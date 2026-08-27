Diputados bonaerense vuelve al recinto entre una agenda de derechos y la interna libertaria

Juan Osaba y Agustín Romo, diputados de LLA.

La Cámara de Diputados bonaerense volverá al recinto este jueves 27 de agosto, desde las 14, para su cuarta sesión ordinaria del año. El temario tiene numerosos expedientes, pero un alcance político acotado: predominan iniciativas sobre educación, discapacidad, igualdad y protección de niños, niñas y adolescentes, mientras las reformas electorales y otros debates de mayor confrontación seguirán afuera.

La jornada incluirá una negociación que no figura en el orden del día. La Libertad Avanza intentará concretar el intercambio de cargos entre Agustín Romo y Juan Esteban Osaba: el primero dejaría la presidencia del bloque para asumir la Vicepresidencia 3ª de la Cámara y el segundo pasaría a conducir la bancada. El movimiento, postergado desde abril, depende de votos que el espacio de Javier Milei no tiene y deja la decisión en manos del peronismo.

Una agenda social y varios debates afuera

El cuerpo presidido por Alejandro Dichiara no sesiona desde el 13 de julio, cuando aprobó cambios en las leyes 12.322 y 12.323 sobre el Área Patagónica Bonaerense y la Zona Austral Desfavorable. Después del parate por el Mundial y el receso invernal, la Cámara buscará darle movimiento a un año de baja producción legislativa.

Los proyectos de Boleta Única de Papel y unicameralidad impulsados por sectores libertarios no reúnen los respaldos necesarios. Tampoco ingresarán la discusión por las reelecciones indefinidas de intendentes, que permanece en el Senado, ni los expedientes sobre el sistema de salud provincial.

Sí aparece una propuesta del presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, para convertir en fondos de libre disponibilidad los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal. Una fuente del oficialismo anticipó: “Aparece en la agenda por una mera cuestión parlamentaria, pero no se va a tratar. Ya está ese tema, se cayó”.

Sobre tablas podrían sumarse la Agencia Provincial de Bienes Secuestrados y Recuperados, impulsada por la massista Ayelén Rasquetti; homenajes al papa Francisco y beneplácitos por la llegada de León XIV; reconocimientos a integrantes de la Selección argentina; y un proyecto ambiental de Luciana Padulo. Este último prevé corredores biológicos en desarrollos inmobiliarios situados en ecosistemas naturales o modificados y multas de hasta el 2,5% del valor del emprendimiento.

Diputados bonaerenses en Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ley Ema, inclusión y derechos

Uno de los expedientes principales es la Ley Ema, presentada por la diputada de Fuerza Patria Mayra Mendoza y elaborada junto con Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk. La adolescente bonaerense murió por suicidio en 2024, luego de la difusión no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar.

La iniciativa propone garantizar una convivencia digital segura e incorpora a la Ley Provincial de Educación 13.688 contenidos sobre ciudadanía digital, consentimiento, privacidad, derechos en internet y uso ético y crítico de la inteligencia artificial. También dispone protocolos para detener las vulneraciones, resguardar la prueba digital, evitar la revictimización y capacitar obligatoriamente al personal educativo.

La Libertad Avanza no acompañó el texto en la Comisión de Educación, pero después votó a favor en Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por Lucía Iañez, donde avanzó por unanimidad. La diputada del PRO Maru Sotolano acercó modificaciones que Mendoza aceptó.

En el mismo eje escolar se tratará el proyecto de Padulo, legisladora del Frente Renovador, para regular las autorizaciones de uso de imágenes, videos y voces de menores. El texto permite revocar el consentimiento y prevé mecanismos como pixelar rostros, distorsionar voces o eliminar signos identificatorios en publicaciones abiertas, además de incorporar información preventiva sobre grooming.

También figura la iniciativa antidiscriminatoria del vicepresidente del cuerpo, el massista Alexis Guerrera, orientada, según explicó, a “promover el derecho a la igualdad”, y las adhesiones a dos regímenes nacionales sobre discapacidad.

El senador de La Cámpora Emmanuel González Santalla propone incorporar a Buenos Aires al sistema de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación de la Ley 24.901. La senadora radical Nerina Neumann impulsa la adhesión al Régimen Federal de Empleo Protegido de la Ley 26.816, que podría recibir sanción definitiva. Darío Corrao, titular de la Federación de Talleres Protegidos bonaerense (FETAP), recordó que la provincia reúne 177 de los 263 establecimientos del país.

Diputados bonaerenses en sesión.

El movimiento libertario

El cambio entre Romo y Osaba expone una disputa interna de cuatro meses. Sectores alineados con Karina Milei y Sebastián Pareja buscan que Osaba, diputado por La Plata, reemplace al dirigente vinculado con Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo.

Según pudo reconstruir este medio, el malestar con Romo creció después de que dejara pasar el proyecto de Héctor Gay para transformar la Legislatura en unicameral y tras la salida de Juan José Esper al monobloque Derecha Popular.

El enroque fracasó en junio, cuando el peronismo retiró sus votos después del intento libertario de convocar una sesión especial por el IOMA. En julio, el oficialismo vinculó el acuerdo al tratamiento de un proyecto del senador de Patria Grande Federico Fagioli sobre derechos de las personas en situación de calle, pero el PRO y el radicalismo rechazaron habilitarlo con los dos tercios requeridos.

La bancada inició el trámite administrativo y evalúa modificar el reglamento para que las vicepresidencias y las autoridades de las comisiones pertenezcan a los bloques, no a cada legislador. Hasta que el recinto vote, Romo seguirá como jefe libertario y Osaba no podrá asumir. El propio Romo explicó su pedido: “Yo solicité el cambio porque estoy en muchas cosas y no puedo ocuparme con la profundidad que amerita el rol”.