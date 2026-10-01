“Messi es irremplazable”: el plan de Scaloni para la nueva etapa de Argentina

Lionel Scaloni dejó una definición sobre el desafío que afronta la selección argentina después del Mundial 2026: “Messi es irremplazable”. Tras la goleada por 4-0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el entrenador explicó cómo buscará sostener la identidad del equipo sin su capitán, valoró la incorporación de jóvenes y evitó anunciar novedades sobre su continuidad.

Argentina ganó con tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López en su primera presentación posterior a la derrota frente a España en la final mundialista. El dominio ante Bolivia acompañó una actuación que el técnico destacó por la predisposición de sus dirigidos.

“La sensación es que los chicos afrontaron el partido como toca, como corresponde, todos quieren aportar su grano de arena. Se vio que el equipo tiene una identidad y, juegue quien juegue, la vamos a respetar”, sostuvo.

Cómo buscará jugar Argentina sin Messi

Para Scaloni, la salida de Messi obliga a encontrar nuevas respuestas, pero no modifica la idea que pretende sostener. El entrenador puso el acento en la circulación de la pelota y la construcción colectiva de los ataques.

“Buscaremos la manera de jugar con el mismo sentido, a través de la pelota, de llegar al arco unidos, como equipo, juntando pases. Con él, la cosa cambia, pero la identidad está y el desafío es seguir jugando de esta manera”, explicó.

También remarcó que los futbolistas que se incorporen deberán comprender esa propuesta. Puede haber variantes, según señaló, aunque la esencia seguirá ligada al juego asociado.

En ese camino, la prioridad será evaluar jugadores antes que modificar sistemas. Scaloni mencionó el 4-4-2 y el 4-3-3 como alternativas, sin definir un esquema único, y destacó las posibilidades que ofrece la presencia conjunta de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Los juveniles y el cuidado que pidió para Flores

Los debuts fueron otro de los puntos que resaltó el entrenador. Consideró que esta convocatoria representa una oportunidad para que los nuevos integrantes disfruten y demuestren sus condiciones en un escenario favorable.

“Para cualquier entrenador hacer debutar a un jugador es algo ilusionante, pero para un técnico de la Selección, mucho más”, expresó. Recordó, además, que hubo etapas en las que vestir la camiseta argentina resultaba más difícil y valoró el momento que encuentran quienes comienzan a sumarse.

Sobre Leonel Flores, explicó que le pidió trasladar al seleccionado lo que hace en su club. Destacó el acompañamiento de Rodolfo Arruabarrena y el Mono Markic en Boca y reclamó paciencia con su crecimiento, al igual que con Franco Mastantuono.

“Es un talento que hay que cuidarlo, como a Franco. Hay que cuidarlo para que den frutos, no podemos pedirle que lo hagan todos los partidos como hoy”, advirtió.

Scaloni también diferenció las características de Nicolás Paz y Mastantuono. Señaló que Paz, quien ya integró el plantel mundialista, tiene un nivel alto en Europa y un perfil más cercano al enganche. A Franco lo describió como más técnico y con posibilidades de desempeñarse de punta o sobre un costado. En esa valoración también incluyó a Gianluca Prestianni entre los jugadores que empujan desde atrás.

Qué respondió sobre su continuidad

Consultado por su renovación, el técnico no comunicó una definición: “De ayer a hoy no cambió mucho, así que lo mismo que ayer”.

Luego explicó que su motivación está puesta en el trabajo cotidiano y en la posibilidad de acompañar a los futbolistas.

“Nunca uno piensa en el riesgo que corre mientras entrena, piensa en lo lindo, en lo motivacional, en ver a estos chicos jugar, eso es lo que te motiva. Esperemos a ver qué pasa”, manifestó.

La satisfacción por el rendimiento colectivo también alcanzó a quienes llevan más tiempo en el plantel. Scaloni destacó que llegan con alegría y sin sentir la convocatoria como una obligación, una disposición que consideró central para afrontar cada partido.

Los próximos amistosos y el deseo de volver al Interior

El entrenador se emocionó al escuchar a los chicos cantar el himno en Córdoba y expresó su intención de llevar nuevamente al equipo a distintas provincias. Reconoció la capacidad del estadio de River, pero sostuvo: “Prometemos jugar en el Interior, es muy lindo ver el cariño de la gente”.

El próximo compromiso será el sábado 3 de octubre, a las 21, ante Burkina Faso en el Monumental. Scaloni lo describió como un rival importante dentro del fútbol africano y una buena prueba para continuar evaluando jugadores.

La serie se completará el martes 6 de octubre, desde las 20, frente a Benín, en un encuentro que estará marcado por la despedida oficial de Lionel Messi de la selección argentina.