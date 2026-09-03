“Sin industria no hay Argentina”: el fuerte reclamo de Fernando Espinoza

En el marco del Día de la Industria Nacional, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto del cierre de establecimientos productivos en el empleo y en las familias argentinas.

“Sin industria no hay Argentina, y sin trabajo no hay futuro”, expresó el jefe comunal. En esa línea, sostuvo que la fecha obliga a volver a discutir el modelo de desarrollo del país y definir qué lugar ocuparán la producción y el trabajo.

Según informó el Gobierno municipal, las políticas nacionales provocaron el cierre de más de 200 industrias, empresas y PyMEs en La Matanza. Espinoza señaló que detrás de cada establecimiento que deja de funcionar existen consecuencias que alcanzan al conjunto de la comunidad.

“Cuando cierra una fábrica no solo se apagan las máquinas: se pierden puestos de trabajo, y sufren nuestras empresas, nuestros comercios, nuestras PyMEs y miles de familias que pierden su sustento”, afirmó.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la pérdida de empleos industriales y el cierre de empresas profundizaron el debate sobre el rumbo productivo del país.

La estrategia de La Matanza frente a la crisis

Frente a este escenario, Espinoza destacó las medidas impulsadas por el municipio para capacitar a jóvenes, promover la creación de empleo calificado y atraer inversiones. La estrategia local se apoya en tres ejes: educación, trabajo y tecnología.

Entre las principales iniciativas mencionó el Polo Científico y Tecnológico, que se encuentra en su etapa final. De acuerdo con la información municipal, el proyecto será el primero de sus características en la Argentina y América Latina y permitirá generar más de 10 mil empleos para jóvenes de la región en áreas vinculadas con las nuevas tecnologías y la robótica.

El gobierno municipal también puso en marcha nuevas cooperativas de trabajo, una herramienta destinada a fortalecer la generación de empleo ante el aumento de la desocupación y las dificultades que atraviesan numerosos trabajadores.

En materia educativa, la gestión destacó el funcionamiento de las Escuelas de Oficios y del Centro Universitario de la Innovación (CUDI), donde se dictan carreras relacionadas con nuevas tecnologías y salud.

El CUDI fue creado para acercar la formación universitaria a los jóvenes del sur de La Matanza y evitar que deban realizar largos traslados para estudiar. La propuesta también busca acompañar a quienes enfrentan dificultades para continuar una carrera por la necesidad de trabajar o colaborar con los ingresos familiares.

“Defender la industria nacional también es apostar al conocimiento, la ciencia y la tecnología. Con educación y producción hicimos de La Matanza la Capital Nacional de la Producción y el Trabajo”, manifestó Espinoza.

Para cerrar, el intendente volvió a reclamar un modelo económico orientado a la generación de empleo y al fortalecimiento del entramado productivo. “Gobernar es crear trabajo y empresas, no destruirlas. Pudimos hacerlo en La Matanza, estamos convencidos de que podemos hacerlo en toda la Argentina”, concluyó.