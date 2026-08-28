Septiembre llega con otra ola de aumentos: los gastos que presionarán a los hogares

El nuevo mes traerá ajustes en transporte, medicina prepaga, colegios privados, alquileres y servicio doméstico. También se esperan incrementos en las tarifas de luz, gas y agua, aunque algunos porcentajes todavía no fueron definidos.
Economía28 de agosto de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

Septiembre comenzará con una nueva batería de aumentos que tendrá impacto directo sobre el presupuesto de los hogares argentinos. Los ajustes alcanzarán al transporte público, las cuotas de la medicina prepaga, los colegios privados, los alquileres y el personal de casas particulares.

A esa lista se sumarán nuevas actualizaciones en las tarifas de electricidad, gas y agua. Mientras algunos incrementos ya fueron informados, otros dependerán de fórmulas automáticas o de cuadros tarifarios que todavía deben publicarse.

Septiembre llega con nuevos aumentos

Cuánto aumentará el transporte público en el AMBA

Los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentarán subas diferentes según el servicio utilizado y la jurisdicción de la que dependa cada línea.

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Los colectivos bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 4,1%. El boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros, abonado con una tarjeta SUBE registrada, pasará a costar $887,99.

En las líneas que dependen de la provincia de Buenos Aires, la actualización será del 4,3% y llevará el pasaje mínimo a $1.158,97.

Los trenes registrarán el incremento más elevado del sistema, con una suba del 14,29%. El boleto mínimo de las líneas Urquiza, Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur pasará de los actuales $420 a $480 para usuarios con SUBE registrada. El valor vigente puede consultarse en el cuadro tarifario oficial del transporte del AMBA.

El subte, por su parte, tendrá un aumento del 4,1% y el boleto mínimo llegará a $1.753.

Prepagas y colegios privados también ajustarán sus cuotas

Las empresas de medicina prepaga informaron incrementos que variarán según la compañía y el plan contratado. Swiss Medical aplicará una suba del 3,11%, mientras que Omint aumentará sus cuotas un 2,9%.

OSDE implementará ajustes de entre 1,9% y 2,3%, según el plan. Galeno dispuso incrementos que irán del 2,3% al 2,8% y Avalian actualizará sus valores un 2,5%.

La educación privada también tendrá nuevos valores. Los colegios con aporte estatal ubicados en la Ciudad de Buenos Aires subirán sus cuotas un 4,2% en promedio. En la provincia de Buenos Aires, el aumento será del 2,5%.

Una escuela primaria bonaerense con jornada de cuatro horas y aporte estatal del 100% tendrá una cuota de $38.070. Un establecimiento de características similares en CABA llegará a los $49.366.

Qué pasará con las tarifas de luz, gas y agua

Los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN todavía no fueron publicados. Aunque se prevén nuevas subas en la electricidad y el gas durante septiembre, resta conocer los porcentajes definitivos.

En el servicio de agua, la actualización dependerá del Coeficiente de Modificación K. Entre mayo y agosto rigió un límite del 3% mensual, pero ese esquema vence al finalizar el mes, por lo que el próximo incremento podría superar ese tope.

Cómo se actualizarán los alquileres

El porcentaje de aumento dependerá de lo establecido en cada contrato. En el mercado conviven acuerdos con actualizaciones trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales, definidos según la normativa vigente al momento de la firma y las condiciones pactadas.

Los contratos ajustados trimestralmente por el Índice de Precios al Consumidor tendrán en septiembre un incremento del 6,22%. Así, un alquiler de $500.000 pasará a costar $531.100.

Este ajuste no alcanzará a todos los inquilinos durante el mes, ya que la fecha y la frecuencia de actualización dependen de cada acuerdo.

Los nuevos valores del servicio doméstico

El personal de casas particulares tendrá una actualización salarial del 1,8%. Para la categoría de tareas generales, el valor aproximado será de $3.871,87 por hora con retiro y $4.144,32 sin retiro.

En el caso de quienes trabajan con modalidad mensual y jornada completa, la remuneración será de aproximadamente $475.001,19 con retiro y $523.998,96 sin retiro.

¿Cómo cree que estará la situación económica de acá a 6 meses?

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