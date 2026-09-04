El PRO tantea al radicalismo: candidatos, PASO y alianzas en el armado opositor para 2027

Petrecca y Balbín durante el evento Urban Cities.

La foto de Pablo Petrecca y Emiliano Balbín en la Ciudad de Buenos Aires le dio al PRO una nueva imagen para alimentar su proyecto de unificar a la oposición bonaerense en 2027. Sin embargo, el encuentro ocurrido durante Urban Cities no dejó un acuerdo: mientras el senador amarillo habló de coincidencias y de una construcción conjunta, desde la UCR aclararon que fue un cruce informal y remitieron cualquier decisión electoral a la Convención provincial del año próximo.

La escena adquirió otra dimensión por el movimiento simultáneo de Diego Santilli. El jefe de Gabinete nacional confirmó que quiere competir por la Gobernación y ratificó que trabaja en un esquema con La Libertad Avanza, el PRO y sectores radicales. Su lanzamiento puso un nombre concreto sobre una negociación que hasta ahora acumulaba fotos, mesas políticas y cálculos territoriales, pero continúa sin definir socios, reglas ni distribución de candidaturas.

En el fondo aparece una cuenta compartida por buena parte de ese universo: la dispersión de 2025 favoreció a Fuerza Patria en distintos tramos de la elección bonaerense y ninguna fuerza opositora considera suficiente su estructura para imponerse sola. La coincidencia termina allí. Amarillos, libertarios y radicales todavía discuten quién conduce, cómo se seleccionan las listas y qué lugar conserva cada partido en los municipios.

Una foto con dos lecturas

Petrecca llegó al encuentro como presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, vicepresidente del partido provincial e intendente de Junín en uso de licencia. Desde hace meses recorre las secciones electorales, reúne reclamos locales y conversa con dirigentes de distintos espacios. Tras la charla con Balbín, presidente del Comité Provincia de la UCR, aseguró que ambos comparten una mirada sobre la transformación bonaerense.

En un posteo en el que también compartió una foto junto a Balbín y a la senadora provincial del monobloque UCR, Nerina Neumann Losada, el legislador presentó el encuentro como parte de una convocatoria a quienes buscan desplazar al peronismo de la Gobernación. Sostuvo que había llegado el momento de trabajar para terminar con el kirchnerismo provincial y defendió una propuesta basada en el diálogo, los consensos, los proyectos y la selección de los “mejores” postulantes.

Petrecca, Balbín y Neumann.

Las fotos encajan en una secuencia más extensa. Petrecca ya se había mostrado en Carlos Casares con Gustavo Bories, referente libertario de la Cuarta Sección, y planteó trasladar esa experiencia de cooperación a otros distritos. También mantiene diálogo con intendentes, legisladores, dirigentes radicales y referentes de la Coalición Cívica. Su propuesta es reeditar una coalición amplia, semejante a Juntos por el Cambio, pero con LLA adentro.

La respuesta radical fue bastante más cauta. Cerca de Balbín señalaron que ambos dirigentes simplemente coincidieron en el evento y remarcaron que el titular del Comité mantendrá reuniones institucionales con referentes de diferentes partidos. Para la UCR, una imagen no reemplaza el debate orgánico ni fija una política de alianzas.

Santilli se anota y las PASO dividen

Santilli terminó de despejar una de las incógnitas del armado. “Quiero ser gobernador de la Provincia, estoy para jugar ese partido”, afirmó en una entrevista reciente. El jefe de ministros descartó así una candidatura porteña, subordinó cualquier aspiración nacional propia a la reelección de Javier Milei y se presentó como articulador de un frente tripartito en territorio bonaerense.

Su postulación convive con otros nombres mencionados en las conversaciones: Sebastián Pareja mantiene aspiraciones dentro de LLA; Daniel Scioli fue evaluado por sectores del karinismo; y Petrecca construye una presencia provincial propia, aunque allegados a Mauricio Macri bajan el tono a la versión que lo presenta como el preferido del expresidente.

La candidatura no resuelve la discusión sobre el mecanismo electoral. Petrecca sostiene que el escenario ideal sería una gran PASO entre fuerzas afines e incluso habló de una primaria nacional entre Milei y Macri. En paralelo, Santilli encabeza negociaciones con gobernadores para eliminar las primarias nacionales, mientras los libertarios impulsan su supresión y el PRO pretende conservarlas como método para ordenar la competencia bonaerense.

También falta acordar el reparto territorial. La UCR gobierna 27 de los 135 municipios y busca llegar con postulantes propios a todos los distritos. El PRO reclama que LLA respete las comunas administradas por intendentes amarillos y que sus concejales acompañen esas gestiones. La mesa iniciada por Karina Milei, Cristian Ritondo y Pareja abrió el diálogo, pero Petrecca ya había marcado el límite: “Para una alianza electoral todavía estamos lejos. Tiene que haber gestos y diálogo”.

Pareja, Ritondo y Santilli.

La UCR discute hasta dónde acercarse

Balbín asumió al frente del radicalismo bonaerense con respaldo del sector de Maximiliano Abad y una consigna previa a cualquier negociación: recuperar identidad, competitividad y capacidad territorial. “Solo podremos construir un acuerdo si primero tenemos peso propio”, sostuvo al iniciar su conducción.

Esa posición intenta contener estrategias difíciles de conciliar. El sector referenciado con Abad identifica al peronismo como adversario y considera posible conversar con el PRO y los libertarios. Evolución, conducida en la Provincia por Pablo Domenichini y vinculada nacionalmente a Martín Lousteau, rechaza confluir con LLA y todavía apuesta a una alternativa de centro. Construir, el espacio de Miguel Fernández, comparte esa resistencia y no descarta acuerdos con otros sectores.

La división también atraviesa las candidaturas. El diputado Pablo Juliano, que llegó al Congreso de la mano de Facundo Manes, recorre la Provincia y busca instalarse como postulante radical. Otros dirigentes estiman que una eventual nominación de Santilli podría atraer a buena parte de los intendentes, aunque se trata de una proyección interna sin respaldo electoral independiente.

La Convención provincial tendrá la última palabra. Antes de sentarse a cerrar un frente, la UCR pretende discutir encabezamientos municipales, lugares con posibilidades de ingreso en las secciones del interior y representación para sus distintas corrientes. Por ahora, el alcance de la convocatoria amarilla quedó resumido en una respuesta del entorno de Petrecca ante la consulta sobre si también incluye a los libertarios: “Incluye a todos los que quieran ser parte”.