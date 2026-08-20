Necochea mostró su oferta educativa y avanza con obras cloacales

El intendente de Necochea, Arturo Rojas, recorrió la 23ª edición de la Expo Educativa, una jornada que reunió una amplia variedad de propuestas terciarias, universitarias, de formación profesional, cursos y talleres.

La actividad tuvo como sede a la Escuela Secundaria N° 1 “General San Martín” y contó con la participación de instituciones y áreas municipales que acercaron información a estudiantes de todo el distrito.

En paralelo, el Municipio avanza con una obra cloacal considerada clave para solucionar rebalses históricos en Barrio Norte y con la renovación de un tramo deteriorado de la red en la zona de 77 y 48.

Una amplia oferta para continuar estudiando

Rojas recorrió los distintos stands acompañado por la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Sandra Antenucci, y la directora de Educación, Mariela Maceiro.

La Expo reunió alternativas de educación superior, formación profesional y otras propuestas destinadas a quienes buscan definir su futuro académico o laboral.

Maceiro destacó la importancia de acercar esta información directamente a los jóvenes.

“Tenemos la convicción de que la educación es fundamental para salir adelante como sociedad, pero también para vivir nuestro presente”, señaló.

Herramientas para decidir el futuro educativo

La directora de Educación valoró además la concurrencia registrada durante la jornada y la posibilidad de fortalecer vínculos entre las instituciones participantes.

El objetivo es continuar difundiendo la oferta educativa disponible no solo en Necochea, sino también en el resto del distrito y la región.

La Expo funciona así como un espacio para que los estudiantes puedan conocer carreras, cursos y propuestas de capacitación antes de tomar decisiones sobre su continuidad educativa.

El Municipio también presentó sus propuestas

La Municipalidad participó con stands de las áreas de Producción, Juventud y Transporte, además del Consultorio Integral de Adolescencia y el Instituto Superior Municipal.

Este último presentó la Tecnicatura en Intérprete Bailarín de Danza Clásica.

También se difundió la preinscripción para una nueva Tecnicatura en Intérprete Bailarín de Danza Contemporánea.

Transporte para estudiantes del interior

Con el objetivo de ampliar el acceso a la actividad, el Municipio dispuso transporte para estudiantes provenientes de las localidades del interior del distrito.

La medida permitió que jóvenes que viven fuera de la ciudad también pudieran recorrer la muestra, conocer las propuestas disponibles y contar con más herramientas para proyectar su futuro educativo.

La 23ª Expo Educativa es organizada por la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social Región 20 – Distrito Necochea y fue declarada de Interés Municipal.

Una nueva colectora para Barrio Norte

En materia de infraestructura, el Municipio puso en marcha una obra destinada a resolver los frecuentes rebalses cloacales que afectan a Barrio Norte.

A través del Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales (EMSUR), se ejecutan 200 metros de nueva colectora sobre calle 78, entre 39 y 43.

La intervención contempla la colocación de cañería de 200 milímetros de diámetro.

Una respuesta a un problema histórico

Desde el EMSUR destacaron que la nueva colectora permitirá mejorar el funcionamiento del sistema y dar respuesta a una problemática que desde hace tiempo afecta al sector de Mataderos y Barrio Norte.

La obra apunta a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales y normalizar un servicio básico para los vecinos de la zona.

Una vez finalizada, la nueva infraestructura permitirá contar con mayor capacidad para conducir los efluentes y reducir los episodios de rebalse.

Renovación de cañerías en 77 y 48

En paralelo, personal del EMSUR trabaja en la intersección de las calles 77 y 48.

Allí se detectó un tramo de la red cloacal con roturas y deterioro, por lo que se inició el reemplazo de antiguos caños de cemento por nueva cañería.

Hasta el momento se renovaron 10 metros.

Los trabajos continuarán sobre el cruce de calle

La intervención seguirá con el recambio de la cañería correspondiente al cruce de calle.

El objetivo es completar la reparación y normalizar de manera integral el funcionamiento del servicio en ese sector.

Con estas acciones, el Municipio combina obras de mantenimiento con nuevas inversiones destinadas a mejorar la infraestructura básica de Necochea.