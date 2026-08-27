El Gobierno de Estados Unidos oficializó un nuevo cupo temporal para importar 300.000 toneladas de carne vacuna magra sin aranceles, pero Argentina quedó fuera del beneficio debido a que ya cuenta con un contingente específico para ingresar al mercado norteamericano.

La medida comenzará a regir el 1° de septiembre de 2026 y tendrá una duración de 90 días. Durante ese período se habilitará el ingreso de hasta 100.000 toneladas mensuales, destinadas exclusivamente a la elaboración de carne molida.

El nuevo volumen corresponde al contingente arancelario denominado “otros países o áreas”, utilizado por proveedores que no poseen una cuota individual. Por ese motivo, beneficiará principalmente a Brasil, Paraguay y otros exportadores que ingresan mediante ese régimen.

Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y el Reino Unido no podrán acceder a la ampliación porque tienen cupos propios dentro del sistema estadounidense.

Por qué Argentina quedó afuera

La exclusión no implica que Estados Unidos haya suspendido las compras de carne argentina. El país conserva su cuota específica, que históricamente era de 20.000 toneladas anuales libres de arancel.

En febrero, un acuerdo bilateral amplió ese volumen en otras 80.000 toneladas. De esta manera, el contingente argentino llegó a un total de 100.000 toneladas.

La nueva apertura de 300.000 toneladas fue diseñada para países sin asignaciones individuales y no modifica los compromisos comerciales asumidos con proveedores que ya cuentan con acceso preferencial.

El consultor ganadero Víctor Tonelli consideró que la decisión está orientada principalmente a Brasil y Paraguay. También señaló que quedar fuera del nuevo esquema no debería generar un impacto significativo para Argentina debido a la reciente ampliación de su cuota propia.

Sin embargo, el contingente adicional abre una oportunidad comercial para competidores regionales que podrán aumentar sus ventas sin afrontar el arancel habitual.

Cómo funcionará el nuevo cupo

El mecanismo de asignación operará bajo el criterio de “primero llegado, primero servido”. Los importadores podrán utilizar el volumen disponible hasta agotarlo.

El primer tramo de 100.000 toneladas estará habilitado durante septiembre y el segundo, en octubre. El tercer segmento se abrirá el 31 de octubre y permanecerá disponible hasta completar el volumen o hasta el 30 de noviembre.

La carne deberá consistir en recortes magros utilizados para producir carne molida. Esos cortes se mezclan con producto estadounidense de mayor contenido graso para abastecer el consumo interno.

La administración de Donald Trump espera que la mercadería importada ingrese con precios aproximadamente 25% inferiores a los valores habituales. El secretario de Agricultura y el representante comercial estadounidense tendrán a su cargo el seguimiento del mecanismo.

Si la reducción de precios no se concreta, el Presidente podrá retirar el volumen del contingente que todavía no haya sido utilizado.

Estados Unidos busca contener el precio de la carne

La decisión responde a la reducción del stock ganadero estadounidense, que se encuentra en su nivel más bajo en 75 años. La Casa Blanca atribuyó ese escenario a los costos de producción, las sequías, los incendios y las restricciones sanitarias.

Entre las dificultades mencionadas aparece la limitación al ingreso de ganado vivo desde México, aplicada para evitar la propagación de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta que la producción local de carne vacuna caerá cerca de un 4% durante 2026 respecto de los niveles registrados el año anterior.

El incremento temporal de las importaciones busca sumar alrededor de un 10% a la oferta prevista y moderar el impacto sobre los consumidores, en un mercado que mantiene una elevada demanda de carne vacuna.

Crecieron los envíos argentinos

La decisión se conoce después de una fuerte expansión de las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos. Durante los primeros siete meses de 2026, el país envió 67.118 toneladas, frente a las 22.183 toneladas del mismo período de 2025.

El incremento interanual fue del 202,6% y convirtió al mercado estadounidense en el segundo destino más importante para la carne vacuna argentina.

Los frigoríficos esperaban continuar ampliando los embarques durante los próximos meses, aunque no podrán utilizar el contingente temporal reservado para los países sin cuotas individuales.

La Argentina mantendrá su acceso mediante el cupo propio de 100.000 toneladas, mientras Brasil y Paraguay aparecen entre los principales beneficiarios de la nueva apertura.