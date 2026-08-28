Morosidad y discapacidad: la oposición fijó fecha para una nueva pulseada en Diputados

La sesión especial fue solicitada para el 9 de septiembre. Como los proyectos todavía no tienen dictamen, los bloques buscarán emplazar a las comisiones y fijarles un plazo para tratar las iniciativas.
Legislativas28 de agosto de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Diputados ARG

Distintos bloques de la oposición formalizaron el pedido de una sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles 9 de septiembre, con el objetivo de impulsar el tratamiento de proyectos vinculados con el endeudamiento de los hogares y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

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La convocatoria fue firmada por 49 diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Argentina Federal, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

La sesión fue solicitada para las 12. Sin embargo, ninguno de los proyectos incluidos en la agenda cuenta actualmente con dictamen de comisión, por lo que no podrán ser sometidos directamente a una votación en el recinto.

La estrategia opositora será emplazar a las comisiones correspondientes para fijarles un plazo máximo y obligarlas a debatir las iniciativas. Para aprobar esa moción se requieren al menos 129 votos.

Los votos que activaron la convocatoria

La oposición resolvió avanzar con la sesión especial después de una votación realizada durante la última reunión de la Cámara baja, cuando intentó incorporar al temario los proyectos relacionados con la morosidad y la emergencia en discapacidad.

La moción necesitaba una mayoría especial de tres cuartos de los presentes y no alcanzó el número requerido. No obstante, reunió 133 votos afirmativos, cuatro más de los necesarios para conformar el quórum de una sesión especial y aprobar un emplazamiento a las comisiones.

En esa votación acompañaron Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda, el MID e Independencia. Los impulsores también cuentan con sumar a legisladores que estuvieron ausentes durante esa jornada.

El objetivo inmediato no será aprobar una ley, sino establecer un cronograma obligatorio de trabajo para comisiones presididas por integrantes de La Libertad Avanza, entre ellas Presupuesto y Hacienda y Finanzas.

Morosidad Dip

Durante las próximas dos semanas, los bloques opositores buscarán ordenar las distintas propuestas y acordar textos que puedan reunir una mayoría amplia cuando lleguen al recinto.

Las propuestas frente a la morosidad familiar

La agenda sobre endeudamiento reúne alrededor de 50 proyectos de ley y de declaración. Las iniciativas presentan diferencias sobre el nivel de intervención estatal, pero comparten el propósito de ofrecer respuestas frente al crecimiento de los atrasos en préstamos, tarjetas de crédito y otras obligaciones de los hogares.

Entre las medidas que se encuentran bajo análisis aparecen programas de refinanciación, límites para las cuotas según el nivel de ingresos, regulación de los créditos, mecanismos especiales de mediación, suspensión de pagos y eliminación o reducción de intereses punitorios.

Uno de los proyectos propone declarar por dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para renegociar deudas acumuladas. El texto fue presentado por la diputada Natalia Zaracho y cuenta con el respaldo del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

La construcción de una propuesta común será uno de los principales desafíos antes de avanzar hacia una votación. Los proyectos difieren en su alcance, los tipos de deuda comprendidos y las facultades que tendría el Estado para intervenir en las negociaciones entre acreedores y deudores.

La emergencia en discapacidad

El segundo eje de la convocatoria será la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La oposición sostiene que la continuidad de la medida resulta necesaria ante la falta de actualización de los valores que reciben prestadores y auxiliares del sistema.

El tema había sido incluido, junto con la morosidad, en el intento de ampliar el temario de la sesión anterior. Aunque la moción no consiguió los tres cuartos requeridos, la votación permitió medir el respaldo disponible para una nueva convocatoria.

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La sesión especial del 9 de septiembre abrirá así una nueva pulseada parlamentaria. Si la oposición conserva los 129 votos necesarios, podrá emplazar a las comisiones y establecer fechas concretas para que ambos asuntos comiencen a ser tratados.

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