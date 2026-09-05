Industria automotriz: caen producción y ventas en 2026.

La industria automotriz argentina cerró agosto con una mejora respecto de julio, pero los números interanuales y el acumulado de 2026 mantienen encendidas las señales de alerta. La producción nacional alcanzó las 39.381 unidades, un avance mensual del 26,3%, aunque quedó 11,6% por debajo de agosto del año pasado. Entre enero y agosto se fabricaron 275.228 vehículos, 17,1% menos que en el mismo período de 2025.

Informe Adefa.

La misma dinámica aparece en las ventas de las terminales a los concesionarios. Durante agosto se entregaron 39.068 unidades, 14,3% más que en julio, pero 24,5% menos que un año atrás. En los primeros ocho meses, el volumen llegó a 301.375 vehículos, una caída acumulada del 24,8%. El cuadro comparativo de ADEFA muestra además que las ventas de vehículos nacionales a concesionarios se redujeron 40% en ese período.

El contraste entre el repunte mensual y el deterioro frente a 2025 resume el momento del sector. Desde ADEFA, su presidente Rodrigo Pérez Graziano señaló que la actividad continúa atravesando un “escenario desafiante”, pese a la recuperación observada respecto de julio.

Informe Adefa.

El mercado interno tampoco logra despegar

Los patentamientos agregan otro dato al cuadro. En agosto se registraron 44.415 vehículos 0 km, un 19,1% menos que durante el mismo mes de 2025 y 1,5% por debajo de julio. El acumulado enero-agosto alcanzó las 385.091 unidades y quedó 13,3% debajo del nivel registrado un año antes.

La caída se extendió a los distintos segmentos: los automóviles retrocedieron 18,6% interanual, los comerciales livianos 21,1% y los pesados 25,6%. Buenos Aires siguió siendo el principal mercado del país, con 11.872 patentamientos durante agosto. Entre los modelos más vendidos, en cambio, las pickups mantuvieron una presencia fuerte: Toyota Hilux encabezó el ranking con 2.616 unidades, seguida por Ford Ranger con 1.781.

Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto y ex titular de Toyota Argentina, vinculó parte de las dificultades del negocio con el escenario de costos. Planteó que un tipo de cambio estable combinado con salarios que acompañan la inflación encarece la producción medida en dólares y obliga a las terminales a buscar mayor eficiencia. “Producir es más caro”, resumió. También sostuvo que el crédito puede resultar decisivo para recomponer la demanda y apuntó a las exportaciones como una vía para darle escala y previsibilidad a las fábricas.

El ejecutivo puso además el foco sobre la carga impositiva que enfrenta la producción destinada al exterior y sostuvo que el 11% del valor de cada vehículo exportado corresponde a impuestos. Su planteo no pasa por cerrar el mercado a la competencia importada, sino por equiparar las condiciones con las que producen otros países y reducir los costos que afectan a la industria local.

Informe Adefa.

Las terminales empiezan a recalcular

La desaceleración ya impactó sobre los planes productivos de distintas fábricas. En Córdoba, Stellantis reconoció que su Polo Industrial Ferreyra está adecuando sus procesos a la evolución de la demanda interna y externa. La readecuación reportada para septiembre contempla el paso a un solo turno en la línea de las pickups Fiat Titano y RAM Dakota. El comunicado oficial de la compañía, sin embargo, no confirmó expresamente la suspensión del turno.

El movimiento se suma a otros ajustes. La planta de Stellantis en El Palomar trabaja desde mayo con un turno para los Peugeot 208 y 2008, mientras Ford había anunciado una reducción del 17% en la velocidad de producción de General Pacheco ante una demanda inferior a la prevista en Argentina y Brasil. General Motors también atravesó modificaciones en su esquema de actividad en Santa Fe. Toyota aparece como la excepción, con tres turnos en Zárate y una producción orientada fuertemente a las pickups.

En Ferreyra, el ajuste convive con el programa de inversión por US$380 millones para el complejo de pickups y la futura fabricación del motor Multijet 2.2. La compañía prevé que esa nueva línea comience a producir a comienzos de 2027 y parte del personal podría ser reasignado al proyecto.

La exportación, el dato que resiste

Dentro de un tablero mayoritariamente negativo, las exportaciones muestran una evolución distinta. En agosto se enviaron al exterior 24.589 vehículos: 5,2% más que en julio, aunque 3,6% menos en términos interanuales. En el acumulado de ocho meses se exportaron 174.859 unidades, un crecimiento del 0,9% frente a 2025. Es el único de los tres grandes indicadores de ADEFA que permanece en terreno positivo durante el año.

El peso del comercio exterior es determinante: las exportaciones representaron el 62,4% de la producción de agosto y el 63,5% de lo fabricado en los primeros ocho meses. Brasil concentró el 64,3% de los envíos acumulados, con 112.379 vehículos, seguido por América Central con 13,4% y Perú con 7,8%.

En paralelo, los vehículos electrificados muestran una expansión desde una base todavía acotada. Las terminales asociadas a ADEFA entregaron 20.396 unidades a concesionarios entre enero y agosto, frente a 2.427 en igual período de 2025, un salto del 740,4%.