La nueva etapa de River: quiénes acompañarán a Ponzio en el interinato

River Plate puso en marcha una nueva etapa luego de la salida de Eduardo Coudet. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo confirmó que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y dio a conocer quiénes integrarán su cuerpo técnico.

El exvolante estará acompañado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo. Los preparadores físicos serán Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.

Ponzio comandará al equipo después de la eliminación por penales frente a Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su primer desafío será el partido del domingo ante Banfield, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

La primera experiencia de Ponzio como entrenador

El nuevo técnico interino se desempeñaba desde noviembre de 2022 en la Secretaría Técnica de River y afrontará su primera experiencia al frente de un plantel profesional.

Ponzio construyó una extensa trayectoria como futbolista, con pasos por Newell’s, Real Zaragoza de España y River. Durante sus diferentes ciclos en Núñez conquistó 17 títulos, una cifra que lo convirtió en el jugador con más trofeos en la historia del club.

Con la camiseta del Millonario disputó 358 partidos, convirtió 10 goles y entregó 16 asistencias. Ahora iniciará otra etapa dentro de la institución, esta vez desde el banco de suplentes.

La designación fue anunciada por Stefano Di Carlo durante la conferencia de prensa que marcó la despedida de Coudet. El presidente de River explicó que el entrenador había comunicado su voluntad de dejar el puesto y que la salida se resolvió de común acuerdo.

“Chacho nos ha manifestado su voluntad de dar un paso al costado. De nuestro lado es comunicar simplemente, para dar a conocer una decisión de común acuerdo para comunicar esta salida”, expresó.

Luego confirmó al conductor provisional del equipo: “El entrenador interino será Leo Ponzio y contará con la apoyadura de Marcelo Escudero. Gracias de corazón, Chacho”.

La despedida de Eduardo Coudet

Coudet brindó un breve discurso y no respondió preguntas durante su último contacto con la prensa. El entrenador saliente respaldó a los jugadores y sostuvo que el plantel volverá a conseguir títulos.

“El tiempo va a poner en orden las cosas y este plantel le va a dar a River muchos títulos. Desde mi lugar estaré afuera apoyando y deseando lo mejor”, afirmó.

“Simplemente, la explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol. Desear lo mejor y darle un punto final a esto”, concluyó.

El ciclo de Coudet terminó después de 27 partidos oficiales, con 14 victorias, cuatro empates y nueve derrotas. Esos resultados representaron una eficacia del 56,8%.

Durante su gestión, River perdió la final del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba, quedó eliminado por Aldosivi en los dieciseisavos de la Copa Argentina y sufrió seis derrotas consecutivas en torneos organizados por la AFA.

Además, el equipo quedó ubicado en el undécimo puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional, fuera de las posiciones de clasificación para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de la próxima temporada.

Los nombres que aparecen como posibles sucesores

Mientras Ponzio se hace cargo del plantel, la dirigencia evalúa alternativas para definir al próximo entrenador. Hernán Crespo es uno de los nombres que suenan en el Monumental y estaría en la consideración de Enzo Francescoli, figura central de la estructura deportiva del club.

El actual orientador de Atlas de México tendría una cláusula para desvincularse si recibe una propuesta de River, aunque la operación rondaría los cinco millones de dólares.

También aparece Santiago Solari, director de fútbol profesional del Real Madrid, aunque su salida del club español exigiría una negociación compleja. Otra alternativa es Pablo Aimar, surgido de las Inferiores de River y actual colaborador de Lionel Scaloni en la selección argentina, pero sin experiencia como entrenador de equipos mayores.

Gabriel Milito también integra la lista, aunque actualmente dirige a las Chivas de Guadalajara. A esos nombres se suma Ramón Díaz, uno de los técnicos más ganadores de la historia del Millonario y con fuerte respaldo entre los hinchas. La principal incógnita alrededor de su posible regreso está vinculada con su relación con la actual dirigencia.

Por lo pronto, Ponzio conducirá al equipo este domingo desde las 15, cuando River visite a Banfield en el estadio Florencio Sola. El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, contará con público visitante.