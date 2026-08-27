La presión de los gastos esenciales sobre el presupuesto de los trabajadores registrados volvió a ubicarse cerca de su máximo histórico en junio. Entre enero de 2024 y ese mes, la canasta analizada aumentó 227,6%, mientras que los salarios avanzaron 201,5% durante el mismo período.

Los datos surgen de un informe de la consultora Eunomia, que elabora el Índice de Presión sobre el Presupuesto Familiar (IPPF). El indicador general alcanzó los 108,6 puntos en junio, apenas 0,9 puntos por debajo del récord de 109,5 registrado en abril de 2024.

El índice toma como referencia el valor 100 correspondiente a enero de 2024 y compara la evolución de una canasta de gastos esenciales con el comportamiento de los salarios registrados. Cuando supera ese nivel, significa que esos consumos demandan una proporción mayor de los ingresos que al comienzo de la serie.

La medición había mostrado una mejora después del máximo alcanzado en abril de 2024, pero volvió a deteriorarse hacia fines de 2025. En junio de este año quedó nuevamente en niveles cercanos al récord.

Vivienda y servicios lideraron los aumentos

El rubro integrado por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el que acumuló el mayor incremento desde enero de 2024. La suba llegó al 423,5%, más del doble que el avance registrado por los salarios formales.

También se ubicaron por encima de los ingresos los gastos vinculados con la comunicación, que aumentaron 275,1%, y el transporte, con una variación acumulada del 219,9%.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una suba del 155,4%, mientras que los costos relacionados con la salud avanzaron 180,7% durante el período analizado.

La canasta utilizada para construir el indicador contempla cinco divisiones del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires: alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y servicios, salud, transporte y comunicación. En conjunto representan el 57,1% de la ponderación oficial del IPC-GBA.

La evolución desigual de estos componentes explica que, aun cuando algunos rubros avanzaron menos que los salarios, el peso total de los consumos esenciales haya crecido sobre los ingresos de los trabajadores registrados.

Presión récord para los hogares inquilinos

La situación fue más desfavorable para las familias que deben pagar un alquiler. El IPPF correspondiente a los hogares inquilinos alcanzó los 135,6 puntos en junio, el nivel más alto desde el inicio de la serie.

En este segmento, la canasta de gastos aumentó 308,7% desde enero de 2024, frente al incremento salarial del 201,5%. La diferencia fue de 107,2 puntos porcentuales.

La vivienda tiene una incidencia central en esta medición. El alquiler y los gastos relacionados con el agua representan el 36,1% de la canasta de los inquilinos. Los alimentos explican otro 26,4% y el transporte, un 17,4%.

En tanto, los gastos de comunicación representan el 7% y los vinculados con la salud, el 6,5%. La composición muestra que una parte mayoritaria de los ingresos queda comprometida en consumos difíciles de postergar.

Los trabajadores públicos, con un índice más alto

El informe también identificó diferencias entre los distintos grupos de asalariados registrados. El índice se ubicó en 107,7 puntos entre los trabajadores del sector privado formal y llegó a 110,5 entre los empleados del sector público.

El promedio para el conjunto de los trabajadores registrados fue de 108,6 puntos. De esta manera, los empleados públicos quedaron por encima del nivel general, mientras que los asalariados privados se ubicaron por debajo.

Los resultados reflejan que el aumento de los gastos esenciales continúa condicionando el presupuesto de los hogares, con una presión especialmente elevada entre quienes alquilan y entre los trabajadores del sector público.