Ley Ema: Mayra Mendoza celebró la media sanción en Diputados

La diputada provincial Mayra Mendoza celebró la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados bonaerense a la Ley Ema, una iniciativa que busca crear el programa provincial de “Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos”.

Durante su intervención en el recinto, la legisladora y presidenta de la Comisión de Educación sostuvo que el objetivo es establecer un marco institucional y brindar herramientas para prevenir situaciones como la que atravesó Ema, la adolescente bonaerense que da nombre al proyecto.

“Queremos que haya un marco y herramientas que permitan prevenir una situación como la que vivió Ema”, expresó Mendoza, quien remarcó que la violencia digital produce consecuencias concretas fuera de las pantallas.

“La violencia digital y de género es un tema que hoy está entre nosotros. Vivimos mediados por las pantallas y nadie puede negar que, de una u otra manera, hay consecuencias. Lo virtual no queda solamente dentro de un celular o en la digitalidad, termina afectando la realidad”, afirmó.

El reconocimiento a la madre de Ema

Mendoza agradeció el acompañamiento de los distintos bloques y destacó especialmente el trabajo de Laura Sánchez, la madre de Ema, quien participó de la elaboración de la iniciativa y presenció la sesión desde uno de los palcos.

La diputada señaló que el proyecto no surgió únicamente de legisladores, sino del impulso de una madre que decidió transformar el dolor en una tarea de prevención y cuidado para otras personas.

“Como mamá, como ciudadana, como legisladora y seguramente en nombre de todos o de la mayoría de los que estamos acá, muchas gracias”, manifestó al dirigirse a Sánchez.

Ema era una adolescente bonaerense que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024, luego de la viralización sin consentimiento de imágenes íntimas entre compañeros de su escuela. El texto fue trabajado junto con su madre y con organizaciones especializadas, entre ellas Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.

Mendoza explicó que la iniciativa pretende brindar herramientas para que niños, niñas y adolescentes puedan recurrir a adultos responsables ante episodios de violencia digital, temor, vergüenza o exposición pública.

También citó cifras de UNICEF según las cuales el 61% de los niños, niñas y adolescentes de América Latina manifestó haber sufrido algún tipo de violencia vinculada al uso de pantallas, redes sociales o grupos de mensajería.

Las medidas contempladas por la Ley Ema

La iniciativa propone incorporar el inciso “z bis” a la Ley Nº 13.688 de Educación Provincial para garantizar una formación integral sobre el uso responsable de las tecnologías.

Además, contempla la inclusión en la currícula educativa de contenidos relacionados con el consentimiento, la privacidad, los derechos digitales y el uso ético y crítico de la inteligencia artificial.

El proyecto también establece la actualización de las guías escolares mediante protocolos específicos para actuar frente a episodios de violencia digital. Esos procedimientos deberán garantizar el cese de la vulneración, el resguardo de las pruebas digitales y la no revictimización de los estudiantes.

A su vez, prevé una capacitación obligatoria y continua en prevención de violencias digitales para todo el personal del sistema educativo bonaerense.

Críticas al rechazo de La Libertad Avanza

Mendoza cuestionó a los integrantes de La Libertad Avanza que votaron contra el dictamen de la iniciativa durante su tratamiento en la Comisión de Educación.

“Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls para promover y seguir fortaleciendo esto que es tan grave para todos y para todas, que es la violencia digital”, sostuvo.

La legisladora destacó que, pese a ese rechazo, se logró construir una mayoría con representantes de distintos bloques para avanzar con la media sanción.

“Ante tanto sufrimiento y padecimiento, creo que esta es la mejor forma de dar respuesta: construir mayorías y comenzar a buscar un camino de mayor protección y cuidado de las nuevas generaciones”, concluyó Mendoza, quien volvió a agradecer a Laura Sánchez “por transformar el dolor en lucha”.