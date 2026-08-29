F1 2027: el mapa de pilotos, las duplas y las butacas abiertas

Ya son varias las escuderías que tienen encaminada o definida su estructura para el próximo campeonato.

La confirmación de Franco Colapinto como piloto de Alpine para la temporada 2027 cerró una de las principales incógnitas del mercado de la Fórmula 1 y, al mismo tiempo, dejó más claro dónde están concentradas las decisiones que todavía faltan. El argentino continuará junto a Pierre Gasly y afrontará su tercer año dentro de la estructura de Enstone, después de haber atravesado un 2025 complicado y mostrar una evolución importante durante la actual temporada.

Alpine anunció el 27 de agosto que mantendrá sin cambios su dupla para 2027. La escudería destacó la evolución del piloto argentino y la importancia de sostener la continuidad del proyecto. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, sostuvo que Colapinto “pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, mientras que el propio piloto aseguró que se siente “muy feliz y muy asentado” en la escudería.

La decisión también tiene una lectura deportiva. Colapinto llega a esta confirmación después de una temporada en la que logró mejorar sus resultados y consolidarse dentro del equipo. Según los registros oficiales de la categoría, suma 19 puntos en 2026, frente a los 44 de Gasly, y ocupa el duodécimo puesto del campeonato de pilotos.

Franco Colapinto fue confirmado como piloto de Alpine para la temporada 2027.

Durante buena parte del año, el futuro del argentino estuvo atravesado por especulaciones sobre posibles cambios en la estructura de Alpine y por el interés que generaba el mercado de pilotos.

La situación empezó a despejarse con la evolución del argentino en pista. El equipo había evaluado su rendimiento durante los primeros meses del campeonato y Briatore había dejado abierta la posibilidad de extender el vínculo si mantenía el nivel mostrado durante la temporada. Esa mejora terminó inclinando la balanza a favor de la continuidad.

Verstappen y Norris también cerraron sus caminos

El mercado de 2027 también perdió dos de sus principales interrogantes durante las últimas semanas. Max Verstappen continuará en Red Bull hasta el final de 2030 después de firmar una extensión que puso punto final a las especulaciones sobre una posible salida del equipo. El neerlandés había tenido su futuro bajo la lupa debido al rendimiento de Red Bull durante la nueva era reglamentaria, pero finalmente decidió permanecer en Milton Keynes.

La otra confirmación relevante llegó en McLaren. Lando Norris extendió su contrato hasta, al menos, 2030, por lo que continuará junto a Oscar Piastri. El británico, campeón mundial de 2025, tenía un vínculo que en principio llegaba hasta 2027, pero la escudería decidió asegurarlo por varios años más.

También está definido el futuro de Ferrari, donde Charles Leclerc tiene un contrato de varios años y Lewis Hamilton cuenta con un vínculo que contempla 2027. Mercedes, por su parte, mantiene a Kimi Antonelli y George Russell como su dupla para el próximo campeonato, aunque la situación contractual de Russell se presenta con algunos matices respecto de otras confirmaciones.

Williams confirmó primero la continuidad de Alex Albon y de Carlos Sainz con un contrato multianual.

Otro de los equipos que despejó rápidamente sus dudas fue Williams. La escudería confirmó primero la continuidad de Alex Albon y, un día después, anunció la renovación de Carlos Sainz con un contrato multianual. De esta manera, el equipo de Grove mantendrá a la misma pareja de pilotos durante 2027.

La decisión tiene particular relevancia porque Williams atraviesa un 2026 mucho más complicado que el campeonato anterior. Después de terminar quinto en el Mundial de Constructores de 2025, el equipo tuvo problemas con el desarrollo de su monoplaza y cayó hacia la zona baja de la clasificación.

Aun así, el jefe del equipo, James Vowles, mantuvo su apuesta por ambos pilotos. Sainz había elegido Williams justamente por la visión de largo plazo del proyecto y ahora tendrá continuidad para intentar acompañar la recuperación de la escudería.

Alonso mantiene abierta la puerta más importante

La gran incógnita del mercado continúa siendo Fernando Alonso. El español tiene contrato con Aston Martin hasta el final de 2026 y todavía no confirmó si seguirá compitiendo en la Fórmula 1. A sus 45 años, su decisión está vinculada tanto a sus sensaciones personales como a las posibilidades deportivas del proyecto que encabezan Lawrence Stroll y Adrian Newey.

Alonso había señalado anteriormente que esperaba tomar una decisión durante el verano europeo, pero en el Gran Premio de Países Bajos reconoció que ya no existe un plazo concreto para comunicarla.

La continuidad del bicampeón mundial puede tener consecuencias sobre otras decisiones. Aston Martin no parece trabajar con un reemplazo definido mientras espera su determinación, por lo que una eventual salida abriría una de las butacas más importantes de la grilla.

La gran incógnita del mercado continúa siendo Fernando Alonso.

Haas y Racing Bulls todavía tienen preguntas

Haas es una de las estructuras que todavía debe resolver su alineación. Oliver Bearman tiene mayores posibilidades de permanecer, pero su continuidad todavía no fue oficializada, mientras que el futuro de Esteban Ocon aparece bastante más abierto.

El francés finaliza su vínculo al terminar 2026 y su rendimiento durante la temporada no le garantiza automáticamente la continuidad. Mientras Haas evalúa alternativas, varios pilotos jóvenes buscan aprovechar la situación.

La escudería incluso realizó pruebas recientes con Ryo Hirakawa, Leonardo Fornaroli y Rafael Camara, en una señal de que el proceso de evaluación está en marcha.

Racing Bulls también tiene interrogantes. Liam Lawson protagonizó una temporada destacada y recibió una oportunidad inesperada cuando debió reemplazar temporalmente a Isack Hadjar en Red Bull durante el Gran Premio de Países Bajos. Su futuro para 2027, sin embargo, todavía no está confirmado.

A su lado aparece Arvid Lindblad, una de las grandes apuestas del programa de jóvenes de Red Bull, mientras que también circula el nombre de Nikola Tsolov, líder de la Fórmula 2. La decisión dependerá, en buena medida, de cómo Red Bull ordene su estructura de pilotos para el próximo campeonato.

¿Qué pasará con el futuro de Valtteri Bottas y Sergio Pérez?

El caso de Cadillac también merece atención. La nueva escudería ingresó a la Fórmula 1 en 2026 con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, dos pilotos experimentados elegidos para acompañar el desembarco de General Motors en la categoría.

Ambos fueron contratados con acuerdos multianuales y la intención inicial fue sostener una dupla de experiencia para los primeros años del proyecto. Sin embargo, durante 2026 aparecieron versiones sobre posibles cambios de cara a 2027, especialmente a partir del interés por jóvenes pilotos como Rafael Camara.

El propio CEO de Cadillac, Dan Towriss, bajó el tono de esas versiones y sostuvo que no había cambios previstos para 2027, aunque dejó abierta la posibilidad de que la situación pudiera modificarse.

Por ahora, la estructura mantiene a Pérez y Bottas como sus pilotos. La continuidad del mexicano, además, parece contar con mayor respaldo, mientras que el panorama de Bottas es algo más susceptible a modificaciones.

Así queda el mapa de la Fórmula 1 para 2027

Con Colapinto confirmado, ya son varias las escuderías que tienen encaminada o definida su estructura para el próximo campeonato. Alpine mantendrá a Colapinto y Gasly; McLaren a Norris y Piastri; Williams a Albon y Sainz; Red Bull a Verstappen y, por ahora, Hadjar; mientras que Ferrari, Mercedes y Cadillac también tienen buena parte de su panorama resuelto.

En cambio, Aston Martin, Haas y Racing Bulls concentran algunas de las principales dudas. Audi también debe terminar de oficializar su alineación, aunque Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg aparecen como los nombres con mayores posibilidades de continuidad.