La “cuarta pata” del PJ se mueve: gobernadores, gremios y armado territorial rumbo a 2027

Liga de intendentes.

La Liga de Intendentes Peronistas prepara un nuevo salto en su despliegue político: el 11 de septiembre tiene previsto recibir al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la Quinta 17 de Octubre de San Vicente. La reunión llevará a territorio bonaerense la discusión federal que el grupo intenta abrir mientras el PJ sigue sin resolver su conducción nacional ni la sucesión de Axel Kicillof.

La agenda prevista incluye el diseño de una estrategia nacional, el impacto de las políticas del presidente Javier Milei sobre las distintas jurisdicciones y el debate por una eventual eliminación de las PASO. No se informó todavía un documento común ni una definición electoral acordada.

Según pudo recopilar este medio, están confirmados el anfitrión Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente; Federico Achával, de Pilar; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Marisa Fassi, de Cañuelas; y Gastón Granados, de Ezeiza.

Restan confirmar Esteban “Tito” Sanzio, de Baradero; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Juan de Jesús, de La Costa; Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Juan Pablo García, de Dolores; y Mariel Fernández, de Moreno.

Una ronda por todas las terminales

El encuentro con Quintela no aparece aislado. Un mes después de reunirse con Kicillof, la Liga compartió un almuerzo con Máximo Kirchner en Merlo, con Gustavo Menéndez como anfitrión. Allí pidió un acuerdo de unidad, expresó su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner por su situación judicial y respaldó la presentación de sus abogados ante las Naciones Unidas.

La conversación incluyó el deterioro de las pymes, el aumento de las tarifas y la eliminación de la Zona Fría. Los jefes comunales sostienen que el ajuste nacional achica la actividad y la recaudación municipal mientras crecen las demandas de alimentos, medicamentos y atención sanitaria.

Al día siguiente, Fassi, Otermín, Menéndez, Fernández, Achával, Mantegazza, Arranz y Sanzio llevaron la agenda a la sede del PJ nacional, donde fueron recibidos por el senador José Mayans, vicepresidente del partido y presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara alta. Allí agregaron el endeudamiento familiar y la necesidad de construir una alternativa con anclaje territorial.

Con compañeras y compañeros de La Liga de Intendentes Peronistas nos reunimos con el vicepresidente del Partido Justicialista nacional y presidente del bloque justicialista en el Senado, José Mayans, en la sede del PJ de la calle Matheu. pic.twitter.com/zJwpuq4mKa — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) August 28, 2026

La búsqueda federal ya había sumado otros movimientos. Achával, Granados y Mantegazza participaron en mayo del Consejo Federal de Intendentes en Rosario. El jefe comunal de Pilar también desarrolló actividades en Córdoba y se reunió con el gobernador Martín Llaryora. Durante el debate de la Ley de Tierras, integrantes de la Liga conversaron en el Congreso con Mayans y los senadores Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro.

Otermín, por su parte, mantuvo contactos con dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro, entre ellos Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Ariel Sujarchuk. El esquema procura actuar como una “cuarta pata” junto al MDF, La Cámpora y el Frente Renovador, sin romper el diálogo con ninguno de esos sectores.

Los antecedentes más recientes ubican dentro de la Liga a Otermín, Achával, Granados, Mantegazza, Susbielles, Fassi, García, Juan de Jesús, Menéndez, Arranz, Fernández y Sanzio.

La sucesión atraviesa el mapa

La aspiración municipalista también mira la Gobernación. Según la información reunida, los intendentes le plantearon a Kicillof durante una reunión en la sede de Calle 6 que el próximo candidato bonaerense debería surgir de sus filas. En esa conversación aparecen Achával, Fernández, Mantegazza y Otermín, aunque ninguno formalizó una postulación.

En el Frente Renovador de Sergio Massa aparecen como alternativas el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y el diputado nacional Sebastián Galmarini. La pelea por la sucesión provincial corre en paralelo a la discusión sobre el liderazgo nacional del peronismo, atravesada por Kicillof, Massa y Máximo Kirchner.

La Liga intenta sostener una posición propia sin quedar absorbida por esa interna. Su crecimiento depende ahora de dos apuestas: extender los vínculos con gobernadores y sumar dirigentes en distritos donde el peronismo no gobierna o donde se preparan competencias locales.

Gremios y “sin tierra”

Mantegazza y Granados ya recibieron en San Vicente a referentes “sin tierra” de la Tercera Sección, es decir, dirigentes con base territorial pero sin conducción municipal. La convocatoria alcanzó a Berisso, Brandsen, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Magdalena y Lobos. Como no se difundió una nómina oficial completa, las presencias deben atribuirse a la información disponible.

Entre los participantes fueron señalados Martín Castelli, concejal de Magdalena en uso de licencia e integrante del interbloque peronista, y Juan Ignacio Mincarelli, referente de Berisso. La recepción busca extender la estructura por fuera de las intendencias y construir interlocutores para eventuales listas o disputas municipales en 2027.

A ese movimiento se sumó la Corriente Política Municipal Peronista, que ratificó su incorporación durante un plenario realizado en Moreno. Su principal referente es José Luis Núñez, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Merlo.

Corriente Política Municipal Peronista.

También participaron Marcelo Espíndola, secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno, y Diego Milciades Silva, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres de Febrero y dirigente del PJ local.

La corriente prometió estructura sindical, militancia y presencia territorial. En su documento pidió privilegiar proyectos y objetivos comunes sobre los nombres propios, reivindicó la experiencia de gestión de los jefes comunales y cuestionó al Gobierno nacional por el ajuste, la desocupación, el empobrecimiento y la reducción de recursos municipales. Núñez fijó el objetivo electoral: “Seremos una pata sindical importante de esta liga de intendentes con el objetivo de construir un gran triunfo peronista en el 2027”.