El PRO y La Libertad Avanza avanzaron en la negociación de un armado electoral conjunto para 2027 y comenzaron a revisar la situación política de 17 distritos donde el partido fundado por Mauricio Macri no gobierna.

La segunda reunión de la mesa de trabajo se realizó en la Casa Rosada y contó con la participación de Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

El encuentro se concentró en las alianzas existentes, la presencia territorial de cada fuerza y la posibilidad de incorporar al radicalismo y a partidos provinciales. Sin embargo, los participantes aclararon que la discusión todavía no llegó a los nombres de posibles candidatos.

La conversación tampoco incluyó a los tres distritos gobernados por el PRO: la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut. La provincia de Buenos Aires quedó fuera de esta etapa del análisis, pese a su peso central dentro de la estrategia electoral nacional.

Un repaso provincia por provincia

Ritondo explicó que la mesa realizó un relevamiento de los dirigentes y los sistemas de alianzas que el PRO mantiene en cada provincia. En algunos territorios, el partido integra acuerdos con los gobernadores, una situación que obligará a ampliar las negociaciones antes de definir un entendimiento con La Libertad Avanza.

El PRO y el espacio libertario ya habían competido juntos en 14 distritos durante la elección anterior. La intención ahora es ampliar ese esquema, aunque las características del acuerdo se resolverán de manera diferenciada según la realidad política de cada provincia.

De Andreis sostuvo que el partido llegó a la reunión con el mandato de realizar los esfuerzos necesarios para “blindar el cambio” y evitar una reversión del rumbo político en 2027.

Los representantes del PRO consideran que el eventual frente no debería limitarse a las dos fuerzas. El radicalismo y distintos espacios provinciales aparecen entre los sectores que podrían incorporarse, aunque esa posibilidad dependerá de las conversaciones con los gobernadores y de las alianzas que ya existen en cada distrito.

La estrategia apunta a seleccionar las candidaturas con mayores posibilidades electorales sin establecer de antemano si deberán pertenecer al PRO o a La Libertad Avanza. Esa definición, de todos modos, quedó reservada para una etapa posterior.

La provincia de Buenos Aires quedó pendiente

El territorio bonaerense no fue incluido en el repaso formal. La relación entre los dos espacios presenta allí tensiones vinculadas con la conducción territorial y con las candidaturas en municipios gobernados por el PRO.

Días atrás, el titular de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, promovió al exfutbolista Oscar Ahumada como posible candidato en Zárate, distrito gobernado por Marcelo Matzkin, dirigente cercano a Ritondo. El episodio abrió interrogantes sobre la forma en que se ordenarían las postulaciones locales.

Pese a que la provincia no formó parte de la discusión, Ritondo respaldó a Santilli como su opción preferida para competir en el distrito. La definición excede lo conversado en la mesa, donde no se trataron candidaturas.

La Ciudad de Buenos Aires también quedó afuera del relevamiento por ser uno de los distritos administrados por el PRO. No obstante, De Andreis reconoció que será uno de los territorios donde ambos partidos deberán ordenar su vínculo electoral.

El radicalismo, las PASO y el rol de Macri

La negociación también deja abierto el futuro de las PASO. Ritondo afirmó que el PRO todavía no fijó una posición definitiva y que esperará el avance del debate legislativo antes de adoptar una postura.

El dirigente señaló que el sistema tiene elementos favorables y desfavorables: permite ordenar las internas, pero implica un costo elevado y suma otra instancia de votación en los años electorales.

La reforma política impulsada por el oficialismo no fue analizada en profundidad durante el encuentro. Los representantes del PRO esperan conocer qué texto avanza en el Senado antes de discutir sus alcances.

Macri mantiene un rol dentro de la estrategia partidaria. La mesa comenzó a conformarse después de una conversación entre el expresidente y Karina Milei, y los dirigentes del PRO le informarán los resultados de cada encuentro.

La agenda también incluyó un repaso de la última sesión en Diputados y de distintos indicadores económicos. Para el PRO, la evolución de la actividad, la inflación y el crédito será uno de los factores que determinarán la capacidad del Gobierno para sostener y ampliar sus acuerdos políticos.

La negociación continuará provincia por provincia. Por ahora, el PRO y La Libertad Avanza expresaron voluntad de competir juntos en distintos territorios, pero todavía deberán resolver el alcance de las alianzas, la incorporación de otras fuerzas y el reparto de las candidaturas.