La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el apartamiento de las querellas que intervenían en la causa por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei mediante una publicación en X el 14 de febrero de 2025.

La resolución fue firmada por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes ratificaron la decisión adoptada el 3 de julio por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado había aceptado un planteo presentado por la defensa del imputado Mauricio Novelli.

Como consecuencia del fallo, la investigación continuará bajo el impulso del fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegadas las actuaciones. Los representantes de los inversores anticiparon que presentarán recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar recuperar su participación en el expediente.

Los argumentos de la Cámara Federal

El tribunal consideró que los apelantes no lograron demostrar el ardid o la afirmación falsa concreta que habría determinado la compra del token. Tampoco acreditaron un vínculo directo entre la presunta maniobra investigada y la disposición patrimonial que realizaron.

Los jueces señalaron que la operatoria se desarrolló dentro de un negocio caracterizado por la volatilidad, la ausencia de regulación financiera y una elevada exposición al riesgo. Según el fallo, esas circunstancias eran conocidas por quienes decidieron participar de la inversión.

“Quienes adquirieron el token asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra”, sostuvieron los camaristas. En ese sentido, interpretaron que la pérdida patrimonial denunciada no alcanza, por sí sola, para acreditar una afectación directa derivada de una posible estafa.

La resolución también analizó el posteo realizado por Milei durante el lanzamiento. Los magistrados afirmaron que los apelantes describieron una sucesión de acontecimientos, pero no identificaron cuál habría sido la falsedad concreta que los llevó a adquirir el activo ni cómo se insertó el mensaje presidencial dentro de esa secuencia.

El tribunal aclaró que la publicación puede ser examinada desde otros aspectos de la investigación. Sin embargo, entendió que los planteos formulados hasta ahora no resultan suficientes para mantener a los inversores como partes querellantes.

Quiénes quedaron apartados

La decisión alcanza a Martín Romeo, Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris y Juan Patricio Marchetto. Los cinco habían sido admitidos inicialmente como querellantes y buscaban intervenir en el expediente como damnificados directos.

El fallo implica que ya no podrán acceder a la causa ni impulsar medidas de prueba en esa condición. La Cámara sostuvo que la admisión inicial como querellantes no impide revisar posteriormente su legitimación a partir de los elementos reunidos durante la investigación.

Martínez de Giorgi había hecho lugar al planteo de la defensa de Novelli al considerar que no estaba debidamente acreditada una afectación concreta, directa e individualizada de los inversores respecto del hecho investigado.

Las querellas, por su parte, sostuvieron que el respaldo público del Presidente constituyó el ardid que generó urgencia entre los compradores y los llevó a invertir. Ese argumento no fue considerado suficiente por la Cámara para demostrar, en esta etapa, la relación exigida para continuar dentro del expediente.

La causa seguirá bajo el impulso de la fiscalía

La investigación busca determinar qué ocurrió alrededor del lanzamiento de $LIBRA, cuya cotización aumentó rápidamente y luego se desplomó en pocas horas. La resolución recordó que las ventas realizadas por el equipo creador habrían permitido retirar alrededor de 100 millones de dólares.

En el expediente se investiga la participación de Julian Peh y Hayden Davis en el lanzamiento del activo, además de sus contactos con Novelli, Manuel Terrones Godoy y el Presidente. Todos ellos se encuentran bajo investigación.

La exclusión de las querellas no implica el cierre de la causa ni una resolución definitiva sobre la existencia o inexistencia de delitos. El expediente continuará en manos del fiscal Taiano, mientras los abogados de los inversores preparan la presentación ante Casación.

Los recursos serán analizados por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci. Esa instancia deberá resolver si mantiene el apartamiento o permite que las querellas vuelvan a intervenir.