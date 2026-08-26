De Leo advirtió por las dificultades que atraviesa el Instituto Luis Braille

El legislador recorrió el Instituto y el Taller Protegido, donde trabajan 33 operarios y se desarrollan actividades educativas y de rehabilitación. Alertó sobre las dificultades para pagar salarios y mantener la estructura.
Legislativas26 de agosto de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El legislador Andrés De Leo visitó el Instituto y el Taller Protegido Luis Braille, dos instituciones dedicadas a brindar oportunidades laborales, educativas y de contención a personas ciegas y con disminución visual.

De Leo
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Durante la recorrida, De Leo conoció las actividades productivas desarrolladas en el Taller Protegido, donde actualmente trabajan 33 operarios que confeccionan bolsas de residuos y escobillones.

La institución también incorporó maquinaria para ampliar su producción. A partir del nuevo equipamiento, comenzó a elaborar cuadernos, bolsas de tela, remeras estampadas y tazas sublimadas.

Estos productos son comercializados en ferias y permiten generar ingresos adicionales para contribuir al sostenimiento de las actividades.

“Son motor productivo y espacio de contención para personas ciegas y disminuidas visuales”, destacó De Leo mediante sus redes sociales.

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Actividades educativas y de rehabilitación

El Instituto Luis Braille también ofrece diferentes propuestas destinadas a la formación, la rehabilitación y el acompañamiento de quienes concurren al establecimiento.

Entre sus actividades se encuentra la educación primaria para adultos, junto con talleres de memoria, juego y gimnasia. De acuerdo con lo señalado por el legislador, este trabajo complementa las iniciativas productivas impulsadas desde el Taller Protegido.

La articulación entre ambas instituciones permite ofrecer espacios de aprendizaje, contención e inclusión laboral.

Las dificultades para sostener la institución

De Leo advirtió que el Instituto Luis Braille también se encuentra afectado por la situación económica que atraviesan las personas con discapacidad y las organizaciones vinculadas con el sector.

“Pagar sueldos y mantener la estructura de la institución es cada vez más difícil”, señaló el legislador tras la recorrida.

Pese a este escenario, destacó el compromiso de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de ambos espacios.

“El Instituto y el Taller se sostienen por la voluntad y la fuerza de sus autoridades, colaboradores y personas que trabajan y aprenden allí”, afirmó.

De Leo puso así en valor el trabajo productivo, educativo y social realizado por el Instituto y el Taller Protegido Luis Braille, al tiempo que alertó sobre las dificultades económicas que condicionan su continuidad.

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