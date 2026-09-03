Passaglia cuestionó a Milei y Kicillof por la crisis industrial

En el marco del Día de la Industria, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, lanzó fuertes críticas contra los gobiernos de Javier Milei y Axel Kicillof por la situación que atraviesa el sector productivo y reclamó respuestas que permitan sostener a las empresas y el empleo.

Santiago Passaglia.

“En la Provincia se están apagando máquinas y perdiendo puestos de trabajo. Y tenemos un gobierno nacional y uno provincial más ocupados en echarse la culpa que en resolver los problemas”, afirmó Passaglia en sus redes sociales.

El jefe comunal cuestionó la expectativa del Gobierno nacional de que el ordenamiento macroeconómico termine impulsando por sí solo una recuperación general. Si bien consideró necesario bajar la inflación y equilibrar las cuentas públicas, advirtió que ese proceso no puede desarrollarse a costa del entramado productivo.

“La industria nacional son empresas, empleos y miles de familias que viven de ellas”, remarcó. También sostuvo que ningún país debe resignar puestos de trabajo ni observar sin respuestas la desaparición de compañías construidas durante décadas.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la pérdida de empleos industriales y las dificultades que enfrentan las empresas bonaerenses profundizaron la discusión sobre el rumbo económico.

Las críticas de Passaglia a Kicillof

El intendente también apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y rechazó que la administración provincial se presente únicamente como defensora del sector frente a las políticas nacionales.

Según planteó, después de casi siete años de gestión bonaerense, producir continúa siendo “caro y complicado” debido al estado de las rutas, la falta de infraestructura, los impuestos y la burocracia.

Passaglia cuestionó además la respuesta provincial ante los bloqueos y las presiones sindicales. “Cuidar la industria es también cuidarla de las mafias y hacer cumplir la ley”, expresó.

El intendente vinculó su posicionamiento con la identidad productiva de San Nicolás, una ciudad cuyo crecimiento estuvo relacionado con las fábricas y la generación de empleo. “Sabemos lo que significa una fábrica funcionando y también lo que pasa cuando se apaga”, señaló.

Finalmente, Passaglia sostuvo que el futuro del país no puede quedar limitado a una disputa entre quienes celebran los resultados macroeconómicos y quienes utilizan cada cierre empresarial para profundizar la confrontación política.

“No pueden ser esas dos miradas las que guíen los próximos años de la Argentina. Hay que salir de esa encerrona”, concluyó.