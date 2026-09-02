Necochea apunta a alcanzar el 100% de iluminación LED

La gestión del intendente Arturo Rojas avanza con un amplio plan de renovación y ampliación del alumbrado público que apunta a alcanzar el 100% de iluminación LED en el ejido urbano pavimentado y extender esta tecnología a distintos barrios de Necochea y Quequén.

La iniciativa combinará recursos de la Provincia de Buenos Aires con fondos provenientes del Casino y contempla tanto el recambio de luminarias existentes como la incorporación de nueva infraestructura.

El secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Adrián Furno, anticipó que se tratará de un año “bastante intenso” en materia de iluminación.

Primera etapa con 1.472 luminarias

Una de las principales intervenciones se financiará mediante el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), con recursos provinciales.

El proyecto contempla reemplazar 1.472 luminarias de sodio y mercurio.

La obra ya fue licitada y, según explicó Furno, en los próximos 20 días se realizará la adjudicación para posteriormente comenzar con los trabajos.

“Será un cambio muy importante para muchos barrios que hoy tienen las columnas con las luces amarillas o blancas de las viejas”, señaló.

Más de $853 millones de los fondos del Casino

A esa primera etapa se sumarán distintos proyectos financiados con recursos provenientes del Casino.

Por decisión del intendente Rojas, aproximadamente el 70% de esos fondos, unos $853,6 millones, serán destinados a obras de iluminación.

Furno explicó que los proyectos comenzaron a elaborarse desde enero, luego de que el jefe comunal pidiera avanzar con propuestas que permitieran llegar a la mayor cantidad de sectores posible.

Iluminación integral para Barrio Parque y Barrio Norte

Entre los principales proyectos se encuentra la iluminación integral de dos barrios.

En Barrio Parque, la intervención comprenderá la cuadrícula entre calles 75 y 115, desde Avenida 10 hasta Avenida 42.

En Barrio Norte, abarcará el sector comprendido entre calles 59 y 39, desde Avenida 74 hasta calle 86.

Está prevista la instalación de cuatro luminarias LED de 150 watts por cuadra, con sus correspondientes brazos y cableado.

Recambio de las antiguas MP2

El programa contempla también el reemplazo de las denominadas luminarias MP2, las tradicionales luces amarillentas instaladas oportunamente por vecinos frente a sus viviendas.

En Quequén, los trabajos llegarán a la zona costera comprendida entre calles 502 y 520, desde Almirante Brown hasta 557, además de otros barrios.

En Necochea se intervendrá una amplia cuadrícula entre calles 98 y 90, desde 51 hasta Avenida 75.

También se prevén trabajos en FONAVI, Los Tilos y otros sectores donde todavía permanecen este tipo de luminarias.

Más iluminación para reforzar la seguridad

Furno destacó que la modernización del alumbrado tendrá además un impacto sobre las políticas de seguridad.

“Esto traerá aparejada una mejora significativa en el tema de seguridad y la posibilidad de que el COM pueda colocar alguna cámara en algún sector donde hoy no se puede poner porque no hay iluminación”, expresó.

La mejora de la potencia lumínica permitiría de esta manera ampliar también las posibilidades de videovigilancia.

Obras en la costa

El plan incluye una intervención específica en el sector costero comprendido entre las calles 63 y 89.

Allí se realizará el recambio de columnas y la renovación integral de la iluminación ornamental.

Los trabajos incluirán luces triales y nuevo cableado en uno de los sectores de mayor circulación de vecinos y turistas.

Mejoras sobre Pinolandia

También habrá trabajos sobre Avenida Pinolandia, entre Avenida 2 y Avenida 10.

El proyecto contempla incorporar nuevas columnas de iluminación en aquellos puntos donde sean necesarias.

La intervención busca mejorar la continuidad y calidad del alumbrado en ese corredor.

Nuevas luminarias en avenidas

El programa alcanzará además distintas arterias de la ciudad.

Sobre Avenida 42, entre calles 91 y 143 bis, está prevista la instalación de cuatro luminarias de 250 watts por cuadra.

También habrá intervenciones en Avenida 91, entre 42 y 66, y en Avenida 43, entre 74 y 86.

“Los fondos del Casino son de todos los necochenses”

Furno explicó que la distribución de los recursos responde a una definición de la gestión municipal.

El objetivo, sostuvo, es “poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, teniendo en cuenta que los fondos del Casino son de todos los necochenses”.

Las intervenciones se suman a otros trabajos de iluminación que ya se desarrollan en distintas localidades del distrito.

El objetivo: una ciudad completamente LED

El funcionario señaló que alcanzar una ciudad con iluminación LED es un objetivo que Rojas sostiene “desde el día que asumió”.

“Si Dios quiere, va a estar al 100% de luminarias LED en el ejido urbano pavimentado, y en lo que es barrios va a haber una gran mejoría con LED a un nivel muy importante, diría que de los más importantes de la Provincia de Buenos Aires en referencia al cambio de sodio y mercurio a LED”, afirmó.

Iluminación, seguridad y calidad de vida

La apuesta municipal apunta a modernizar el sistema de alumbrado, mejorar la visibilidad y ampliar la cobertura en sectores que todavía cuentan con tecnología antigua.

“Esto mejora no solo la potencia lumínica, sino también la seguridad en los barrios”, concluyó Furno.

Con la combinación de fondos provinciales y recursos del Casino, Necochea proyecta así una de las mayores etapas de renovación del alumbrado público del distrito.