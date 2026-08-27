La Justicia argentina intimó a Fernando Cerimedo y a su empresa, Numen Publicidad y Sondeos, por una deuda bancaria que, con los intereses calculados hasta abril, alcanzaba casi los $139 millones. También ordenó la inhibición general de sus bienes.

La resolución fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 14, a cargo del juez Pablo Frick, dentro de un juicio ejecutivo iniciado por el Banco Galicia.

El reclamo tiene origen en un pagaré por $70 millones emitido por Numen Publicidad y Sondeos el 10 de febrero de 2025. El documento fue avalado personalmente por Cerimedo.

La entidad bancaria reclamó el pago del capital junto con los intereses compensatorios y punitorios. De acuerdo con la liquidación incorporada al expediente, la deuda ascendía a $138.977.808 al 16 de abril de 2026.

Qué dispuso el Juzgado Comercial

El magistrado ordenó librar un mandamiento para reclamarles a Cerimedo y a su empresa el pago de los $70 millones correspondientes al capital. A esa cifra agregó una suma similar, calculada provisoriamente, para cubrir los intereses y las costas del proceso.

Los demandados cuentan con un plazo de cinco días para presentarse en el expediente y oponer las excepciones contempladas por la legislación. La intimación no implica que el proceso haya concluido, sino que habilita esa instancia de defensa dentro del juicio ejecutivo.

El juzgado también dispuso la inhibición general de bienes de Cerimedo y de Numen. Esta medida les impide vender, donar, hipotecar o transferir bienes registrables mientras permanezca vigente.

La inhibición no supone que un bien específico haya sido embargado. Se trata de una restricción general destinada a impedir movimientos patrimoniales que puedan afectar el resultado del reclamo judicial.

Además, el juez ordenó solicitar información sobre la situación registral de la empresa ante la Inspección General de Justicia. También requirió datos laborales de Cerimedo a distintos organismos públicos.

El pagaré que originó el reclamo

Numen Publicidad y Sondeos es una empresa dedicada al marketing digital y la consultoría política. El reclamo judicial se apoya en el pagaré firmado por la compañía y avalado por Cerimedo.

La liquidación presentada por el banco incorporó el capital original y los intereses acumulados. El monto cercano a los $139 millones corresponde al cálculo efectuado hasta mediados de abril y podría modificarse según la evolución del expediente.

La causa tramita en el fuero comercial y está separada de las investigaciones penales que actualmente involucran al consultor en Bolivia.

Cerimedo permanece detenido en Bolivia

Cerimedo está detenido en Bolivia desde el 18 de agosto y cumple prisión preventiva mientras es investigado por tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller. Su responsabilidad penal todavía debe ser determinada dentro de ese proceso.

Como informó GrupoLaProvincia.com, Beller anunció que aportará nuevos mensajes, audios y registros de comunicaciones a la Justicia boliviana. Esa investigación no tiene relación procesal con el reclamo bancario que tramita en la Argentina.

La cobertura reciente también registró que Cerimedo tuvo al menos 13 ingresos a la Casa Rosada desde la asunción de Javier Milei. El Gobierno sostuvo que esas entradas no implicaron reuniones con el Presidente.

El nuevo expediente abierto en el fuero comercial agrega ahora un frente patrimonial. Cerimedo y su empresa deberán responder a la intimación judicial dentro del plazo establecido y podrán formular las defensas previstas por la ley.