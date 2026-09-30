Sacudón en la Fórmula 1: piloto deja escudería y quedan cuatro butacas sin definir

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 para 2027 sumó una nueva definición y, al mismo tiempo, abrió otra incógnita importante. Esteban Ocon confirmó que dejará Haas F1 Team al término de la temporada 2026 y quedará sin contrato para el próximo año.

La decisión formaliza las versiones que circulaban sobre su futuro y obliga ahora a la escudería estadounidense a resolver quién ocupará su lugar.

“Mi etapa con Haas F1 Team llegará a su fin al término de la temporada 2026”, comunicó Ocon, de 30 años, a través de sus redes sociales.

El francés aseguró que deja el proyecto “con la cabeza en alto” y defendió su rendimiento durante un año que, según planteó, estuvo atravesado por circunstancias que escaparon de su control.

Ocon confirmó su salida, pero quiere seguir en la Fórmula 1

Pese a tener resuelto su futuro en Haas, Ocon remarcó que seguirá concentrado en las carreras restantes de la temporada.

“Seguiré trabajando duro con el equipo, trataré de aprovechar cada oportunidad y de extraer todo el rendimiento posible del coche”, sostuvo.

Además, dejó en claro que su intención es continuar dentro de la máxima categoría.

“Esto no es en absoluto el final de mi carrera en Fórmula 1”, afirmó.

La confirmación llegó una semana después de que el propio piloto se definiera como “agente libre” para la próxima temporada durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

En ese momento había reconocido que no existían avances para prolongar su estadía en Haas y había dejado abierta la posibilidad de negociar con otros equipos de cara a 2027.

Haas ya piensa en su reemplazante

La escudería también confirmó que la relación con Ocon terminará al finalizar el campeonato y señaló que ambas partes mantendrán sus esfuerzos centrados en las fechas que quedan.

El director del equipo, Ayao Komatsu, agradeció el trabajo realizado por el francés desde su llegada en 2025.

“Quiero agradecer a Esteban por todo lo que ha aportado al equipo. Su profesionalismo y su compromiso han resultado muy valiosos a medida que continuamos creciendo como organización”, expresó.

Haas también valoró la experiencia que aportó Ocon durante una temporada marcada por el nuevo reglamento técnico y sus devoluciones para el desarrollo del VF-26, un monoplaza que presentó dificultades de rendimiento y fiabilidad en distintos tramos del año.

Por ahora, el equipo no anunció quién ocupará la segunda butaca junto a Ollie Bearman.

Rafael Câmara aparece entre los principales candidatos

Uno de los nombres que gana fuerza para reemplazar a Ocon es el brasileño Rafael Câmara, integrante de la academia de Ferrari y uno de los pilotos que pelea por el campeonato de Fórmula 2.

El joven nacido en Recife ya había sido mencionado entre los favoritos para ocupar la segunda butaca de Haas.

Sin embargo, no es el único candidato que circula alrededor de la escudería.

También fueron vinculados Leonardo Fornaroli, piloto de la academia de McLaren; Ryo Hirakawa, reserva de Haas y corredor asociado a Toyota; y Jack Doohan, quien también integra el grupo de pilotos de reserva del equipo.

Ocon llegó a Haas para la temporada 2025 luego de finalizar su ciclo en Alpine. Su incorporación representó una apuesta por la experiencia en una estructura que también contaba con Bearman.

Durante su paso por el equipo estadounidense, disputó 39 Grandes Premios y consiguió 12 resultados dentro de la zona de puntos.

Su mejor actuación fue el quinto puesto en el Gran Premio de China de 2025, apenas en su segunda carrera con Haas.

El futuro de Ocon también entra en juego

El francés insistió en que mantendrá su compromiso hasta el cierre de la temporada pese a que su salida ya está definida.

“Todavía quedan muchas carreras esta temporada y, como siempre, daré todo al volante, por mí y por mi equipo”, escribió.

El problema para Ocon es que buena parte de las principales butacas para 2027 ya fueron definidas o están encaminadas.

Entre las alternativas que aparecen para su futuro está la posibilidad de asumir un puesto como piloto de reserva.

Ocon integra el programa de pilotos de Mercedes y ya ocupó esa función en 2019, cuando quedó fuera de la grilla antes de regresar como titular con Renault en 2020.

También aparece Cadillac como una eventual alternativa en caso de que quede disponible una de sus butacas.

El piloto francés cuenta con experiencia en Manor, Force India, Racing Point, Renault, Alpine y Haas, además de una victoria en el Gran Premio de Hungría de 2021.

Cuatro butacas todavía no tienen confirmación oficial

La continuidad de Fernando Alonso y Lance Stroll en Aston Martin, sumada ahora a la salida de Ocon de Haas, redujo las incógnitas del mercado de pilotos.

El escenario actual deja cuatro butacas todavía sin confirmación oficial: las dos de Haas y las dos de Racing Bulls.

Sin embargo, la continuidad de Ollie Bearman en el equipo estadounidense aparece encaminada, por lo que el asiento que dejará Ocon concentra buena parte de la expectativa.

Racing Bulls tampoco anunció su alineación para la próxima temporada.

Arvid Lindblad aparece como una de las piezas del proyecto, mientras que Liam Lawson y Nikola Tsolov figuran entre los candidatos para completar la dupla.

Con varias estructuras ya cerradas y pocos lugares disponibles, el mercado de pilotos entra así en una etapa decisiva rumbo a 2027.