León XIV en Luján: la prueba logística de la Provincia y el feriado que debe definir Milei.

El intendente Boto y la jefa de Asesores Álvarez Rodríguez encabezan los preparativos para la visita del Papa.

El gobierno de Axel Kicillof aceleró la preparación de la visita del papa León XIV a la Argentina y puso a distintas áreas del gabinete bonaerense a trabajar sobre el capítulo más exigente del recorrido: la escala en Luján. A la seguridad, la atención sanitaria y los accesos se sumó una gestión política ante la Casa Rosada para que disponga un feriado durante la jornada central y reduzca el tránsito habitual en una ciudad que recibirá una multitud.

El planteo fue formulado después de una reunión encabezada por Kicillof en La Plata, con ministros, intendentes y representantes de la Iglesia. El cronograma provincial tiene dos fechas inmediatas: la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, prevista para el 3 y 4 de octubre, y la llegada del Pontífice en noviembre. León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de ese mes y Luján forma parte de los destinos confirmados, aunque el Vaticano todavía debe difundir el programa detallado.

Kicillof en La Plata, con ministros, intendentes y representantes de la Iglesia.

La misa se proyecta para el 11 de noviembre en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. También se analiza una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, pero esa actividad continúa sujeta a confirmación. Será la primera visita de un Papa al país en 39 años y la Provincia calcula que el movimiento de fieles obligará a intervenir rutas, autopistas, hospitales, servicios urbanos y espacios de alojamiento.

Del reclamo a la coordinación

La organización bonaerense quedó bajo la órbita de la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, mientras el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, tendrá a su cargo la coordinación operativa. De la mesa participaron los ministros Andrés Larroque, de Desarrollo de la Comunidad; Javier Alonso, de Seguridad; Daniela Vilar, de Ambiente; funcionarios de Transporte y Salud; y el diputado provincial y exintendente de Almirante Brown Mariano Cascallares.

León XIV en Luján: la prueba logística de la Provincia y el feriado que debe definir Milei.

La Provincia llegó a esa instancia después de reclamar por su ausencia en la primera convocatoria realizada por la Casa Rosada. Aquella cumbre, encabezada por Karina Milei, reunió a funcionarios nacionales, representantes de la Iglesia y autoridades porteñas, pero no incluyó inicialmente a Buenos Aires. Tras el planteo público de Bianco, el gobierno bonaerense se incorporó a la mesa interjurisdiccional junto con la Nación, la Ciudad y Córdoba.

Kicillof también recibió esta semana al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, para revisar las actividades de Luján y el esquema de seguridad. Álvarez Rodríguez, por su parte, había mantenido una reunión en la Basílica con el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig. “Todas las áreas del Gobierno de la Provincia estarán a disposición para que esta visita tan esperada por los bonaerenses se desarrolle en paz y de la mejor manera”, aseguró el gobernador.

La instrucción provincial es sostener el trabajo conjunto pese a las diferencias políticas con la administración de Javier Milei. Alonso afirmó que Buenos Aires “nunca dejó una silla vacía” y que sus equipos se sentaron a articular con las autoridades nacionales. Un participante reconoció que existe buena sintonía entre las áreas de Seguridad, aunque persisten reparos políticos de la Casa Rosada hacia la gestión bonaerense.

Octubre, el primer despliegue

Antes de la visita papal, la peregrinación de octubre funcionará como antecedente inmediato. La caminata se realiza sin interrupciones desde 1975 y recorre 60 kilómetros. Atraviesa Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de llegar a Luján.

En la reunión estuvieron los intendentes de Luján, General Rodríguez, Ituzaingó y Morón. El dispositivo será coordinado por la Jefatura de Asesores e involucrará a los ministerios de Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente, además de ABSA e IOMA. Habrá asistencia médica, controles viales, patrulleros, ambulancias, baños químicos, puestos de hidratación y alimentación, equipos de Defensa Civil y espacios de reciclaje.

La planificación incluye un seguimiento meteorológico durante las dos semanas anteriores ante posibles efectos asociados al fenómeno de El Niño. La intervención estatal se encuadra en la Resolución 1.469 de 2022, que fijó los mecanismos para asistir peregrinaciones masivas. Como referencia, el dispositivo anterior contó con cuatro hospitales móviles, dos helicópteros, 15 ambulancias, 80 baños químicos, más de 200 patrulleros y 76 motos.

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El feriado pendiente

La magnitud de noviembre será difícil de anticipar hasta que el Vaticano cierre horarios y actividades. El jefe comunal de Luján, Leonardo Boto, consideró prudente trabajar sobre una concurrencia cercana al millón de personas, aunque mencionó cálculos de fuerzas de seguridad que llegan a dos millones o más. Otras estimaciones provinciales difundidas en la etapa inicial se ubicaron entre dos y cuatro millones, por lo que todavía no existe una proyección definitiva.

La presión ya se advierte en el alojamiento. Según el intendente, prácticamente no quedan habitaciones de hotel disponibles en Luján. El municipio prepara alternativas en clubes, sociedades de fomento y centros de jubilados. En la Plaza Belgrano se montará el escenario de la ceremonia y se evalúa una segunda estructura para el coro, mientras la noche anterior se prevé una vigilia juvenil.

Ese movimiento obligaría a cerrar rutas y autopistas con anticipación. Por eso, Alonso pidió que el Gobierno nacional establezca un feriado para aliviar los traslados y aclaró que no necesariamente debería regir en todo el país. “Para nosotros sería importante que ese día no sea un día normal porque va a ser un día complejo”, sostuvo.