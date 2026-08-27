Ingresos Brutos y retroceso fabril: los números detrás del reclamo de los industriales bonaerenses

Industria, producción y empleo.

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) le acercó al gobierno de Axel Kicillof un esquema para llevar a cero el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la actividad manufacturera sin reducir la recaudación provincial.

La iniciativa fue presentada al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y al director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, con la intención de incorporarla a la próxima Ley Fiscal Impositiva.

El planteo lleva la firma de la conducción que encabeza Alejandro Gentile, presidente de UIPBA y director de Relaciones Institucionales del Grupo Techint, la compañía conducida por Paolo Rocca. Gentile reemplazó a Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), tras la aprobación de la lista de unidad “Consenso”. Eugenia Ctibor asumió como secretaria y acompañó la presentación junto con Karin Rodriguez, Irini Wentinck y Marcelo Domínguez Molet, integrantes de la mesa directiva.

Una crisis con epicentro bonaerense

La propuesta llega después de tres años de retroceso fabril, en un escenario de caída del mercado interno y mayor competencia importada. Según el Centro de Estudios Económicos Bonaerense de UIPBA, entre mayo de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 3.824 unidades productivas en todo el país; 1.306 estaban radicadas en territorio bonaerense, el 34,2% del total.

En el mismo lapso, la provincia perdió 41.975 puestos industriales, equivalentes al 44,8% de la caída nacional, y el tamaño medio de las empresas pasó de 24,2 a 23,7 trabajadores. Cuero y calzado cedió 37,8% del empleo y el textil, 19,5%; alimentos avanzó 4,2%. El estudio plantea una asociación entre mayor sobrecarga tributaria y peor desempeño, no una causalidad única.

Informe UIPBA.

El informe mensual de agosto de UIPBA aporta otra foto, con períodos de comparación diferentes: en el cuarto trimestre de 2025 había 509.739 empleos fabriles registrados, 18.222 menos que un año antes y 30.748 menos que en el cuarto trimestre de 2023.

En abril de 2026, la actividad creció 2,5% interanual, aunque cayó 2,5% frente a marzo; cinco de once sectores avanzaron y seis retrocedieron. Productos químicos subió 26,1%, mientras metales comunes cayó 19,8%. El impacto adquiere otra escala porque Buenos Aires concentra el 48,8% del PIB industrial nacional y el 42,2% del empleo fabril del país.

Informe UIPBA.

Pymes primero, grandes después

Para las micro y pequeñas industrias, UIPBA propone una alícuota del 0% y elevar de $1.800 millones a $3.200 millones anuales el tope de facturación alcanzado por el beneficio. El cálculo técnico ubica el costo en el 1,3% de la recaudación total de Ingresos Brutos, cifra que Gentile redondeó en sus declaraciones al 1,4%. “Esta crisis, a diferencia de otras, afecta al más chico”, sostuvo en una entrevista reciente.

En las medianas, la baja sería de 0,5 puntos porcentuales por año durante tres años; en las grandes, de 0,3 puntos anuales durante cinco. El primer objetivo para estas últimas es llegar al 1,2%, la referencia de Córdoba, y después avanzar hasta cero. “La idea originaria es que toda industria pague cero”, explicó Gentile, quien vinculó el programa con el régimen vigente en 2008, durante la gobernación de Daniel Scioli.

La hoja de ruta también contempla eliminar sobrealícuotas manufactureras y volver a una tasa general del 1,5%; deducir parte de los insumos intermedios en cadenas extensas, como la automotriz, la hidrocarburífera y la metalmecánica; y duplicar la deducción por exportaciones.

Informe UIPBA.

Ctibor señaló que el cobro en cada etapa produce un efecto cascada que encarece toda la cadena. Gentile sostuvo, además, que las fábricas locales quedan en desventaja frente a plataformas como Shein y Mercado Libre, que, según su evaluación, no soportan los mismos tributos provinciales y municipales.

Cómo cerrar la cuenta

Según el estudio empresario, Ingresos Brutos aporta cerca del 80% de la recaudación provincial; por eso, la compensación es el punto más sensible. UIPBA estima una evasión industrial cercana al 25% y diferencia ese indicador de la informalidad del sector, calculada por debajo del 20%; para otras actividades, principalmente el comercio, ubica la evasión por encima del 50%.

La entidad propone ampliar el padrón de contribuyentes industriales, con un recupero estimado de 0,4% el primer año, 0,7% el segundo y 1% el tercero, y sumar empresas medianas y grandes como agentes de retención y percepción: esa vía aportaría 3,9%, 7% y 9,7%, respectivamente.

El programa también prevé eliminar la alícuota reducida del 2,5% para los pequeños comercios y fijarla en 3,5%, con un recupero anual calculado en 1,3%. Una vez computados los cruces entre las medidas, UIPBA sostiene que el resultado fiscal neto sería cero durante los primeros tres años.

A eso agrega un efecto indirecto: mejores márgenes elevarían Ganancias, un impuesto coparticipable, y Buenos Aires debería recibir cuatro puntos adicionales, según la proyección de Gentile.

La coparticipación completa el costado político del planteo. Ctibor sostuvo que la Provincia “es muy castigada y tiene que ser un reclamo de todos”. La entidad, que busca reformar un estatuto sin cambios desde hace 48 años, también impulsa la eliminación de tasas municipales a la producción, medidas contra el contrabando y la informalidad, cambios en la conciliación laboral, capacitación en ciberseguridad e incorporación de inteligencia artificial.

Informe UIPBA.

Gentile ligó la discusión tributaria con la proyección nacional que le atribuyó al gobernador y afirmó que, si Kicillof quiere mostrar un perfil industrialista, “no le cuesta nada sacrificar el 1,4 por ciento”. Su advertencia final fue más directa: “Si la industria desaparece, no hay caja”.