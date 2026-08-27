La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza este jueves 27 de agosto un paro total de actividades del personal civil de las Fuerzas Armadas, acompañado por una movilización al Ministerio de Defensa. La protesta reclama una recomposición salarial, la reapertura de las paritarias y mejoras en las condiciones laborales.

La concentración fue convocada para las 11 en la Plaza de Armas del Ministerio de Defensa, ubicada en Azopardo 250, en la Ciudad de Buenos Aires. La medida comprende a trabajadores administrativos, técnicos, docentes civiles y personal de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (OSFA).

ATE también incorporó entre sus reclamos el reconocimiento de la antigüedad, la capacitación y las responsabilidades de cada trabajador, además de la recuperación de las prestaciones de la obra social.

El sindicato sostiene que los ingresos actuales resultan insuficientes para cubrir alimentos, alquileres, servicios y compromisos financieros. Su secretario general nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que “el 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados”.

Salarios básicos de alrededor de $402.396

De acuerdo con la información difundida por la organización gremial, algunos salarios básicos del personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se ubicaron alrededor de los $402.396 en julio de 2026.

Los haberes se determinan según el nivel, el grado y la antigüedad de cada trabajador, a partir de una Unidad Retributiva cuyo valor se actualiza mediante la negociación paritaria.

ATE reclama la reapertura inmediata de esa discusión para actualizar los ingresos y abordar lo que define como una situación de “precarización extrema”.

El gremio también vinculó la pérdida del poder adquisitivo con el creciente endeudamiento de las familias. Según la organización, las dificultades económicas repercuten sobre la salud mental del personal y se observa un aumento de las licencias vinculadas con cuadros de depresión, angustia y agotamiento.

A esta situación se suma la pérdida de profesionales en los hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil. ATE sostiene que las vacantes no consiguen cubrirse por la falta de salarios competitivos, con consecuencias sobre la atención sanitaria y la formación dentro de las instituciones.

Reclamos por las prestaciones de OSFA

Otro de los ejes de la protesta es el funcionamiento de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, anteriormente denominada IOSFA.

El sindicato denuncia un deterioro de las prestaciones destinadas a trabajadores civiles, personal militar y sus familias. También reclama que se investigue una deuda que, según sus estimaciones, supera los $223.000 millones.

La recuperación de la cobertura médica fue incluida entre las principales demandas de la jornada, junto con la discusión salarial y la defensa de los puestos laborales.

El conflicto por la Base Aeronaval de Punta Indio

ATE también rechaza el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio. Según el sindicato, la decisión pone en riesgo la continuidad laboral de más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares.

La organización advierte que el impacto podría extenderse al entramado económico y social de Punta Indio y Verónica, donde viven más de 14.000 personas.

Aguiar sostuvo que el traslado afectaría a los trabajadores, sus familias y la actividad de ambas localidades. “No vamos a permitir el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio”, afirmó.

Con el paro y la movilización al Ministerio de Defensa, ATE busca que el Gobierno nacional reabra las paritarias, recomponga los ingresos, mejore las prestaciones de OSFA y revise la decisión vinculada con la base bonaerense.