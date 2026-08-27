Juego online: el mapa de reclamos opositores y las respuestas pendientes de la Provincia

Una jornada en la UNLP reabrió la discusión sobre el avance de las apuestas digitales entre adolescentes.

El juego online volvió a quedar en el centro de la discusión política bonaerense. Legisladores del oficialismo y la oposición, autoridades universitarias y representantes del Poder Judicial coincidieron en que la expansión de las apuestas digitales, especialmente entre adolescentes, exige controles más estrictos, políticas preventivas y una respuesta coordinada contra las plataformas clandestinas.

El diagnóstico compartido, sin embargo, no logró ocultar las diferencias sobre las responsabilidades. Diputados opositores cuestionaron al gobierno de Axel Kicillof y al Instituto Provincial de Lotería y Casinos, conducido por Gonzalo Atanasof, por la demora en la aplicación de medidas anunciadas desde 2024. También señalaron que la Legislatura lleva más de dos años acumulando proyectos sin convertir ninguno en una regulación integral.

El debate se produjo durante la jornada “Límites a la clandestinidad: legislación, control y prevención de la ludopatía digital”, organizada por la Universidad Nacional de La Plata y la Fundación Nexum en el Edificio Karakachoff.

Participaron los diputados Valentín Miranda, presidente de la Comisión de Adicciones; Diego Garciarena, secretario de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía; y Sabrina Sabat, autora de una iniciativa para restringir el acceso a sitios de apuestas desde redes públicas. También intervino el senador de Fuerza Patria Fernando Coronel.

La mesa fue moderada por la secretaria de Relaciones Institucionales de la UNLP y exdiputada provincial Sandra Paris. También estuvieron presentes el presidente de la universidad, Martín López Armengol; los fiscales Martín Choriasi y Juan Menucci; el juez laboral Pablo Chaparro y el exmagistrado Raúl Dalto.







El celular convirtió las apuestas en una actividad permanente

El crecimiento del juego digital modificó las condiciones tradicionales de acceso. Ya no hace falta trasladarse hasta un casino, un bingo o una agencia: alcanza con un teléfono, conexión a internet, una billetera virtual y un usuario dentro de una plataforma.

Esa disponibilidad permanente borró las barreras de tiempo y espacio. Las apuestas deportivas, las ruletas digitales y los juegos de casino pueden acompañar una transmisión de fútbol, circular mediante enlaces en redes sociales o aparecer promocionados por influencers.

“Ya no hace falta entrar a un casino para apostar, alcanza con tener acceso a internet, una billetera virtual y una plataforma que muchas veces ni siquiera controla la edad”, sostuvo Miranda después de la jornada.

El problema se vuelve más complejo cuando el ingreso ocurre a través de una página ilegal. Las plataformas autorizadas deben registrar la identidad de sus usuarios, impedir el acceso de menores de 18 años y cumplir condiciones técnicas fijadas por Lotería y Casinos. Los sitios clandestinos, en cambio, pueden operar mediante intermediarios, enlaces que cambian de dominio y transferencias a cuentas personales.

Qué prometió la Provincia en 2024

El Gobierno bonaerense presentó en julio de 2024 un Plan Integral de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía Adolescente. El esquema reunió a los ministerios de Gobierno, Salud, Seguridad, Justicia, Comunicación Pública y Educación con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

Entre las medidas anunciadas figuraban el bloqueo de direcciones de apuestas en las redes de las escuelas, la capacitación docente, materiales de prevención, espacios de asistencia, regulación publicitaria y controles biométricos para las plataformas legales.

“Vamos a implementar el control biométrico para mejorar el control de acceso”, afirmó Atanasof durante aquella presentación. El funcionario señaló entonces que eran seis los sitios autorizados para operar en territorio bonaerense y que el objetivo era reforzar las barreras que impiden apostar a menores de edad.

Educación anunció, por su parte, el bloqueo de las direcciones IP de sitios de apuestas dentro de los establecimientos escolares. Salud planteó la creación de dispositivos de atención y estrategias territoriales, mientras Seguridad y Justicia pusieron el foco sobre las redes clandestinas.

Dos años después, la oposición exige conocer el alcance efectivo de esas decisiones. “Presentamos pedidos de informes porque queremos saber qué avances hubo en torno a los bloqueos de sitios de apuestas online en las escuelas, la implementación de los controles biométricos y el observatorio de ludopatía adolescente que anunciaron. Nunca nos respondieron”, cuestionó Miranda.

Uno de los señalamientos formulados durante la jornada necesita una precisión. La Provincia sí produjo avances normativos para implementar la identificación biométrica, aunque todavía existen interrogantes sobre su funcionamiento efectivo en todas las plataformas.

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos dictó en diciembre de 2025 la Resolución 1504, que obliga a las empresas licenciatarias a incorporar, a su costo, un mecanismo de comprobación de identidad mediante reconocimiento facial y prueba de vida.

En 2026, el organismo aprobó el reglamento operativo. El sistema establece que la primera validación biométrica debe realizarse cuando el titular de una cuenta intenta retirar fondos. Después, el procedimiento deberá repetirse cada seis meses o cuando se detecten movimientos inusuales, como accesos desde nuevos dispositivos, cambios frecuentes en los medios de pago, utilización de varias cuentas desde un mismo equipo o retiros hacia terceros.

Si la persona no completa la validación, la cuenta debe quedar restringida para apostar, depositar o extraer dinero. El incumplimiento por parte de una licenciataria está considerado una infracción grave.

La norma no alcanza a los sitios ilegales, que constituyen la principal vía de acceso para menores. Allí, el reconocimiento facial no existe o puede ser reemplazado por la intervención de un adulto que funciona como cajero, recibe el dinero y habilita las apuestas.

El diseño del sistema bonaerense abre otra discusión: la validación inicial está vinculada con el primer retiro de fondos, no necesariamente con la apertura de la cuenta o el primer depósito.

Esto implica que el control más exigente puede activarse cuando el usuario ya ingresó dinero y comenzó a jugar. La restricción permite evitar que una persona no validada retire una eventual ganancia, pero no garantiza por sí sola que el filtro biométrico se produzca antes de cualquier actividad dentro de la plataforma.

Los legisladores que impulsan proyectos más estrictos plantean que la identidad debería comprobarse desde el ingreso inicial y contrastarse con bases oficiales. “El reconocimiento biométrico de datos se soluciona con un convenio con el Renaper, que lleva 15 minutos. Es una medida que funciona en todas las billeteras virtuales, pero no para el juego. Falta voluntad política”, cuestionó Garciarena.

Más de veinte proyectos y ninguna ley

La responsabilidad no recae únicamente sobre el Ejecutivo. La Legislatura bonaerense acumuló desde 2024 más de veinte iniciativas relacionadas con apuestas digitales, prevención y juego problemático, pero ninguna logró completar el recorrido parlamentario.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM en un relevamiento sobre los proyectos demorados y la nueva comisión encargada de analizarlos, las propuestas fueron presentadas por prácticamente todos los espacios políticos.

Los textos incluyen restricciones publicitarias, bloqueos en escuelas y dependencias estatales, controles sobre medios de pago, creación de observatorios, campañas educativas, programas de detección temprana, atención sanitaria y sanciones contra quienes faciliten apuestas a menores.

La diversidad de iniciativas expone que existe un acuerdo general sobre la gravedad del problema. También revela la dificultad para definir una respuesta común que alcance al negocio legal sin fortalecer indirectamente el circuito clandestino.

La Cámara de Diputados creó este año la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por la diputada oficialista Micaela Olivetto. El nuevo ámbito concentra los expedientes, pero su funcionamiento todavía no produjo un dictamen unificado.

La Cámara de Diputados creó este año la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.

De la pantalla a las aulas y los hogares

La diputada Sabrina Sabat advirtió que el juego problemático no termina en una pérdida económica. Puede afectar el rendimiento escolar, aumentar el ausentismo, generar endeudamiento entre compañeros y provocar ansiedad, aislamiento, irritabilidad o depresión. “El Estado no puede ser facilitador de esta problemática”, afirmó.

Una de las iniciativas propone bloquear los sitios de apuestas desde las redes inalámbricas de escuelas, hospitales, dependencias administrativas y espacios públicos. Sin embargo, esa medida tiene un límite técnico: impide el ingreso mediante la conexión institucional, pero no evita que un adolescente utilice los datos móviles de su teléfono.

Por eso, los especialistas insisten en que el bloqueo debe combinarse con educación digital, controles financieros, orientación familiar y mecanismos de detección temprana.

La Provincia cuenta con centros de atención para personas con problemas de juego y canales telefónicos de asistencia. Pero la existencia de dispositivos no permite conocer por sí sola su alcance: se necesitan datos sobre consultas, tratamientos, edades, distribución territorial y capacidad de respuesta.

El Congreso también acumula una deuda

La discusión bonaerense convive con una regulación nacional todavía pendiente. En 2024, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto que restringía severamente la publicidad, regulaba los medios de pago, incorporaba identificación biométrica y creaba un registro de autoexclusión.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el texto prohibía la promoción mediante influencers y figuras públicas, limitaba las formas de financiamiento y establecía alertas de tiempo y dinero.

La propuesta quedó trabada sin convertirse en ley. Esa demora mantiene un mosaico regulatorio en el que cada provincia define sus propias reglas, mientras la publicidad digital, los medios de pago y las páginas clandestinas atraviesan fronteras jurisdiccionales.