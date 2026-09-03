Kicillof acelera el armado federal: el MDF hace pie en Chubut y Misiones antes del plenario nacional

Axel Kicillof.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) abrió dos frentes casi simultáneos fuera de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se reunió en Chubut con el intendente de Dolavon, Dante Bowen. En Misiones, el diputado provincial y secretario del PJ bonaerense, Mariano Cascallares, y el director del Banco Provincia Julio Pereyra compartieron actividades con la conducción justicialista local.

Los movimientos convergen en una estrategia que Axel Kicillof pretende mostrar el 19 de septiembre, cuando encabece el Plenario Federal del MDF en Avellaneda. El gobernador no confirmó una candidatura presidencial, pero sus dirigentes avanzan en provincias gobernadas por fuerzas opositoras al peronismo, buscan socios locales y repiten una fórmula: organización territorial antes que reparto de candidaturas.

Chubut, pueblo por pueblo

La reunión de Bianco con Bowen giró alrededor del escenario nacional y del crecimiento de Chubut Futuro, el espacio que el jefe comunal procura extender por la Costa, el Valle, la Meseta, la Cordillera y el sur provincial. La agenda incluye producción, energía, trabajo y desarrollo, con equipos que puedan elaborar una propuesta para gobernar Chubut y participar de la discusión nacional.

Bianco en Chubut.

Bowen avanza al mismo tiempo en un entendimiento con el diputado nacional Juan Pablo Luque. Ambos acordaron trabajar juntos para evitar que una interna fragmente al peronismo chubutense y postergar la discusión de candidaturas. La prioridad declarada es construir una estructura competitiva frente al oficialismo del gobernador Ignacio Torres y evaluar luego quién encabezará la boleta.

“Estamos construyendo desde Chubut, pueblo por pueblo y ciudad por ciudad”, afirmó Bowen después del encuentro. El intendente pidió que una eventual alternativa nacional se organice de abajo hacia arriba y otorgue mayor participación a las provincias patagónicas.

El planteo se apoya en el peso económico de la región por su producción energética, hidrocarburífera, pesquera y minera. Bowen busca que Chubut recupere participación en las decisiones nacionales y no quede reducido a una construcción local. La posible incorporación de sectores sindicales y dirigentes provenientes de otros espacios opositores permanece abierta, sin acuerdos anunciados.

Misiones prepara otra escala

En Posadas, Cascallares y Pereyra participaron de actividades partidarias junto con Christian Humada, presidente del PJ misionero. La visita se produjo en un escenario marcado por la interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y el exmandatario Carlos Rovira, quien durante años fue su jefe político. Los enviados bonaerenses evitaron involucrarse públicamente en esa disputa y concentraron su mensaje en la construcción contra Javier Milei.

Humada les pidió que impulsaran una visita de Kicillof y llamó a trabajar por un peronismo unido, con participación de todas sus líneas. El viaje podría concretarse el miércoles 9 de septiembre, aunque al cierre de esta nota todavía dependía de una confirmación posterior al regreso de los delegados.

Cascallares, exintendente de Almirante Brown, sostuvo que el peronismo debe recuperar el Gobierno nacional y que su futura conducción tiene que surgir “de abajo hacia arriba”. También afirmó estar convencido de que Kicillof es quien reúne mejores condiciones para encabezar esa discusión. Pereyra, por su parte, pidió formación, iniciativa y organización sin esperar órdenes desde arriba.

El desembarco forma parte de las “avanzadas” diseñadas para conocer el terreno antes de una eventual visita del gobernador. La coordinación fuera de Buenos Aires quedó a cargo del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, mientras Bianco concentra buena parte de la organización bonaerense. En lo que va del año, Kicillof ya desarrolló actividades en Tierra del Fuego, Formosa, Córdoba, Chaco y La Pampa.

Del Norte a Avellaneda

La expansión sumó días atrás una delegación jujeña encabezada por el diputado provincial y jefe del bloque peronista Rubén Armando Rivarola. Lo acompañaron los intendentes Rubén Eduardo Rivarola, de Palpalá; Karina Paniagua, de Humahuaca; Ariel Machaca, de Abra Pampa; y Dante Velázquez, de La Quiaca, además de legisladoras, concejales y representantes de Luz y Fuerza y UPCN.

En Chaco, Kicillof recibió el respaldo de Adrián Bellomi, dirigente de Sanidad y conductor de la CGT regional, y de Héctor Daer, secretario del Interior de la central obrera. También participó el senador nacional y exgobernador Jorge Capitanich. La visita reunió a unos 40 intendentes y dirigentes, empresarios pymes y universidades, e incluyó un acuerdo con el intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps.

El mapa incorpora además el encuentro del noreste santafesino en Reconquista, con el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso, el presidente del Grupo Provincia, Alberto Descalzo, y el intendente Enri Vallejos; el trabajo de Aníbal Godoy para instalar una sede del MDF en Corrientes; la reunión de Kicillof con el presidente uruguayo Yamandú Orsi y el despliegue juvenil conducido por Ayelén López.

La discusión programática corre por cuenta del Centro de Estudios Derecho al Futuro, coordinado por la exministra Mara Ruiz Malec, que reunió especialistas y funcionarios para debatir soberanía, producción, empleo, derechos sociales y calidad democrática.

Ese recorrido desembocará el 19 de septiembre, desde las 11, en el predio de la UTN de Avellaneda. Bajo la consigna “Construir la Esperanza”, habrá diez espacios de debate sobre organización, educación, salud, ciencia, trabajo, juventudes, seguridad, hábitat, género, cultura y deportes.

Plenario federal del MDF.

La jornada terminará con un documento y un discurso de Kicillof, ante legisladores, intendentes, sindicatos, movimientos sociales y referentes de distintas provincias.

Aunque los respaldos presidenciales se multiplican, el gobernador insiste en que este es un tiempo de organización y no de candidaturas. Ante la prensa chaqueña volvió a postergar esa discusión: “Después veremos cómo se arregla lo electoral”.