad de los comerciantes dijo que su situación empeoró

El relevamiento también consultó a los empresarios sobre la evolución de sus negocios. El 47,4% indicó que durante agosto mantuvo un nivel de actividad similar al registrado un año antes, mientras que el 46,5% aseguró que la situación empeoró. Ese último porcentaje había sido del 44,5% en julio. Apenas el 6,1% reportó una mejora.

Las perspectivas para los próximos doce meses mostraron un escenario dividido. El 42,8% de los consultados espera una mejora económica para su empresa y el 43,9% cree que la situación permanecerá sin cambios. El 13,3% prevé un deterioro.

La cautela se refleja con mayor claridad en las decisiones de inversión. El 57,9% de los comerciantes consideró que actualmente no es un buen momento para invertir, mientras que solo el 13,5% respondió que sí lo es. El 28,6% restante no adoptó una posición.

Qué pasó con las ventas en cada rubro

La comparación interanual mostró resultados diferentes entre los siete sectores relevados. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles tuvo la mayor caída, con un retroceso del 4,8%. Alimentos y bebidas disminuyó 2,5%, mientras que Farmacia bajó 0,5%.

En sentido contrario, Perfumería registró un crecimiento del 12,8% frente a agosto del año pasado. Textil e indumentaria avanzó 6,4%; Calzado y marroquinería, 1,2%; y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, 0,3%.

El comercio electrónico fue una de las excepciones dentro del relevamiento. Las ventas online realizadas por comercios que también cuentan con un local físico aumentaron 17,6% interanual y mejoraron 0,4% respecto de julio.

El resultado de agosto moderó la caída interanual registrada en julio, cuando las ventas minoristas pyme habían retrocedido 3,8% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, la comparación mensual volvió a mostrar una contracción y el balance acumulado de 2026 continúa en terreno negativo.